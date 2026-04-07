Adevărul despre Mojtaba Khamenei, noul lider suprem din Iran. Unde se află și în ce stare este

Noul lider suprem din Iran, Mojtaba Khamenei, este inconștient și primește tratament medical în orașul sfânt Qom, conform unei evaluări a serviciilor de informații care sugerează că nu este capabil să conducă țara, scrie The Times.

O notă diplomatică despre care se înțelege că se bazează pe informații americane și israeliene și este distribuită aliaților din Golf sugerează că Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider suprem Ali Khamenei, eliminat de atacurile israeliano-americane din prima zi a războiului, este inconștient și este tratat pentru o afecțiune medicală „severă”.

Nota, consultată de The Times, dezvăluie pentru prima dată unde se află așa-zisul lider suprem. Orașul central, situat la 130 de kilometri sud de Teheran, este considerat sacru în islamul șiit.

„Mojtaba Khamenei este tratat în Qom într-o stare gravă, neputând fi implicat în nicio luare a deciziilor de către regim”, se arată în comunicat.

Conform documentului, trupul bătrânului Khamenei este pregătit pentru înmormântare în Qom, sediul puterii clericale șiite, cunoscută drept capitala religioasă a țării.

Se mai precizează în document că agențiile de informații au identificat pregătirile pentru „așezarea terenului necesar pentru construirea unui mausoleu mare în Qom” pentru „mai mult de un mormânt”, sugerând că alți membri ai familiei - și posibil chiar Mojtaba - ar putea fi înmormântați alături de defunctul lider suprem.

Se crede că informațiile despre locul în care se află Mojtaba Khamenei erau cunoscute de agențiile de spionaj americane și israeliene de ceva vreme, dar nu au fost făcute publice anterior.

Agenția Națională de Securitate a SUA, care este responsabilă de procesarea informațiilor globale în numele Departamentului de Război, a fost contactată cu privire la acest memoriu, la fel ca și reprezentanța Iranului la Washington, care are sediul la ambasada Pakistanului.

Iranul a confirmat că noul lider suprem a fost rănit în același atac aerian care i-a ucis tatăl, mama, soția sa, Zahra Haddad-Adel, și unul dintre fiii săi, în prima zi a războiului.

Mojtaba Khamenei nu a fost văzut și nici nu s-a mai auzit de el de la începutul războiului, în ciuda faptului că a fost ales să-i succeadă tatălui său la începutul lunii martie.

De atunci, două declarații atribuite lui Khamenei, în vârstă de 56 de ani, au fost citite la televiziunea de stat iraniană.

Un videoclip produs de inteligența artificială, în care liderul intră într-o cameră de război și analizează o hartă a centralei nucleare israeliene de la Dimona, a fost publicat luni de postul de televiziune. Lipsa unei înregistrări a vocii sale adaugă greutate relatărilor neverificate conform cărora acesta rămâne în stare critică.

Deși oficialii iranieni au insistat că noul lider suprem este „responsabil” de țară, rapoartele anterioare au făcut aluzie la starea medicală a lui Khamenei. Grupurile de opoziție au susținut că acesta este tratat, în comă, în spital, în timp ce altele au sugerat că a suferit o fractură la picior și răni faciale.

Incapacitatea sa presupusă a pus la îndoială statutul lui Mojtaba Khamenei într-o țară în care liderul suprem este autoritatea politică și religioasă absolută.

Acest lucru ar putea duce la speculații că Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) păstrează controlul de facto asupra țării și că Mojtaba Khamenei este o marionetă tăcută sau o figură de referință.

Președintele Trump a declarat că negociază cu alți oficiali iranieni, dar a spus explicit că nu are de-a face cu liderul suprem.

Agențiile de știri de stat iraniene au relatat că Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, va fi înmormântat într-un altar șiit din orașul său natal, Mashhad, în nord-estul Iranului, care este, de asemenea, un loc de pelerinaj. Rapoartele au sugerat că o ceremonie publică de jelire a liderului decedat va avea loc la Teheran, deși nu a fost anunțată nici o dată pentru eveniment.

Deși guvernul iranian a declarat că o înmormântare de stat pentru Ali Khamenei senior a fost amânată din cauza „anticipării unei prezențe fără precedent”, au apărut semne de întrebare cu privire la această întârziere, având în vedere tradiția șiită de a îngropa morții imediat după trecerea în neființă.

Miercuri se vor împlini 40 de zile de la moartea lui Khamenei, pe 28 februarie, ceea ce ar marca sfârșitul perioadei tradiționale de doliu din islamul șiit.

Nu este clar dacă la Qom va fi un loc de veci temporar pentru fostul lider suprem, având în vedere preocupările de securitate legate de faptul că Israelul sau SUA ar putea viza orice ceremonie sau înmormântare publică.

În orice caz, înmormântarea lui Ali Khamenei va fi probabil în contrast puternic cu înmormântarea predecesorului său și lider al revoluției, ayatollahul Ruhollah Khomeini, într-un complex mausoleu mare din sudul Teheranului.

Aproximativ 10 milioane de oameni s-au adunat la înmormântarea lui Khomeini după moartea sa în 1989. Giulgiul său a fost rupt, iar corpul său a căzut în timp ce mulțimile se înghesuiau în jurul sicriului său transportat cu un elicopter.

Memorandumul citat de The Times mai preciza că oficialii iranieni vor încerca să evite un dezastru similar la înmormântarea lui Ali Khamenei, unde civilii ar putea încerca să perturbe ceremonia sau să vandalizeze mormintele.

Chiar înainte de izbucnirea războiului, IRGC s-a ciocnit cu luptători din Mojahedin-e-Khalq după ce grupul a încercat o preluare armată a Complexului Motahari, care găzduia sediul lui Khamenei, precum și alți piloni instituționali ai regimului, inclusiv consiliul gardienilor, adunarea experților și biroul și reședința lui Mojtaba Khamenei.