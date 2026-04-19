Regimul din Iran „se teme” să-l îngroape pe fostul lider suprem, Ali Khamenei, spune un expert

Locul de înmormântare al liderului suprem eliminat în prima zi a războiului de loviturile israeliano-americane, Ali Khamenei, nu a fost încă stabilit, deoarece regimul din Iran analizează preocupările legate de siguranță pentru o participare atât de masivă la înmormântare, scrie The New York Post. Iar un expert în securitate spune că întârzierea se datorează faptului că Teheranul este reticent.

Khamenei, în vârstă de 86 de ani, a fost eliminat pe 28 februarie într-un atac aerian comun americano-israelian, atac care a declanșat războiul din Iran. Rămășițele clericului care susținea terorismul sunt încă neîngropate, încălcând tradiția consacrată.

Înmormântarea de stat pentru predecesorul său, ayatollahul Ruhollah Khomeini, în 1989, a consemnat milioane de iranieni inundând străzile din Teheran în semn de doliu - dar manifestări similare pentru Ali Khamenei au lipsit în mare parte în timpul săptămânilor de atacuri aeriene devastatoare din Iran, care au ucis mulți dintre liderii de top ai regimului.

Teheranul nu este în măsură să organizeze funeralii atât de elaborate, având în vedere că războiul se află într-un armistițiu precar, a declarat pentru The New York Post Behnam Taleblu de la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor.

„Simplu spus, regimul este prea speriat și prea slab pentru a face asta”, a spus el.

Cocktailul de motive pentru a evita o ceremonie include riscul unor potențiale atacuri aeriene israeliene, contra-mitinguri naționaliste similare cu revoltele naționale de la începutul acestui an și nevoia regimului de a explica absența lui Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei și noul lider suprem, care nu a mai fost văzut în public de la numirea sa.

„Vorbește de la sine faptul că prezența la înmormântarea părintelui fondator al regimului din 1989 a fost un eveniment atât de masiv și, totuși, o generație mai târziu, succesorul său încă nu poate organiza o înmormântare la mai bine de o lună de la trecerea în neființă” a fostului lider suprem, a continuat Taleblu.

„Republicii Islamice îi place să vorbească mult despre controlul străzilor, dar o pană de 50 de zile de internet îți spune tot ce trebuie să știi. Regimul se teme de consecințele aflării adevărului”, a continuat el.

Acum, oficialii iranieni iau în considerare orașul îndepărtat Mashhad, din nord-estul țării, ca potențial loc de înmormântare, potrivit presei de stat Fars, preluată de The Australian.

Mashhad - la granița cu Turkmenistanul și departe de Israel - este orașul natal al lui Ali Khamenei și servește atât scopurilor practice, cât și simbolice.

Un oraș cu 5 milioane de locuitori, găzduiește unul dintre cele mai sfinte locuri ale islamului șiit - altarul imamului Reza, construit în secolul al IX-lea și care atrage milioane de oameni în pelerinaje religioase în fiecare an.

Una dintre ideile lansate ar fi ca Ali Khamenei să fie înmormântat lângă altar, unde există o prezență puternică de securitate, care ar permite protejarea mormântului fostului lider.

Republica Islamică a planificat inițial o înmormântare de stat de trei zile, începând cu 4 martie, dar aceasta nu s-a concretizat niciodată din cauză că țara a fost zguduită de campanii de bombardament israeliene și americane la scară largă, potrivit agenției de știri de stat Irna.

Aceste planuri ceremoniale au fost apoi anulate pe măsură ce războiul făcea ravagii, regimul teocratic susținând că amânarea a fost făcută în anticiparea unei „participări fără precedent”, a relatat Gulf News citând presa de stat iraniană.

Nu există însă nici acum o dată stabilită pentru ceremonia de înmormântare a lui Ali Khamenei, deși SUA a anunțat, pe 8 aprilie, un armistițiu temporar de două săptămâni, care urmează să expire miercuri.