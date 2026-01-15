Elon Musk afirmă că Tesla Roadster nu este pentru șoferii care țin la siguranță

Elon Musk a reiterat faptul că noul Tesla Roadster nu este destinat tuturor șoferilor. Vehiculul, care promite performanțe uriașe și tehnologii de ultimă generație, se adresează mai degrabă pasionaților de viteză și celor care apreciază exclusivitatea unei mașini sport electrice de top, informează techradar.com.

Elon Musk a anunțat că Tesla plănuiește să dezvăluie noua generație Roadster pe 1 aprilie, chiar de Ziua Păcălelilor, marcând astfel o întârziere semnificativă față de termenele inițiale promise în 2020 și apoi în 2023.

Într-un interviu recent în podcastul Moonshots cu Peter Diamandis, Elon Musk a făcut declarații controversate privind prioritățile proiectului, afirmând că „siguranța nu este obiectivul principal” și comparând abordarea cu cea a Ferrari, a spus: „Dacă îți cumperi un Ferrari, siguranța nu este obiectivul numărul unu”.

Totuși, fondatorul Tesla a precizat că scopul companiei este ca Roadster-ul să nu pună vieți în pericol, descriindu-l drept „cea mai bună dintre ultimele mașini conduse de oameni”. Musk a subliniat totodată că dezvoltarea condusului complet autonom rămâne o piatră de hotar importantă pentru Tesla.

Declarațiile recente vin după mai multe comentarii surprinzătoare despre viitorul Roadster, inclusiv în podcastul lui Joe Rogan, unde Musk a sugerat mai în glumă că modelul ar putea chiar „zbura”.

O nouă „tehnologie nebunească” promite performanțe greu de imaginat pentru o mașină sport electrică și anume: un sistem de propulsie care ar putea accelera vehiculul de la 0 la 100 km/h în mai puțin de o secundă, un record la care niciun alt producător nu s-a apropiat până acum.

Constructorul a dezvăluit și alte specificații spectaculoase: o viteză maximă ce ar depăși 400 km/h, de patru ori mai mare decât ceea ce oferă Rimac Nevera, unul dintre cele mai puternice modele electrice existente.

În plus, CEO-ul a sugerat că mașina ar putea să zboare pe distanțe scurte. Într-un interviu acordat podcastului lui Joe Rogan, acesta a menționat că prietenul său și antreprenorul Peter Thiel ar putea achiziționa un astfel de vehicul zburător, dacă și-ar dori.

Deși ideile privind accelerația fulgerătoare, propulsoarele de rachetă și posibilitatea de a pluti în aer par desprinse din science-fiction, adevărul va rămâne incert cel puțin până pe 1 aprilie, când rămâne de văzut dacă declarațiile lui Elon Musk sunt serioase sau asistăm la încă un gest menit să stârnească curiozitate.

Recent, Electrek a semnalat că Tesla a înregistrat un brevet pentru un sistem de ventilație destinat să fie integrat în pragurile laterale ale unui viitor model. Conceptul amintește de McMurtry Spéirling, care utilizează un ventilator pentru a genera o forță de apăsare impresionantă, suficientă pentru a permite vehiculului să ruleze cu susul în jos și să doboare recorduri pe pistă.

Elon Musk a lăsat de înțeles că Tesla ar putea aplica acest sistem din tehnologia folosită de SpaceX, referindu-se la controlul altitudinii prin azot rece aplicat în rachete. Rămâne însă neclar dacă tehnologia va fi folosită pentru a spori accelerația Roadster-ului sau chiar pentru zbor.

Până atunci, fanii trebuie să aștepte până pe 1 aprilie, când Tesla ar putea organiza un eveniment transmis live, promițând, cel mai probabil, un spectacol surprinzător înainte ca adevărul să iasă la iveală.