Cum au luat oamenii lui Tulsi Gabbard documentele despre JFK, RFK și MLK de la CIA

Oficialii Serviciului Național de Informații (DNI) au luat CIA prin surprindere când au ridicat dosarele asasinatelor asupra lui JFK, RFK și MLK pentru a le transfera la Arhivele Naționale și a le face publice ulterior, potrivit Jerusalem Post

Oficialii DNI au ajuns la arhiva secretă a CIA din zona Washington într-o dimineață de la începutul lunii aprilie. Misiunea lor: să ridice dosare CIA, clasificate încă, privind asasinarea lui Robert F. Kennedy, John F. Kennedy și Martin Luther King Jr.

Echipa a ajuns neanunțat, cu vehiculele sale de transport, luând agenția de spionaj prin surprindere, au declarat pentru Reuters trei surse.

Aceștia acționau în numele directoarei Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, care dorea să retragă documentele de sub controlul Agenției Centrale de Informații (CIA) și să înceapă declasificarea lor la Arhivele Naționale.

O persoană a declarat că CIA nu știa că urma să primească instrucțiuni în acea zi „de la o agenție guvernamentală superioară”. Persoana respectivă a descris momentul ca fiind probabil cel mai tensionat punct din relația dintre biroul lui Gabbard și CIA.

Oficialul care conducea preluarea documentelor, de la Agenția de Informații a Apărării, pe nume Paul Allen McDonald II, care era în misiune temporară la biroul lui Gabbard, a declarat că se aflau „într-o misiune” din partea lui Gabbard.

O persoană oficială din administrația Trump, care a apărut în acea zi la sediul CIA cu minivanul ei, Amaryllis Fox Kennedy, era ea însăși veterană a CIA și nora secretarului de Sănătate Robert F. Kennedy Jr.

Nu avea legitimația necesară pentru a intra în depozit, dar i-a fost făcut semn să intre, mai susțin sursele. Una dintre acestea a spus că Fox Kennedy a petrecut aproximativ o oră acolo, concentrându-se pe eforturile de digitalizare a arhivei masive de documente.

Episodul de la începutul lunii aprilie, care nu a fost relatat anterior, a durat până la ora 2 dimineața următoare, când un mare număr de documente a fost în cele din urmă transferat la Arhivele Naționale.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Steven Cheung, a declarat că Trump are încredere deplină atât în ​​Gabbard, cât și în directorul CIA, John Ratcliffe. „Eforturile presei tradiționale de a semăna diviziuni interne sunt o distragere a atenției care nu va funcționa”, a spus Cheung.

Un purtător de cuvânt al DNI a declarat că instituția „a lucrat în strânsă coordonare cu CIA de la începutul administrației pentru a realiza această publicare istorică a dosarelor”.

Trump a emis un ordin executiv în ianuarie prin care a instruit-o pe Gabbard și pe alte agenții de informații să declasifice documentele legate de asasinatele lui JFK, RFK și Martin Luther King Jr.

Directorul Serviciului Național de Informații este principalul consilier de informații al președintelui și supraveghează celelalte 17 agenții, inclusiv CIA. Funcția include de obicei gestionarea tensiunilor dintre agenții.

Într-o declarație comună, directorul DNI și cel al CIA au declarat că cele două agenții „au lucrat și vor continua să lucreze mână în mână pentru a publica și declasifica documente de interes public și pentru a executa misiunea președintelui Trump de a restabili încrederea în comunitatea de informații”.

Termenul-limită de 45 de zile din ordinul executiv al lui Trump pentru revizuirea documentelor și prezentarea unui plan pentru declasificarea dosarelor legate de Robert F. Kennedy și Martin Luther King Jr. expirase în martie, iar frustrarea creștea în echipa lui Gabbard cu privire la ritmul lent al progresului, a susținut una dintre sursele citate de Reuters.