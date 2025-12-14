Elon Musk se pregătește de o mutare capitală cu SpaceX, companie evaluată la aproximativ 800 de miliarde de dolari

SpaceX se apropie de un moment istoric pe piețele financiare globale. Compania fondată și controlată de Elon Musk a demarat o vânzare secundară de acțiuni care evaluează grupul la aproximativ 800 de miliarde de dolari, potrivit unei scrisori transmise acționarilor de directorul financiar Bret Johnsen și consultate de Reuters. Demersul este interpretat de investitori și de analiști ca un pas concret în direcția unei eventuale listări bursiere, care ar putea avea loc în 2026.

Dacă se va materializa, oferta publică inițială a SpaceX ar putea deveni una dintre cele mai mari din istorie, atât prin dimensiunea capitalului atras, cât și prin evaluarea companiei. Planurile sunt susținute în principal de dezvoltarea accelerată a Starlink, serviciul de internet prin satelit al SpaceX, dar și de avansul tehnologic înregistrat în programul Starship.

În scrisoarea datată 12 decembrie, Bret Johnsen le-a comunicat acționarilor că SpaceX a aprobat un aranjament prin care compania, alături de investitori noi și existenți, va cumpăra acțiuni în valoare totală de până la 2,56 miliarde de dolari. Tranzacțiile se vor realiza la un preț de 421 de dolari pe acțiune, nivel care duce evaluarea companiei la aproximativ 800 de miliarde de dolari.

Acest tip de vânzare secundară permite angajaților și investitorilor existenți să își lichideze parțial deținerile, fără ca SpaceX să fie încă listată la bursă. Totodată, astfel de operațiuni sunt frecvent utilizate de companiile private de mari dimensiuni pentru a testa interesul pieței și pentru a seta repere de evaluare înaintea unui IPO.

Reuters notează că vânzarea secundară confirmă creșterea accelerată a valorii SpaceX, care a devenit una dintre cele mai valoroase companii private din lume.

În documentul transmis acționarilor, directorul financiar al SpaceX face o referire directă la listarea bursieră, subliniind că aceasta este luată în calcul pentru anul 2026, fără a oferi însă garanții sau un calendar ferm.

„Pregătim compania pentru un posibil IPO în 2026. Dacă se va întâmpla, când se va întâmpla şi la ce evaluare rămâne extrem de incert, dar ideea este că, dacă executăm excelent şi pieţele ne sunt favorabile, o ofertă publică ar putea atrage un capital semnificativ”, a scris Bret Johnsen.

Unul dintre principalele motoare ale evaluării actuale este Starlink, serviciul de internet prin satelit dezvoltat de SpaceX. Potrivit informațiilor prezentate investitorilor, expansiunea rapidă a Starlink susține în mod decisiv planurile de listare.

Starlink a cunoscut o creștere accelerată a numărului de utilizatori, oferind acces la internet în regiuni izolate sau slab deservite de infrastructura clasică. În plus, SpaceX are planuri avansate pentru servicii directe către telefoane mobile, ceea ce ar putea extinde masiv baza de clienți.

Veniturile generate de Starlink sunt considerate esențiale pentru stabilizarea fluxurilor financiare ale SpaceX, într-o companie cunoscută până recent mai ales pentru costurile ridicate asociate dezvoltării tehnologice și lansărilor spațiale.

Pe lângă Starlink, un alt pilon strategic este programul Starship, racheta de mare capacitate dezvoltată de SpaceX pentru misiuni către Lună și Marte. În scrisoarea către acționari, Bret Johnsen menționează explicit că fondurile atrase ar putea fi utilizate pentru creșterea frecvenței zborurilor Starship.

Starship este proiectată pentru a transporta atât echipaj uman, cât și marfă, și reprezintă o componentă centrală a planurilor lui Elon Musk de a face posibilă colonizarea planetei Marte. De asemenea, racheta este implicată în programele NASA pentru misiuni lunare, inclusiv în cadrul proiectului Artemis.

Potrivit directorului financiar, capitalul obținut prin vânzarea secundară și, eventual, printr-un IPO ar avea destinații clare. Printre acestea se numără:

– creșterea frecvenței zborurilor Starship; – dezvoltarea unor centre de date bazate pe inteligență artificială în spațiu; – construirea proiectului Moonbase Alpha; – lansarea de misiuni cu și fără echipaj către Marte.

Aceste obiective indică o strategie pe termen lung, în care SpaceX nu se limitează la servicii comerciale de lansare, ci vizează o infrastructură spațială complexă, cu aplicații tehnologice și economice extinse.

La începutul acestei săptămâni, Elon Musk a sugerat, într-o postare pe platforma X, posibilitatea unei listări bursiere a SpaceX. Deși mesajul nu a conținut detalii concrete, acesta a fost interpretat de investitori drept un semnal suplimentar că subiectul IPO-ului este activ la nivelul conducerii companiei.

Anterior, Reuters a relatat, citând o sursă apropiată situației, că SpaceX ar putea încerca să atragă peste 25 de miliarde de dolari printr-o ofertă publică, care ar putea avea loc chiar din luna iunie, dacă piețele ar fi favorabile. Informația nu a fost confirmată oficial, însă a contribuit la creșterea interesului în jurul companiei.

Discuțiile despre o posibilă listare SpaceX au fost bine primite de investitori, care văd IPO-ul drept o oportunitate rară de a participa la una dintre cele mai ambițioase companii tehnologice din lume. O eventuală evaluare de peste 1.000 de miliarde de dolari este considerată plauzibilă de o parte a pieței, în funcție de evoluția Starlink și de progresele Starship.

Contextul general este, de asemenea, favorabil. După aproximativ trei ani de activitate redusă, piața IPO pare să își revină în 2025, pe fondul stabilizării dobânzilor și al revenirii apetitului pentru investiții în tehnologie și infrastructură.

Conform datelor Crunchbase, SpaceX este în prezent a doua cea mai valoroasă companie privată din lume, fiind depășită doar de OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT. Evaluarea de aproximativ 800 de miliarde de dolari poziționează SpaceX cu mult înaintea altor giganți privați din domeniul tehnologiei și al industriei aerospațiale.