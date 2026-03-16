Adrian Severin spune că SUA au pierdut războiul din Iran și că Trump a făcut o greșeală capitală

Războiul din Iran, o temă ce a fost analizată, azi, de Robert Turcescu și invitatul său, Adrian Severin, la podcastul realizat de jurnalist pe evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România. Conflictul este departe de-a se încheia și a sărit bine din timpul prevăut de americani penntru un succes.

Fost ministru de Externe, Adrian Severin consideră că indiferent de evoluția războiului SUA au pierdut deja. Pentru că nu au putut să se încadreze în timpul estimat. În condițiile în care presiunea pe Donald Trump este uriașă, pentru nimeni nu-și dorește acest conflict care a dat lumea peste cap.

„Dacă războiul ăsta nu s-a încheiat în trei zile, se paote spune că America l-a pierdut. Haide să fim generoși, în șapte zile într-o săptămână. America l-a pierdut. Pentru că America și americanii, care sunt și statul subteran american și statul suprateran american și echipa MAGA, Make America Great Again, nu este doritoare de un asemenea război”, a spus invitatul lui Robert Turcescu.

„Și atunci, dacă tu nu oferi tuturor opozanților de la tine de acasă, dar și din restul lumii, o încheiere victorioasă rapidă, care nu poate fi mai mult de șapte zile, înseamnă că strategic ai pierdut. De ce l-ai pierdut strategic? Pentru că ai avut o strategie proastă. Și când strategia este proastă, oricâte victorii tactice reportezi, războiul se pierde”, a mai opinat Adrian Severin.

Fostul ministru de Externe a remarcat, la fel ca multe alte voci, că Donald Trump a început un război care nu a avut o strategie clară. Și totul a lăsat impresia că a fost făcut la voia întâmplării.

„Toți spunem, când zic toți spun și eu, spun analiștii americani, aproape toată lumea spune că acest război a pornit fără o strategie clară. A pornit de la prezumția, de la premisa, ca a zis Bibi (n.r.- Benjamin Netanyahu, premierul Israelului): eu atac Iranul. Mergi cu mine sau nu mergi? Îl atac și îl batem de nu se văd.”

Adrian Severin a mai remarcat că o mare greșeală de calcul a ținut de atitudinea poporului iranian. Care nu a ieșit masiv în stradă contra regimului, după uciderea liderului Ali Khamenei.

„Iranul este o țară cu o populație care știe să rabde, știe să aștepte, știe să îndure. Din punctul ăsta de vedere, toate calculele care s-au făcut că dintr-o dată iranienii vor veni de partea agresorului sau atacatorului au căzut.”