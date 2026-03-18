Demisia din funcție a directorului Centrului Național Antiterorism al SUA, Joe Kent, a redeschis discuția despre activitatea acestuia, dar și despre teoriile conspirației antisemite lansate de extrema stângă americană, potrivit presei din SUA.

Demisia de marți a unui oficial antiterorist al lui Trump, în semn de protest față de războiul din Iran, este notabilă din aceste motive, dar de ce se afla el în Administrație, în primul rând? - este întrebarea la care încearcă să răspundă un editorial semnat de consiliul de conducere al The Wall Street Journal.

Joe Kent, care a lucrat sub conducerea directorului Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, a adăugat că, în calitate de „veteran care a fost trimis în luptă de 11 ori”, „nu poate susține trimiterea următoarei generații să lupte și să moară într-un război care nu aduce niciun beneficiu poporului american și nici nu justifică costul vieților americane”.

Demisia din cauza unor diferențe sincere este o tradiție onorabilă, dar Joe Kent nu putea pleca fără să adauge puțină dezonoare: „Este clar că am început acest război din cauza presiunilor din partea Israelului și a puternicului său lobby american”, a scris el. Joe Kent a spus că „înalți oficiali israelieni și membri influenți ai mass-media americane au desfășurat o campanie de dezinformare” și a sugerat că Israelul a târât America în Irak în 2003.

Ah, da, lobby-ul evreiesc nefast.

Aceasta este o denigrare la adresa unui aliat care luptă alături de trupele americane. Portofoliul dlui Kent era terorismul - și nu este liniștitor faptul că era mai preocupat de Israel decât de un regim iranian care a încercat să-l ucidă pe președintele Trump și pe alți oficiali americani.

Domnul Kent provine din grupul de susținători ai lui Trump, care prezintă orice acțiune a SUA în lume drept o mlaștină, iar Casa Albă i-a lăsat pe mulți dintre ei să intre în Administrație ca fiind manageri de coaliție. Doamna Gabbard este o altă astfel de persoană, iar acum unul dintre subordonații ei a produs un spectacol pentru a-l submina pe domnul Trump în timpul unui război.

„Când am citit declarația sa, mi-am dat seama că este un lucru bun că a plecat”, a spus domnul Trump despre demisie. Fie ca să existe mai multe astfel de demisii, voluntare sau nu, se încheie textul asumat de consiliul editorial al WSJ.

Criticii înfuriați ai războiului din Iran au profitat marți de demisia lui Joe Kent din funcția de director național al luptei împotriva terorismului pentru a insinua că președintele Donald Trump a fost nechibzuit lansând Operațiunea „Epic Fury”. De fapt, scrisoarea de demisie a lui Kent dovedește că nu i-a aparținut niciodată această funcție înaltă, scrie, la rândul său, consiliul editorial al The New York Post.

Nu este vorba doar de faptul că și-a contrazis propriile poziții anterioare (de exemplu, spunând că Trump ar fi trebuit să atace programele de armament ale Iranului în 2020) într-o scrisoare care acum spune că Iranul nu reprezenta o „amenințare iminentă” și insistă că Trump a intrat în război acum două săptămâni „din cauza presiunilor din partea Israelului și a puternicului său lobby american”.

Ci mai este vorba de faptul că a dat vina în mod bizar pe Israel pentru Războiul din Golf (împotriva căruia Ariel Sharon a vorbit cu SUA) și chiar pentru moartea tragică a propriei sale soții în Siria, de mâna ISIS, într-o campanie inițiată de președintele Barack Obama, care urăște Israelul (pentru a curăța mizeria creată de propriile politici ale lui Obama).

Serviciile lui Kent pentru țară includ 11 misiuni de luptă. Este extrem de trist să-l vezi dezlănțuind teorii ale conspirației antisemite și atacându-l public pe președinte în mijlocul unui război. Desigur, Democrații și acoliții lor din mass-media au aclamat, deși anterior îl atacaseră pe Kent pentru presupusa asociere cu figuri de extremă dreapta.

Însă teoria conspirației pe care a îmbrățișat-o acum este uriașă în stânga: Senatorul Bernie Sanders a susținut afirmația lui Kent conform căreia războiul este vina Israelului. Din păcate, se pare că demisionarul era în declin de ceva vreme. Numeroase surse sugerează că Kent a fost ținut pe margine timp de luni de zile din cauza suspiciunii de scurgere de informații.

Indiferent de povestea completă, țara este evident mai bine cu acest nebun în afara guvernului. Trump a condamnat antisemitismul și conduce un efort militar de succes în ciuda obiecțiilor extremiștilor, de stânga și de dreapta. Dacă mai lucrează vreun Joe Kent pentru el, trebuie să plece.