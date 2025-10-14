Succes pentru SpaceX. Starship a trecut testul zborului și al aterizării controlate

Gigantul spațial Starship, cea mai mare rachetă realizată până acum, proiectată de compania americană SpaceX fondată de Elon Musk pentru viitoare misiuni către Lună și Marte, a reușit un nou zbor test considerat un succes.

Cu toate acestea, evenimentul nu pare să fi eliminat complet criticile, întrucât mai mulți experți atrag atenția asupra întârzierilor tot mai mari în dezvoltarea programului, potrivit agenției AFP.

Colosul de oțel, cu o înălțime de peste 120 de metri – comparabilă cu un bloc de 40 de etaje –, a fost lansat luni seară din Texas, învăluit într-un nor dens de fum.

După separarea celor două trepte ale rachetei, echipa SpaceX a reușit să realizeze mai multe teste și manevre controlate ale propulsorului și ale capsulei principale, care și-au încheiat traiectoria în ocean, conform planului de zbor.

Momentul a fost întâmpinat cu aplauze prelungite din partea inginerilor care urmăreau evenimentul pe ecranele uriașe din centrul de control.

Cel de-al unsprezecelea test al rachetei, încheiat cu succes — la fel ca și cel din luna august —, reprezintă un nou pas înainte pentru compania americană, după mai multe încercări ratate la începutul anului 2025, când unele lansări s-au soldat cu explozii în aer.

Cu toate acestea, rezultatul pozitiv nu elimină temerile legate de ritmul lent al dezvoltării proiectului, mai ales în contextul în care primele zboruri spre Marte sunt planificate pentru 2026, iar misiunea de revenire a astronauților americani pe Lună ar trebui să aibă loc în 2027.

Un raport recent realizat de un grup independent de experți avertizează că varianta adaptată a Starship destinată aselenizării ar putea suferi „ani de întârziere”, ceea ce ar afecta calendarul general al programului spațial Artemis al NASA.

Întârzierile tot mai mari din programul Starship ar putea permite Chinei să preia conducerea în noua competiție spațială, întrucât Beijingul și-a propus să trimită astronauți pe Lună până în anul 2030. „În condițiile actuale, este puțin probabil ca Statele Unite să ajungă pe Lună înaintea Chinei”, avertiza în septembrie fostul administrator al NASA, Jim Bridenstine, în fața unei comisii din Senat. El a sugerat atunci că Washingtonul ar trebui să ia în calcul elaborarea unui „plan alternativ” pentru a-și păstra avantajul strategic. Importanța acestei competiții este accentuată de discursul administrației Trump, care a vorbit în repetate rânduri despre o „nouă cursă spațială” – de data aceasta nu împotriva URSS, ca în Războiul Rece, ci împotriva Chinei.

În ciuda valului de critici, Elon Musk — cunoscut pentru optimismul său caracteristic — își menține încrederea deplină în Starship, cea mai puternică rachetă construită vreodată, chiar dacă, după propriile sale declarații, mai există „mii de provocări tehnice” de rezolvat.

Miliardarul, considerat arhitectul revoluției spațiale moderne, a schimbat radical industria prin introducerea rachetelor reutilizabile și prin producția lor în serie, ajungând să domine piața globală a lansărilor comerciale. Cu proiectul Starship, conceput pentru călătorii interplanetare, Musk își propune să depășească orice limită tehnologică, încercând manevre care nu au mai fost testate până acum.

După ce, în urmă cu un an, a reușit să recupereze propulsorul principal folosind un braț mecanic uriaș, antreprenorul speră să realizeze în viitorul apropiat realimentarea rachetei direct în spațiu.

Aceste obiective ambițioase fac parte din strategia sa de testare prin lansări multiple de prototipuri — o metodă care s-a dovedit eficientă, dar care ar putea fi îngreunată de limitările impuse de programul lunar american, în condițiile în care Musk a declarat în repetate rânduri că prioritatea sa rămâne colonizarea planetei Marte.