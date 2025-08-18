International

Uniunea Europeană pregătește prima lege spațială pentru sateliți

Uniunea Europeană pregătește prima lege spațială pentru sateliți
Uniunea Europeană pregătește pentru prima dată o lege spațială care să reglementeze activitatea sateliților aflați pe orbită, cu scopul de a preveni haosul și de a limita poluarea provocată de miile de aparate lansate. Inițiativa este, în același timp, o încercare de a reduce dependența blocului comunitar de marii jucători din domeniu, precum SpaceX, compania lui Elon Musk, care administrează rețeaua Starlink de internet prin satelit.

Spațiul, noua infrastructură esențială pentru Europa

Este vorba despre o lege europeană care, la prima impresie, pare inspirată dintr-un film SF, dar care are un impact direct asupra vieții de zi cu zi.

Nu se mai discută doar despre rachete sau sateliți, ci despre internetul folosit zilnic, semnalul GPS și comunicațiile esențiale în situații de urgență.

Astfel, spațiul a ajuns să fie o infrastructură esențială. Comisia Europeană propune reglementarea acestui domeniu, de la stabilirea regulilor pentru lansări până la gestionarea deșeurilor spațiale și introducerea unor standarde de mediu.

Reguli noi pentru o tehnologie în continuă schimbare

Pe orbită se află deja peste 10.000 de sateliți, iar resturile spațiale continuă să se adune într-un ritm accelerat. Tot mai des este menționat riscul ca orbita joasă a Pământului să se transforme într-o groapă de gunoi, capabilă să afecteze comunicațiile și intervențiile rapide în situații de catastrofe climatice.

Sateliți

Sateliți. Sursa foto: dreamstime.com

De asemenea, Europa vrea să reducă dependența de jucătorii din afara Uniunii. Până acum, s-a bazat în mare măsură pe rețele precum Starlink, deținută de Elon Musk, care în timpul războiului din Ucraina a scos în evidență un risc major: controlul comunicațiilor critice de către un singur actor străin.

„Legile și toate reglementările pe care noi le avem și în România, și la nivel european și, îndrăznesc să spun și în lume au fost create și au fost gândite să fie relevante într-un context care acum aparține trecutului, când aveam un alt tip de tehnologie, tehnologia a avansat, tehnologia s-a schimbat și, pe scurt, avem nevoie de reguli noi pentru a folosi tehnologia”, a spus europarlamentarul Andi Cristea.

Europa ar risca să devină o „colonie tehnologică”

Europarlamentarul a afirmat că există riscul ca Uniunea Europeană, dar și Europa în ansamblu, să ajungă o „colonie digitală” și o „colonie tehnologică”, întrucât depinde tot mai mult de tehnologii și procese computaționale furnizate de alte state.

„Ce dorește să facă Comisia Europeană dorește să seteze un ansamblu de legi și de reglementări care să fie obligatorii pentru toți acei jucători care oferă servicii satelitare, de comunicații de localizare în Uniunea Europeană”, a mai adăugat Andi Cristea.

