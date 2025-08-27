International Starship revine spectaculos. Test reușit pentru Elon Musk







Starship, nava spațială dezvoltată de SpaceX pentru viitoarele misiuni către Lună și Marte, a fost lansată marți seară, la ora 18:30 (ora locală din Texas), respectiv 02:30 miercuri dimineața, ora României, potrivit SkyNews.

Aeronava a reușit să finalizeze o demonstrație tehnică esențială: a intrat pe orbită, a eliberat opt sateliți de test și a amerizat controlat în Oceanul Indian, după ce testele anterioare au fost marcate de explozii și pierderi de control.

Lansarea de marți seară, desfășurată la baza Starbase din Texas, a adus o schimbare de direcție pentru programul Starship.

Nava spațială de 123 de metri a fost propulsată de racheta Super Heavy, primul său stadiu de lansare, care, în loc să revină la turnul de prindere, a vizat apele Golfului Mexic pentru o demonstrație de aterizare controlată pe mare.

Separată de propulsor după primele trei minute de zbor, Starship a continuat misiunea orbitală.

Opt sateliți fictivi au fost lansați cu succes, iar principala inovație – scutul termic hexagonal – a fost testată la reintrarea în atmosferă, când vehiculul a suportat temperaturi extreme generate de frecarea la viteze supersonice.

Drumul până la această reușită nu a fost lipsit de obstacole. Prima lansare a Starship, în 2023, s-a încheiat cu o explozie la doar câteva minute după decolare.

În ianuarie și martie 2024, testele au fost abandonate la scurt timp după ridicare, resturile navei prăbușindu-se în ocean. Cel mai recent eșec, din mai 2024, a arătat nava pierzându-și stabilitatea și sfârșind prin dezintegrare în atmosferă.

În fața acestor probleme, SpaceX a adus sute de modificări tehnice. Printre cele mai importante s-au numărat aripioarele de stabilitate mai mari și mai robuste, precum și o reproiectare a plăcilor de protecție termică.

Zborul actual marchează prima dată când aceste soluții s-au dovedit eficiente, confirmând progresul tehnologic după o perioadă dificilă pentru companie.

Succesul misiunii reprezintă o validare importantă pentru NASA, care a comandat două vehicule Starship pentru a transporta astronauți pe Lună în cadrul programului Artemis.

Reușita actuală dă un semnal de încredere că nava va putea fi adaptată pentru zboruri cu echipaj, un obiectiv pe care Elon Musk îl consideră esențial pentru colonizarea marțiană.

Dacă tehnologia scutului termic reutilizabil se confirmă, Starship ar putea reduce semnificativ costurile misiunilor spațiale.

În loc să necesite reparații costisitoare după fiecare reintrare, vehiculul ar putea fi relansat rapid, ceea ce ar transforma radical modul în care sunt planificate zborurile interplanetare.