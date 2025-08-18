International Ucraina. Trei persoane au murit, iar alte 17 au fost rănite într-un atac aerian rusesc







Trei persoane au murit și alte 17 au fost rănite într-un atac aerian rusesc asupra unei zone rezidențiale din Harkiv, au anunțat luni autoritățile ucrainene, în timp ce Statele Unite presează Ucraina să accepte rapid o înțelegere care să pună capăt războiului început de Moscova, potrivit Reuters.

Un atac cu drone a dus la moartea unui băiețel de doi ani în al doilea oraș ca mărime din Ucraina, luni dimineața, după ce în noaptea precedentă a avut loc un atac cu rachete balistice, a declarat Oleh Synehubov, guvernatorul regiunii Harkiv, pe aplicația de mesagerie Telegram.

Numărul răniților în atacul de la Harkiv „crește în continuare”, a adăugat Synehubov. Tot pe Telegram, primarul Ihor Terekhov a declarat că alte două persoane au fost ucise și 17 rănite în ambele atacuri, printre care șase copii cu vârste cuprinse între șase și 17 ani.

Harkiv, oraș din nord-estul Ucrainei, aflat aproape de granița cu Rusia, este vizat constant de atacuri cu drone și rachete rusești încă din februarie 2022, când Moscova a început invazia pe scară largă.

„Atacul cu rachete balistice asupra orașului a spart aproximativ 1.000 de ferestre”, a anunțat Serviciul de Urgenţă al Ucrainei pe Telegram, adăugând că unii locuitori au trebuit să fie evacuaţi.

Autoritățile regionale au anunțat că o femeie de 57 de ani a fost rănită în urma unui atac cu bombe ghidate lansat de Rusia asupra regiunii Sumî, care a avariat cel puțin douăsprezece case și o instituție de învățământ.

„Inamicul continuă să vizeze în mod deliberat infrastructura civilă din regiunea Sumî – în mod perfid, noaptea”, a spus şeful administraţiei regionale din Sumî, Oleh Hryhorov, Oleh Hryhorov.

Trump, care l-a primit vineri în Alaska pe Putin pentru discuții menite să pună capăt războiului, a îndemnat Kievul să încheie un acord cu Moscova, afirmând că „Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu sunt”.

De asemenea, Zelenski a sosit la Washington pentru discuții cu președintele american și a declarat că are încredere în obținerea garanțiilor de securitate cu sprijinul liderilor europeni.