Tesla renunță la Model S și Model X
- Antonia Hendrik
- 29 ianuarie 2026, 11:21
Renunțarea la Model S și Model X face parte dintr-o schimbare strategică a Tesla, Elon Musk explicând că decizia, pe care o numește „o concediere onorabilă”, este necesară pentru ca uzina să se concentreze pe roboții Optimus, informează jalopnik.com.
Elon Musk schimbă regulile jocului: Tesla abandonează Model S și Model X
Tesla traversează o perioadă dificilă, confirmată de datele prezentate în cadrul conferinței privind rezultatele financiare trimestriale. Compania a anunțat că profitul din trimestrul al patrulea a scăzut cu 61% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce câștigul anual s-a diminuat cu 46% în 2025.
Pe lângă aceste rezultate slabe, veniturile generate din vânzarea automobilelor au înregistrat un declin de 11% de la un an la altul, marcând al doilea an consecutiv de scădere a livrărilor.
Perspectivele nu sunt mai optimiste nici pe termen scurt. În timpul apelului cu investitorii, CEO-ul Elon Musk a confirmat că Tesla va renunța la sedanul Model S și la SUV-ul Model X. Decizia nu vine însă ca o surpriză majoră, având în vedere că acestea sunt cele mai vechi modele din portofoliul companiei: Model S a fost lansat în 2012, iar Model X a intrat pe piață trei ani mai târziu.
Musk vrea ca Tesla să se îndreapte către un viitor dominat de autonomie
De mai mulți ani, nici Model S, nici Model X nu au mai înregistrat performanțe importante de vânzări. Deși Tesla nu mai publică defalcări detaliate pe modele, datele disponibile arată că, în 2025, compania a livrat în total 50.850 de vehicule din gama Cybertruck, Model S și Model X, cu 40,2% mai puține decât în 2024. Dintre acestea, Model S și Model X ar fi însumat aproximativ 30.000 de unități.
Decizia de a renunța la cele două modele ar fi trebuit, potrivit unor analiști, să fie luată cu mult timp în urmă, ideal ca parte a unei tranziții către generații complet noi. Un astfel de scenariu nu s-a materializat însă niciodată. În schimb, Tesla a optat pentru actualizări succesive de design și tehnologie, cea mai recentă fiind introdusă cu doar câteva luni în urmă.
În timpul conferinței, Elon Musk a explicat că momentul retragerii a sosit. CEO-ul Tesla a descris închiderea programelor Model S și Model X drept „o eliberare onorabilă”, subliniind că direcția companiei se îndreaptă tot mai clar către un viitor dominat de autonomie. Totodată, Musk i-a îndemnat pe cei interesați de aceste modele să plaseze comenzi cât încă mai sunt disponibile.
Tesla se va axa pe dezvoltarea modelului Cybercab, un vehicul conceput pentru transport autonom
Ultimele unități Model S și Model X vor fi asamblate în cursul trimestrului următor. Musk a admis că oprirea producției este „puțin tristă”, dar a dat asigurări că Tesla va continua să ofere suport proprietarilor acestor vehicule pe întreaga durată de viață a mașinilor.
Se estimează că spațiul lăsat liber pe liniile de asamblare ale fabricii Tesla din Fremont, California, va fi alocat producției robotului umanoind Optimus. Potrivit The Verge, Elon Musk a anunțat că versiunea destinată producției de masă a robotului va fi prezentată spre finalul acestui trimestru, iar primele unități ar urma să fie fabricate înainte de sfârșitul anului.
Anterior, CEO-ul Tesla a vorbit despre obiectivul ambițios de a produce până la un milion de unități Optimus pe an, semnalând o schimbare majoră de direcție pentru companie. În paralel, Musk își concentrează atenția și asupra dezvoltării proiectului Tesla Cybercab, un vehicul conceput pentru transport autonom.
Dincolo de strategia actuală a companiei și de planurile anunțate de Elon Musk, retragerea Modelului S marchează finalul unei etape importante pentru industria auto electrică. Lansat inițial ca un model revoluționar, Model S a contribuit decisiv la schimbarea percepției asupra mașinilor electrice și la accelerarea tranziției către mobilitatea electrică, chiar dacă versiunile recente nu au mai avut același impact ca cele din primii ani.
