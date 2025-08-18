International Negocieri pentru pace. Trump și Zelenski primesc Europa la Washington







Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va purta, luni, la Casa Albă, discuţii cu preşedintele american Donald Trump, într-un cadru menit să contureze perspectivele unui acord de pace. La întâlnire vor participa mai mulţi lideri europeni, printre care cancelarul german Friedrich Merz, preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer. BBC a prezentat o sinteză a relaţiilor acestor lideri cu Trump.

Keir Starmer l-a întâlnit ultima dată pe Donald Trump în timpul vizitei preşedintelui american în Scoţia, în luna iulie. La sosirea în Marea Britanie, Trump a declarat: „Îmi place prim-ministrul vostru” şi a subliniat în repetate rânduri „relaţia specială” dintre Marea Britanie şi SUA.

Giorgia Meloni a vizitat Casa Albă în aprilie. Cei doi lideri au menţinut o relaţie cordială, iar Trump a declarat despre Meloni că este „o femeie fantastică” care „a cucerit Europa”. De asemenea, ea a fost singurul lider european prezent la ceremonia de învestire a lui Trump, în ianuarie.

Friedrich Merz a vizitat Casa Albă la o lună după ce a devenit cancelar al Germaniei. În cadrul vizitei, i-a oferit lui Trump certificatul de naştere al bunicului său, născut în Bavaria, gest care a marcat începutul unei relaţii apropiate cu preşedintele american.

Alexander Stubb împărtăşeşte cu Trump pasiunea pentru golf. Cei doi au jucat împreună la resortul Mar-a-Lago din Florida, în luna martie. În timpul unei vizite neoficiale, au discutat şi despre relaţiile Ucrainei şi Finlandei cu SUA.

Emmanuel Macron a dezvoltat o relaţie cu Donald Trump în timpul primului său mandat. În februarie, în cadrul unei vizite la Casa Albă, Macron l-a lăudat pe Trump, recunoscând că preşedintele american a avut dreptate să dezvolte o relaţie cu Vladimir Putin.

Mark Rutte a elogiat public modul în care Trump a gestionat conflictul dintre Israel şi Iran. Preşedintele american a apreciat, la rândul său, conducerea NATO sub Rutte, după ce membrii organizaţiei s-au angajat să crească cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB.

Ursula von der Leyen a negociat cu Trump pe tema taxelor vamale propuse pentru UE. Cei doi s-au întâlnit la terenul de golf din Turnberry, unde au convenit asupra unui acord comercial. Trump a declarat: „Acest acord ne va apropia... într-un anumit sens, este un parteneriat”.