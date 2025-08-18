Ucraina. Trei persoane au murit, iar alte 17 au fost rănite într-un atac aerian rusesc
- Raluca Dan
- 18 august 2025, 08:15
Trei persoane au murit și alte 17 au fost rănite într-un atac aerian rusesc asupra unei zone rezidențiale din Harkiv, au anunțat luni autoritățile ucrainene, în timp ce Statele Unite presează Ucraina să accepte rapid o înțelegere care să pună capăt războiului început de Moscova, potrivit Reuters.
Un nou atac asupra unei zone din Ucraina
Un atac cu drone a dus la moartea unui băiețel de doi ani în al doilea oraș ca mărime din Ucraina, luni dimineața, după ce în noaptea precedentă a avut loc un atac cu rachete balistice, a declarat Oleh Synehubov, guvernatorul regiunii Harkiv, pe aplicația de mesagerie Telegram.
Numărul răniților în atacul de la Harkiv „crește în continuare”, a adăugat Synehubov. Tot pe Telegram, primarul Ihor Terekhov a declarat că alte două persoane au fost ucise și 17 rănite în ambele atacuri, printre care șase copii cu vârste cuprinse între șase și 17 ani.
Harkiv, oraș din nord-estul Ucrainei, aflat aproape de granița cu Rusia, este vizat constant de atacuri cu drone și rachete rusești încă din februarie 2022, când Moscova a început invazia pe scară largă.
⬆️Aug 18💔🔹russians attacked Kharkiv with 4 Geran drones ▪️3 people,incl a child(2)were killed 🕯️ ▪️17 people,incl6 children were injuredhttps://t.co/zXG0WQ4cag@POTUS:"putin wants peace,Zelenskyy-Ukrainians refuse to surrender😡@VP @SecRubio - NOT ENOUGH,you,evil regime?! ⬇️ pic.twitter.com/yjcG6cxV14
— Marii fellantine🇪🇪 (@marii_est) August 18, 2025
Atacuri nocturne asupra civililor
„Atacul cu rachete balistice asupra orașului a spart aproximativ 1.000 de ferestre”, a anunțat Serviciul de Urgenţă al Ucrainei pe Telegram, adăugând că unii locuitori au trebuit să fie evacuaţi.
Autoritățile regionale au anunțat că o femeie de 57 de ani a fost rănită în urma unui atac cu bombe ghidate lansat de Rusia asupra regiunii Sumî, care a avariat cel puțin douăsprezece case și o instituție de învățământ.
„Inamicul continuă să vizeze în mod deliberat infrastructura civilă din regiunea Sumî – în mod perfid, noaptea”, a spus şeful administraţiei regionale din Sumî, Oleh Hryhorov, Oleh Hryhorov.
Zelenski, deja la Washington
Trump, care l-a primit vineri în Alaska pe Putin pentru discuții menite să pună capăt războiului, a îndemnat Kievul să încheie un acord cu Moscova, afirmând că „Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu sunt”.
De asemenea, Zelenski a sosit la Washington pentru discuții cu președintele american și a declarat că are încredere în obținerea garanțiilor de securitate cu sprijinul liderilor europeni.
