Mojtaba Khamenei, lider suprem doar de formă. Surse de securitate din Israel spun că e o „entitate goală”

Mojtaba Khamenei este considerat o „entitate goală” de surse de securitate israeliene, în contextul în care noul lider al Iranului, nu ar exercita un control real asupra aparatului de stat și nu ar coordona structurile rămase ale regimului, potrivit Fox News.

În același timp, schimbarea de putere are loc într-un climat tensionat, marcat de atacuri repetate asupra liderilor iranieni și de incertitudini privind capacitatea conducerii de la Teheran de a funcționa coerent.

Ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis într-un atac aerian israelian desfășurat pe 28 februarie, într-o operațiune care ar fi vizat mai mulți membri ai conducerii iraniene. În urma acestui incident, Mojtaba Khamenei a fost desemnat succesor, însă aparițiile sale publice au lipsit până în prezent.

Potrivit unor informații apărute în presa internațională, Mojtaba Khamenei ar fi evitat la limită atacul, părăsind locația cu puțin timp înainte de impactul rachetelor. O înregistrare audio, atribuită unei întâlniri din 12 martie și citată de publicația The Telegraph, sugerează că acesta ar fi suferit „o rană minoră la picior”.

Analistul Kobi Michael, afiliat Institutului pentru Studii de Securitate Națională și Institutului Misgav, a declarat pentru Fox News Digital că „noul lider este o entitate goală”.

Acesta a adăugat că „Mojtaba Khamenei nu apare în public, dar avem informații credibile că nu controlează și nu conduce regimul sau ceea ce a mai rămas din acesta”.

În același context, Michael a afirmat că „actuala conducere iraniană este fragmentată, confuză și aproape disfuncțională”, sugerând dificultăți în coordonarea aparatului de stat după pierderile suferite în urma atacurilor.

Deși nu a apărut personal în spațiul public, Mojtaba Khamenei a transmis un mesaj difuzat de televiziunea de stat iraniană, în care a avertizat asupra continuării atacurilor și a cerut statelor din Golful Persic să închidă bazele militare americane.

În același mesaj, după uciderea oficialului de securitate Ali Larijani, liderul suprem a declarat: „Astfel de acte de terorism reflectă doar ostilitatea inamicilor și vor întări determinarea națiunii islamice. Fără îndoială, justiția va fi făcută.”

Ali Larijani, considerat unul dintre principalii oficiali de securitate ai Iranului, a fost ucis într-un atac israelian în apropierea Teheranului. Alte figuri importante, inclusiv liderul miliției Basij, Gholamreza Soleimani, au fost de asemenea raportate ca fiind ucise în operațiuni similare.

Potrivit aceleiași surse, seria de atacuri asupra liderilor iranieni face parte dintr-o strategie mai amplă. „Nu este o fază nouă, ci un efort continuu, foarte reușit și impresionant, o componentă crucială a strategiei menite să slăbească regimul iranian”, a declarat Kobi Michael.

El a adăugat că obiectivul ar fi reducerea capacității regimului de a se reconstitui și de a reprezenta o amenințare majoră în regiune: „Într-o asemenea măsură încât să nu mai poată deveni din nou un factor destabilizator în Orientul Mijlociu.”

În paralel, fostul președinte american Donald Trump a declarat, după atacurile inițiale, că populația iraniană se află într-un „moment al libertății”. Acesta a afirmat: „Când vom termina, preluați-vă guvernul. Va fi al vostru.”