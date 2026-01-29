Tesla renunță la Model S și Model X

Renunțarea la Model S și Model X face parte dintr-o schimbare strategică a Tesla, Elon Musk explicând că decizia, pe care o numește „o concediere onorabilă”, este necesară pentru ca uzina să se concentreze pe roboții Optimus, informează jalopnik.com.

Tesla traversează o perioadă dificilă, confirmată de datele prezentate în cadrul conferinței privind rezultatele financiare trimestriale. Compania a anunțat că profitul din trimestrul al patrulea a scăzut cu 61% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce câștigul anual s-a diminuat cu 46% în 2025.

Pe lângă aceste rezultate slabe, veniturile generate din vânzarea automobilelor au înregistrat un declin de 11% de la un an la altul, marcând al doilea an consecutiv de scădere a livrărilor.

Perspectivele nu sunt mai optimiste nici pe termen scurt. În timpul apelului cu investitorii, CEO-ul Elon Musk a confirmat că Tesla va renunța la sedanul Model S și la SUV-ul Model X. Decizia nu vine însă ca o surpriză majoră, având în vedere că acestea sunt cele mai vechi modele din portofoliul companiei: Model S a fost lansat în 2012, iar Model X a intrat pe piață trei ani mai târziu.

De mai mulți ani, nici Model S, nici Model X nu au mai înregistrat performanțe importante de vânzări. Deși Tesla nu mai publică defalcări detaliate pe modele, datele disponibile arată că, în 2025, compania a livrat în total 50.850 de vehicule din gama Cybertruck, Model S și Model X, cu 40,2% mai puține decât în 2024. Dintre acestea, Model S și Model X ar fi însumat aproximativ 30.000 de unități.

Decizia de a renunța la cele două modele ar fi trebuit, potrivit unor analiști, să fie luată cu mult timp în urmă, ideal ca parte a unei tranziții către generații complet noi. Un astfel de scenariu nu s-a materializat însă niciodată. În schimb, Tesla a optat pentru actualizări succesive de design și tehnologie, cea mai recentă fiind introdusă cu doar câteva luni în urmă.

În timpul conferinței, Elon Musk a explicat că momentul retragerii a sosit. CEO-ul Tesla a descris închiderea programelor Model S și Model X drept „o eliberare onorabilă”, subliniind că direcția companiei se îndreaptă tot mai clar către un viitor dominat de autonomie. Totodată, Musk i-a îndemnat pe cei interesați de aceste modele să plaseze comenzi cât încă mai sunt disponibile.

Ultimele unități Model S și Model X vor fi asamblate în cursul trimestrului următor. Musk a admis că oprirea producției este „puțin tristă”, dar a dat asigurări că Tesla va continua să ofere suport proprietarilor acestor vehicule pe întreaga durată de viață a mașinilor.

Se estimează că spațiul lăsat liber pe liniile de asamblare ale fabricii Tesla din Fremont, California, va fi alocat producției robotului umanoind Optimus. Potrivit The Verge, Elon Musk a anunțat că versiunea destinată producției de masă a robotului va fi prezentată spre finalul acestui trimestru, iar primele unități ar urma să fie fabricate înainte de sfârșitul anului.

Anterior, CEO-ul Tesla a vorbit despre obiectivul ambițios de a produce până la un milion de unități Optimus pe an, semnalând o schimbare majoră de direcție pentru companie. În paralel, Musk își concentrează atenția și asupra dezvoltării proiectului Tesla Cybercab, un vehicul conceput pentru transport autonom.

Dincolo de strategia actuală a companiei și de planurile anunțate de Elon Musk, retragerea Modelului S marchează finalul unei etape importante pentru industria auto electrică. Lansat inițial ca un model revoluționar, Model S a contribuit decisiv la schimbarea percepției asupra mașinilor electrice și la accelerarea tranziției către mobilitatea electrică, chiar dacă versiunile recente nu au mai avut același impact ca cele din primii ani.