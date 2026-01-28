Rusia, acuzată că lansează drone cu Starlink în Ucraina. Elon Musk atacă public Polonia

Ucraina susține că armata rusă utilizează drone de atac echipate cu sistemul de comunicații prin satelitStarlink, a anunțat conducerea forțelor de apărare ale țării. Ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, a explicat într-un interviu pentru Interfax-Ucraina că în acest caz trebuie luate contramăsuri, informează pravda.ru.

Forțele ucrainene trebuie să facă față noilor provocări operaționale generate de utilizarea sistemului de comunicații prin satelit Starlink de către dronele rusești, a subliniat ministrul Apărării, Mihailo Fedorov.

„Astăzi, rușii au lansat drone folosind Starlink. Trebuie să răspundem foarte rapid la această problemă”, a declarat ministrul

Pe 26 ianuarie, Serhii Beskrestnov, consilier pe probleme tehnologice al ministrului ucrainean al Apărării, a precizat că vehicule aeriene fără pilot rusești au ajuns în orașul Dnipro.

Beskrestnov a mai afirmat că Rusia a utilizat pentru prima dată dronele Geran echipate cu sistemul Starlink în atacurile asupra Ucrainei, marcând o etapă nouă în conflictul cu drone.

Oficialii ucraineni consideră că utilizarea dronelor rusești conectate prin satelit marchează o escaladare semnificativă, sporind raza de acțiune, stabilitatea și rezistența acestora la contramăsurile de război electronic.

Această practică reprezintă o schimbare importantă în tacticile rusești, punând accent pe comunicațiile avansate și pe capacitatea de a opera în medii electronice complexe.

🇵🇱🇺🇸🇺🇦🇷🇺 Elon Musk responded to Polish Foreign Minister Sikorski's tweet about shutting down Starlink in Ukraine, calling him a "DROOLING IMBECILE" pic.twitter.com/8TiDAQFVPI — Lord Bebo (@MyLordBebo) January 28, 2026

Radosław Sikorski, ministrul polonez de Externe, a stârnit o nouă dispută publică cu Elon Musk, după ce a distribuit un raport al Institutului pentru Studiul Războiului, care arată că dronele rusești folosesc sistemul de internet prin satelit Starlink în Ucraina.

Nu este prima confruntare între cei doi pe rețeaua X, însă schimbul de mesaje actual este considerat cel mai virulent până acum. Sikorski i-a cerut miliardarului american să blocheze accesul Rusiei la Starlink, subliniind că rețeaua este folosită pentru coordonarea atacurilor asupra orașelor ucrainene.

Răspunsul lui Musk a fost imediat și dur: „Acest idiot care salivează nici măcar nu înțelege că Starlink este coloana vertebrală a comunicațiilor militare ale Ucrainei”, a scris el, comentând postarea ministrului polonez.

Anterior, Sikorski îl descrisese pe Musk drept un „big man” și se întrebase de ce nu oprește folosirea Starlink de către Rusia în atacurile asupra civililor ucraineni, avertizând că „a face bani din crime de război poate dăuna grav unui brand”.