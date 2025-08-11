International Franța vs Israel. Acțiunile lui Netanyahu au declanșat furia lui Macron







Preşedintele francez Emmanuel Macron a criticat, luni, decizia Israelului de a extinde operaţiunea militară în Gaza, descriind-o drept „un dezastru anunţat de o gravitate fără precedent”. El a cerut, de asemenea, formarea unei „misiuni de stabilizare” sub egida Naţiunilor Unite, potrivit agenţiilor AFP şi Reuters.

Macron a declarat că anunţul făcut de cabinetul israelian privind extinderea operaţiunii în Gaza şi în taberele din Mawasi, precum şi reocuparea acestora de către Israel, reprezintă „un dezastru anunţat de o gravitate fără precedent şi o accelerare către un război permanent”.

„Este necesar să se pună capăt acestui război acum, printr-un armistiţiu permanent”, a mai spus acesta, în comentarii transmise jurnaliştilor de către biroul său.

De asemenea, președintele Franței a avertizat că ostaticii israelieni și populația din Gaza vor rămâne principalele victime ale acestei strategii.

Şeful statului francez a cerut crearea unei „misiuni de stabilizare” menite să asigure securitatea Fâşiei Gaza, să protejeze populaţia civilă şi să sprijine guvernarea palestiniană. „Aceasta este prioritatea”, a subliniat el.

Macron a adăugat că nu susţine o operaţiune militară israeliană, ci o coaliţie internaţională sub mandatul ONU, care să stabilească o guvernare de pace şi stabilitate. Potrivit acestuia, Consiliul de Securitate ar trebui să acţioneze imediat pentru a pune în aplicare misiunea şi a-i acorda un mandat. El a considerat că aceasta reprezintă „singura cale credibilă” de a ieşi din război.

„Am pus singurele baze credibile împreună cu Arabia Saudită, la New York, obţinând pentru prima dată un apel unanim pentru dezarmarea Hamas şi pentru eliberarea ostaticilor de către actorii regionali”, a mai spus acesta.

Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu nu a oferit un răspuns imediat la solicitările de comentarii din partea Reuters. În timpul unei conferințe de presă de duminică, Netanyahu a răspuns criticilor, subliniind că Israelul „folosește forța în mod judicios”.