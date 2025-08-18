International

Ucraina. Trei persoane au murit, iar alte 17 au fost rănite într-un atac aerian rusesc

Ucraina. Trei persoane au murit, iar alte 17 au fost rănite într-un atac aerian rusescHarkiv, atacată de Rusia. Sursa foto: Captură video X
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Trei persoane au murit și alte 17 au fost rănite într-un atac aerian rusesc asupra unei zone rezidențiale din Harkiv, au anunțat luni autoritățile ucrainene, în timp ce Statele Unite presează Ucraina să accepte rapid o înțelegere care să pună capăt războiului început de Moscova, potrivit Reuters.

Un nou atac asupra unei zone din Ucraina

Un atac cu drone a dus la moartea unui băiețel de doi ani în al doilea oraș ca mărime din Ucraina, luni dimineața, după ce în noaptea precedentă a avut loc un atac cu rachete balistice, a declarat Oleh Synehubov, guvernatorul regiunii Harkiv, pe aplicația de mesagerie Telegram.

Numărul răniților în atacul de la Harkiv „crește în continuare”, a adăugat Synehubov. Tot pe Telegram, primarul Ihor Terekhov a declarat că alte două persoane au fost ucise și 17 rănite în ambele atacuri, printre care șase copii cu vârste cuprinse între șase și 17 ani.

Harkiv, oraș din nord-estul Ucrainei, aflat aproape de granița cu Rusia, este vizat constant de atacuri cu drone și rachete rusești încă din februarie 2022, când Moscova a început invazia pe scară largă.

Pensia reală în România începe să scadă dramatic! În 20 ani va ajunge la 1300 lei
Pensia reală în România începe să scadă dramatic! În 20 ani va ajunge la 1300 lei
Paste cremoase cu usturoi, parmezan și spanac. Rețeta, gata în 20 de minute
Paste cremoase cu usturoi, parmezan și spanac. Rețeta, gata în 20 de minute

Atacuri nocturne asupra civililor

„Atacul cu rachete balistice asupra orașului a spart aproximativ 1.000 de ferestre”, a anunțat Serviciul de Urgenţă al Ucrainei pe Telegram, adăugând că unii locuitori au trebuit să fie evacuaţi.

Autoritățile regionale au anunțat că o femeie de 57 de ani a fost rănită în urma unui atac cu bombe ghidate lansat de Rusia asupra regiunii Sumî, care a avariat cel puțin douăsprezece case și o instituție de învățământ.

„Inamicul continuă să vizeze în mod deliberat infrastructura civilă din regiunea Sumî – în mod perfid, noaptea”, a spus şeful administraţiei regionale din Sumî, Oleh Hryhorov, Oleh Hryhorov.

Zelenski, deja la Washington

Trump, care l-a primit vineri în Alaska pe Putin pentru discuții menite să pună capăt războiului, a îndemnat Kievul să încheie un acord cu Moscova, afirmând că „Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu sunt”.

De asemenea, Zelenski a sosit la Washington pentru discuții cu președintele american și a declarat că are încredere în obținerea garanțiilor de securitate cu sprijinul liderilor europeni.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:01 - Omul din umbră al lui James Bond a murit. A avut o carieră impresionantă
09:54 - Uniunea Europeană pregătește prima lege spațială pentru sateliți
09:42 - Pensia reală în România începe să scadă dramatic! În 20 ani va ajunge la 1300 lei
09:34 - Mircea Abrudean, președintele Senatului, vrea să scape de scandalul achizițiilor de lux. Acuzații către Nicolae Ciucă...
09:27 - Amenzi și intedicții pe stadion pentru suporteri, după meciul Rapid - Steaua (2-2)
09:17 - Cheia ascunsă din Parteneriatul Strategic cu SUA. Nu este la Deveselu sau Kogălniceanu!

Proiecte speciale