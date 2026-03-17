Directorul Centrului Național Antiterorism al SUA și-a dat demisia. Joe Kent: Nu pot să susțin războiul care se desfășoară în Iran

Joe Kent. Sursa foto: Captură video Youtube
Directorul Centrului Național Antiterorism al SUA, Joe Kent, și-a dat demisia marți, în semn de protest față de războiul purtat de SUA împotriva Iranului, afirmând că Teheranul nu reprezintă o amenințare iminentă. „După o lungă reflecție, am decis să demisionez din funcția de director al Centrului Național de Combatere a Terorismului, începând de astăzi”, a scris acesta, într-o postare pe X.

Kent: „Nu pot să susțin războiul care se desfășoară în Iran”

Cel mai înalt responsabil al SUA în combaterea terorismului a declarat că Teheranul nu reprezenta o amenințare iminentă pentru Statele Unite, adăugând că războiul a fost declanșat sub presiunea Israelului.

„Nu pot, cu bună conștiință, să susțin războiul care se desfășoară în Iran. Iranul nu reprezenta o amenințare iminentă pentru națiunea noastră, iar este evident că am declanșat acest război sub presiunea Israelului și a puternicului său lobby american”, a afirmat acesta.

Kent a criticat schimbarea de strategie a administrației SUA în Orientul Mijlociu

Într-o scrisoare adresată președintelui american Donald Trump, Kent a afirmat că acest război a marcat o schimbare față de abordarea anterioară a administrației, care viza evitarea conflictelor prelungite în Orientul Mijlociu.

„Până în iunie 2025, ați înțeles că războaiele din Orientul Mijlociu erau o capcană care a luat viețile prețioase ale patrioților noștri și a epuizat bogăția și prosperitatea națiunii noastre”, a spus el, făcând referire la Operațiunea Midnight Hammer, o serie de atacuri aeriene ale SUA din iunie 2025 asupra instalațiilor nucleare iraniene.

Kent a scris că, în primul său mandat, Trump a știut să „folosească puterea militară în mod decisiv, fără a implica SUA în războaie fără sfârșit”, menționând asasinarea fostului general iranian Qassem Soleimani.

Înalți oficiali israelieni ar fi lansat o campanie de dezinformare

Înainte de conflictul actual, Kent a afirmat că „înalți oficiali israelieni” și reprezentanți ai mass-media au lansat o „campanie de dezinformare” pentru a „submina” inițiativa „America First”.

„Această cameră de rezonanță a fost folosită pentru a vă induce în eroare, făcându-vă să credeți că Iranul reprezenta o amenințare iminentă pentru Statele Unite și că, dacă ați fi atacat acum, ați fi avut cale liberă către o victorie rapidă”, a spus acesta.

