Italia încheie un parteneriat cu SpaceX pentru zboruri pe Marte







Agenția Spațială Italiană (ASI) a semnat un acord fără precedent cu SpaceX, compania multi-miliardarului Elon Musk, pentru a efectua zboruri spre Marte. Italienii vor să transporte instrumente științifice pentru a cerceta Planeta Roșie, relatează AFP.

Acordul dintre SpaceX și agenția spațială italiană pun bazele unui program de ”dezvoltare accelerată” a cercetărilor spațiale, a afirmat directorul ASI, Teodoro Valente, într-o postare pe X.

”Italia va zbura către Marte!”, a exclamat el, la începutul mesajului de pe X.

Valente a mai anunțat că acest acord va permite ”transportarea unor experimente italiene cu primele zboruri comerciale ale Starship către Marte”.

SpaceX proiectează o mega-rachetă, capabilă să ajungă pe Lună şi pe Planeta Roşie. Proiectul este în curs de dezvoltare, iar ultimele zboruri de testare de la începutului anului au fost intens mediatizate.

Elon Musk, care are ambiţia să ”colonizeze Marte”, continuă să mizeze că primele misiuni vor începe în 2026.

”Îmbarcarea! Plecăm către Marte! SpaceX livrează serviciile sale Starship către Planeta Roşie”, a scris joi, pe X, preşedinta SpaceX, Gwynne Shotwell.

Acordul dintre Musk și agenția spațială italiană vine și pe fondul unei bune relații a magnatului cu guvernul Italiei.

Elon Musk și-a dezvoltate o relaţie personală cu premierul Giorgia Meloni. Miliardarul mai susţine, în mod public, alte partide de extremă drapta din Europa.

Printre proiectele dezvoltate de companiile lui Musk în Italia a fost și un program de securitate cibernetică. Acest parteneriat între Guvernul de la Roma şi SpaceX a fost aspru criticat de opoziţia italiană, la începutul acestui an.

Reușita proiectului accentuează rolul esențial pe care SpaceX îl joacă în dinamica actuală a zborurilor spațiale.

Într-o perioadă marcată de tensiuni geopolitice și provocări tehnologice, colaborarea între agenții spațiale și companii private reprezintă un semnal pozitiv în direcția continuității cooperării internaționale în spațiu.

Această misiune vine, de asemenea, într-un moment în care competiția spațială se intensifică — atât între națiuni, cât și între companii