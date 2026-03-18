Directorul CIA confirmă că Iranul reprezenta o amenințare imediată pentru SUA. Gabbard: dacă regimul supraviețuiește, își va reface forța

Directorul CIA, John Ratcliffe, a declarat miercuri că consideră că Iranul a reprezentat o „amenințare constantă” pentru Statele Unite și „a reprezentat o amenințare imediată în acest moment”. Ratcliffe a făcut acest comentariu în timpul unei audieri a Comisiei de Informații a Senatului privind amenințările la nivel mondial.

Senatorul Republican John Cornyn, din Texas, a întrebat: „Există ceva care să indice că Iranul și-a încetat ambițiile nucleare sau dorința de a continua să construiască rachete balistice capabile să amenințe trupele și aliații americani din Orientul Mijlociu?”

„Nu. De fapt, informațiile reflectă contrariul”, a răspuns Ratcliffe.

„Deci nu sunteți de acord cu domnul Kent?”, a întrebat apoi Cornyn, referindu-se la Joe Kent, cel mai înalt oficial antiterorist al națiunii, care a demisionat marți în semn de protest față de războiul SUA împotriva Iranului. Kent a susținut că Teheranul nu reprezintă o amenințare iminentă.

„Da”, a spus Ratcliffe, adăugând ulterior: „Cred că Iranul a reprezentat o amenințare constantă pentru Statele Unite pentru o perioadă lungă de timp și a reprezentat o amenințare imediată în acest moment”.

Directorul Serviciilor Naționale de Informații, Tulsi Gabbard, a avertizat miercuri că, dacă regimul iranian supraviețuiește Operațiunii Epic Fury, „probabil va încerca să înceapă un efort de ani de zile pentru a-și reconstrui armata, rachetele și forțele de drone”.

Gabbard a declarat că membrii comunității de informații „evaluează că Operațiunea Epic Fury promovează o schimbare fundamentală în regiune, care a început cu atacul teroriștilor Hamas asupra Israelului pe 7 octombrie 2023 și a continuat cu războiul de 12 zile de anul trecut, ducând la slăbirea Iranului și a intermediarilor săi”.

„Comunitatea de informații evaluează că regimul din Iran pare a fi intact, dar în mare parte degradat din cauza atacurilor asupra conducerii și capacităților sale militare. Capacitățile sale convenționale de proiecție a puterii militare au fost în mare parte distruse, lăsând opțiuni limitate. Poziția strategică a Iranului a fost degradată semnificativ. Campania de presiune maximă condusă de SUA și revenirea la sancțiunile europene au adăugat o presiune suplimentară asupra unei economii iraniene deja sumbre, rezultând proteste în masă la începutul acestui an, pe care Teheranul le-a înăbușit prin uciderea a mii de protestatari”, a continuat ea.

„Chiar dacă regimul rămâne intact, comuniteatea de informații evaluează că tensiunile interne sunt susceptibile de a crește pe măsură ce economia Iranului se înrăutățește”, a mai spus Gabbard. „Chiar și așa, Iranul și intermediarii săi continuă să atace interesele SUA și ale aliaților săi în Orientul Mijlociu.”