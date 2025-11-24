Robert F. Kennedy Jr., implicat într-un scandal erotic după publicarea unor poezii cu conținut explicit trimise amantei

Robert F. Kennedy Jr. neagă acuzațiile privind o relație cu jurnalista Olivia Nuzzi, după ce soțul acesteia, Ryan Lizza, a publicat poezii cu conținut erotic despre care afirmă că i-ar fi fost trimise de politician.

Controversele din jurul lui Robert F. Kennedy Jr. au revenit în prim-planul presei americane după ce soțul jurnalistei Olivia Nuzzi, Ryan Lizza, a publicat pe blogul său o poezie cu caracter erotic pe care, susține el, politicianul i-ar fi trimis-o partenerei sale. Situația a provocat reacții ample în SUA, mai ales că Robert F. Kennedy Jr. este căsătorit și se află în centrul atenției publice în contextul problemelor medicale recente din familia Kennedy.

Publicarea versurilor a relansat o controversă mai veche legată de relația dintre Kennedy și jurnalista Olivia Nuzzi, cunoscută pentru activitatea sa politică și pentru colaborările cu publicații din presa centrală americană. În același timp, dezvăluirile reapar într-un moment sensibil pentru familia Kennedy, marcată de diagnosticul de leucemie mieloidă acută primit de Tatiana Schlossberg, nepoata politicianului.

Informațiile publicate arată că între Robert F. Kennedy Jr. și Olivia Nuzzi a existat o relație de aproximativ un an, în perioada 2022–2024. Jurnalista era la acea vreme căsătorită cu Ryan Lizza, iar Kennedy este căsătorit cu Cheryl Hines din 2014, potrivit publicației ParisMatch. Acest detaliu a alimentat interesul public pentru poveste, mai ales în mediile politice unde ambii soți își desfășurau activitatea.

În trecut, Nuzzi a încercat să se protejeze juridic, depunând o plângere în care susținea că fostul ei partener ar fi „amenințat-o în mod explicit că va divulga informații personale despre ea pentru a-i distruge viața, cariera și reputația”. Plângerea, obținută de CNN, conține și afirmația jurnalistei că se temea că fostul ei soț ar putea declara public că Robert F. Kennedy Jr. a încercat s-o „controleze”, s-o „posede” și s-o „lase însărcinată”.

Olivia Nuzzi a pierdut ulterior colaborarea cu „New York Magazine”, care i-a reproșat că nu a dezvăluit relația cu un candidat la alegerile prezidențiale americane, chiar dacă aceasta ar fi fost una de scurtă durată.

Relația celor doi jurnaliști, deja afectată de controversă, s-a deteriorat și mai mult după apariția informațiilor legate de Kennedy. Ryan Lizza a acuzat-o pe fosta sa parteneră că ar fi avut și alte relații extraconjugale, inclusiv cu un politician. Dezvăluirile coincid cu pregătirea lansării unei cărți scrise de Nuzzi, în care aceasta își prezintă propria versiune asupra relației pe care o descrie ca fiind „pur digitală”.

Cartea urmează să fie lansată la începutul lunii decembrie, iar fragmentele deja apărute în presă au determinat reacții puternice din partea lui Ryan Lizza. Acesta a declarat public că dorește să prevină orice informație care i-ar putea afecta imaginea, motiv pentru care a decis să publice el însuși detaliile pe care le consideră relevant.

Ryan Lizza a făcut public un text cu caracter erotic, pe care afirmă că Robert F. Kennedy Jr. l-ar fi trimis Oliviei Nuzzi. Versurile, care au stârnit reacții imediate în mediul american, sunt următoarele: „Sunt un râu, tu ești canionul meu. Vreau să curg prin tine. Vreau să te supun și să te îmblânzesc. Iubirea mea”.

Lizza a explicat că avea suspiciuni despre infidelitatea soției sale, însă această poezie și alte texte, pe care le descrie ca fiind „prea explicite pentru a fi publicate”, l-au convins că relația dintre Kennedy și jurnalistă depășea nivelul profesional. Într-un mesaj public, a spus: „Mi-aș fi dorit să nu fi fost în această situație, să nu fi trebuit să scriu despre toate astea, să nu fi trebuit să mă expun pe mine și pe cei dragi mie la rușine și la o altă încălcare a intimității mele”.

Echipa lui Robert F. Kennedy Jr. a respins toate acuzațiile referitoare la existența unei relații. Purtătorul de cuvânt al politicianului a transmis că acesta „a întâlnit-o pe Olivia Nuzzi o singură dată în viață, pentru un interviu pe care l-a solicitat, ceea ce a dus la un articol condamnabil”.

Cheryl Hines, soția politicianului, a intervenit și ea în scandal. Declarația ei, transmisă presei, a fost fermă: „Robert nu ar fi iubit niciodată acea femeie, cu atât mai puțin să-și dorească să aibă un copil cu ea. Ceea ce susține acea femeie ar fi aproape ridicol, dacă nu ar fi atât de dureros”.

Fragmentele din viitoarea carte a Oliviei Nuzzi, în care aceasta descrie relația cu Robert F. Kennedy Jr. ca fiind „pur digitală”, au reaprins un subiect care părea închis. Un pasaj prezentat deja în presă conține afirmația: „Mi-a plăcut aviditatea lui, ca și cum ar fi vrut să devoreze întreaga lume pentru a o cunoaște mai bine”.

Aceste descrieri au determinat reacția anticipată a lui Ryan Lizza, care a decis să publice înaintea lansării detaliile pe care le consideră relevante pentru propria sa imagine.