SpaceX vrea să-și crească valoare la 800 de miliarde de dolari, înainte de o posibilă listare la bursă

Compania SpaceX se află în discuții pentru o vânzare secundară de acțiuni care ar ridica evaluarea sa de piață la 800 de miliarde de dolari înainte de o posibilă listare la bursă în 2026, potrivit The Wall Street Journal.

Directorul financiar al companiei le-a spus investitorilor despre tranzacție și despre planurile de listare la bursă în ultimele zile, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. SpaceX ar putea depăși astfel OpenAI, devenind cea mai valoroasă companie privată americană.

Directorul financiar al companiei, Bret Johnsen, le-a spus investitorilor despre vânzare în ultimele zile, iar directorii SpaceX au declarat, de asemenea, că firma analizează o potențială ofertă publică inițială (IPO) în 2026, au spus unele dintre persoane.

Evaluarea de 800 de miliarde de dolari este dublă față de valoarea de 400 de miliarde de dolari obținută într-o vânzare secundară recentă de acțiuni.

SpaceX nu a răspuns la o solicitare de comentarii, precizează WSJ.

Investitorii SpaceX așteaptă o listare la bursă de ani de zile, deoarece compania a devenit un serviciu esențial pentru guvernul SUA, lansând sateliți și astronauți. De asemenea, este un furnizor de internet în bandă largă în întreaga lume, utilizat în zone îndepărtate, de la munții SUA până la frontierele războiului din Ucraina.

Piața de IPO-uri și-a revenit în această vară, după trei ani de stagnare. De exemplu, acțiunile emitentului de criptomonede stabile Circle Internet Group și ale producătorului de software Figma au crescut vertiginos la debutul lor pe piață în acest an. Închiderea guvernului a încetinit ritmul noilor oferte, dar bancherii și investitorii sunt optimiști că 2026 va aduce o revenire la niveluri normale de IPO-uri.

Compania sa de rachete și sateliți a lui Elon Musk rămâne mai puternică ca niciodată, datorită în parte poziției sale dominante în lansarea de rachete în spațiu, chiar dacă miliardarul are probleme cu alte afaceri. Mulți investitori spun că afacerea cu sateliți a companiei, Starlink - care are peste opt milioane de clienți activi - își crește, de asemenea, evaluarea.

SpaceX a abordat investitorii ca parte a unei așa-numite oferte publice de cumpărare, care are loc de obicei de două ori pe an. În aceste tranzacții, angajații și investitorii își pot vinde acțiunile existente, permițându-le să retragă bani dintr-o companie care are aproape 25 de ani, dar care încă nu a intrat pe bursă.

Nu există nicio garanție că SpaceX va atinge valoarea de 800 de miliarde de dolari pe care o țintește, deși compania are o bază de investitori dedicată care semnează în mod curent cecuri pentru evaluări în continuă creștere. Musk a declarat pe X, în iunie, că se așteaptă ca firma cu sediul în Texas să genereze venituri de aproximativ 15,5 miliarde de dolari pentru anul acesta.

Compania cu sediul în Texas se ocupă de misiuni pentru companii comerciale de sateliți și agenții guvernamentale precum NASA. De asemenea, are legături strânse cu Pentagonul și comunitatea de informații, lucrând atât la lansări, cât și la proiecte legate de sateliți pentru acești clienți.

SpaceX lansează frecvent proprii sateliți pe orbita joasă a Pământului. Are aproximativ 9.000 de sateliți în spațiu pentru divizia sa de internet prin satelit Starlink, care oferă conexiuni de mare viteză pentru clienți rezidențiali și de afaceri, cum ar fi companiile aeriene.

Compania lucrează, de asemenea, la dezvoltarea unei afaceri care să furnizeze legături prin satelit direct către telefoanele mobile ale consumatorilor și a convenit recent să achiziționeze blocuri de spectru pentru operatorul de sateliți EchoStar pentru a sprijini aceste eforturi. A angajat peste 20 de miliarde de dolari în numerar, acțiuni și debite pentru a achiziționa spectrul EchoStar.

„Suntem foarte încântați să facem această tranzacție cu @EchoStar și să colaborăm cu operatori din întreaga lume pentru a ne avansa misiunea de a pune capăt zonelor inactive mobile de peste tot pe Pământ”, a declarat președintele SpaceX, Gwynne Shotwell, într-o postare din septembrie pe X despre una dintre aceste tranzacții.

SpaceX investește, de asemenea, în Starship, o rachetă masivă pe care o dezvoltă pentru o serie de misiuni, inclusiv o aselenizare a astronauților NASA.