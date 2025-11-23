Nepoata lui JFK, Tatiana Schlossberg, are cancer în fază terminală. Mărturisiri sfâșietoare

Nepoata lui JFK, Tatiana Schlossberg, dezvăluie diagnosticul de cancer în fază terminală într-un eseu sfâșietor publicat în The New Yorker. Femeia în vârstă de 35 de ani a declarat că medicii i-au spus că mai are aproximativ un an de trăit după ce a fost diagnosticată cu leucemie.

Nepoata fostului președinte John F. Kennedy, Tatiana Schlossberg, a anunțat sâmbătă - la exact 62 de ani după asasinarea lui JFK - că are cancer în fază terminală.

Femeia în vârstă de 35 de ani a declarat că a fost diagnosticată cu leucemie mieloidă acută, cu o mutație rară numită Inversie 3, la scurt timp după nașterea fiicei sale, în mai 2024, iar medicii i-au spus recent că probabil mai are aproximativ un an de trăit.

„Primul meu gând a fost că copiii mei, ale căror fețe trăiesc permanent pe interiorul pleoapelor mele, nu-și vor aminti de mine”, a scris ea în eseul din The New Yorker.

„Fiul meu ar putea avea câteva amintiri, dar probabil va începe să le confunde cu imaginile pe care le vede sau cu poveștile pe care le aude.”

„Nu am avut niciodată cu adevărat grijă de fiica mea - nu am putut să-i schimb scutecul, să-i fac baie sau să o hrănesc, totul din cauza riscului de infecție după transplanturi. Am fost plecată aproape jumătate din primul ei an de viață. Nu știu cine crede ea, de fapt, că sunt și dacă va simți sau își va aminti, când voi pleca, că sunt mama ei”, a mărturisit Tatiana Schlossberg.

Ea a mai spus că diagnosticul a fost șocant pentru că se simțea perfect sănătoasă.

„Nu am putut – nu am putut – să cred că vorbeau despre mine”, a scris ea despre prima discuție despre leucemie.

„Înotasem o milă în piscină cu o zi înainte, fiind însărcinată în nouă luni. Nu eram bolnavă. Nu mă simțeam rău. De fapt, eram una dintre cele mai sănătoase persoane pe care le cunoșteam”.

Ea a spus că acest cancer este întâlnit mai ales la pacienții mai în vârstă, iar medicii o întrebau frecvent dacă a petrecut mult timp la Ground Zero din New York City. Dar nu a petrecut.

Tatiana Schlossberg, fiica lui Caroline Kennedy, cea mai mare fiică supraviețuitoare a lui JFK, a descris în detalii sfâșietoare lunile în care a urmat diferite tratamente pentru a învinge cancerul.

A trecut printr-o rundă de chimioterapie pentru a „reduce numărul de celule blastice din măduva osoasă”, apoi a primit un transplant de măduvă osoasă cu ajutorul surorii sale.

Ea a spus că după ce a intrat în remisie și s-a dus acasă, nu a mai avut sistem imunitar și a trebuit să primească din nou toate vaccinurile din copilărie.

Apoi a recidivat, medicul ei spunându-i că leucemiei cu mutația ei „îi place să reapară”.

La începutul anului, s-a alăturat unui studiu clinic al terapiei cu celule CAR-T, „un tip de imunoterapie care s-a dovedit eficient împotriva anumitor tipuri de cancer de sânge”.

Aceasta a fost urmată de o altă rundă de chimioterapie și o a doua transfuzie de sânge de la un donator neînrudit.

„În timpul celui mai recent studiu clinic, medicul meu mi-a spus că mă poate ține în viață poate un an”, a scris ea.

De asemenea, l-a atacat pe vărul ei, Robert F. Kennedy Jr., pe care l-a numit „jenant”, după a fost nominalizat secretar al Sănătății. „Dintr-o dată, sistemul de sănătate pe care mă bazam s-a simțit tensionat, șubred”, a scris ea. „Medicii și oamenii de știință de la Columbia, inclusiv George [soțul ei], nu știau dacă vor putea să-și continue cercetările sau chiar să aibă locuri de muncă”.

Ea și-a lăudat restul familiei sale, despre care a spus că a stat lângă patul ei în timp ce ea a îndurat tratamente și a avut grijă de copiii ei.

Tatiana Schlossberg a adăugat în eseul său: „Toată viața mea, am încercat să fiu bună, să fiu o elevă bună, o soră bună și o fiică bună și să o protejez pe mama mea și să nu o supăr sau să o enervez niciodată. Acum am adăugat o nouă tragedie în viața ei, în viața familiei noastre și nu pot face nimic pentru a o opri.”

Robert F. Kennedy Sr., unchiul mamei sale, Caroline Kennedy, a fost asasinat la cinci ani după JFK, iar pe lângă doi frați care au murit în copilărie, singurul frate supraviețuitor al lui Caroline, JFK Jr., a murit într-un accident de avion în 1999.

Bunica lui Schlossberg, Jacqueline Kennedy Onassis, a murit și ea de cancer în 1994, din cauza unui limfom non-Hodgkin, când avea 64 de ani.

Ea și-a încheiat eseul spunând că trăiește acum pentru a fi alături de copiii ei.

„Dar a fi în prezent este mai greu decât pare, așa că las amintirile să vină și să plece”, a recunoscut ea. „Atât de multe dintre ele sunt din copilărie, încât simt că mă privesc pe mine și pe copiii mei crescând în același timp”.

„Uneori mă păcălesc crezând că îmi voi aminti asta pentru totdeauna, că îmi voi aminti asta când voi fi moartă. Evident, nu o voi face. Dar, din moment ce nu știu cum e moartea și nu e nimeni care să-mi spună ce vine după ea, voi continua să mă prefac. Voi continua să încerc să-mi amintesc”, a încheiat ea.