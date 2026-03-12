Înțelegerea secretă care ar exista între Putin și Trump. Care vor fi zonele împărțite de cei doi lideri

Robert Turcescu, realizatorul podcastului difuzat, azi, pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, a discutat cu invitații Octavian Hoandră și Bogdan Comaroni, mai multe probleme de impact. Una dintre teme este legată de un mare proiect la nivel european, în care ar urma să fie implicate mai multe țări. Totul, bazat pe discuții secrete între Donald Trump și Vladimir Putin.

Despre planurile pe care le are președintele SUA, Donald Trump, a explicat jurnalistul Bogdan Comaroni. De șase ani se vorbește de ideea cu de un construct militar făcut de comun acord și cu Putin și în Europa, și cu Statele Unite, bazat pe B9. Și Nicușor Dan vorbește de B9, de tot sistemul, că ar mai vrea să vină unii, că nu știu ce să întâmplă. Deci în capul lui Trump și cândva s-a înțeles și cu Putin, asta poate în Alaska, s-a născut o altă idee. Europa, adică să dezvolte acel Bucharest 9 ca și coridorul sanitar de nouă țări.

Între timp, Trump a venit cu o altă idee și a zis așa că el mai introduce o centură de asta care să îi aparține. Am mai vorbit eu de ea atunci când am aflat prima dată. Și scoate Polonia, deci inițial Polonia avea rolul major, pentru că B9 ăsta, după Iohannis, se mutase în Polonia, deci avusese întrunirea în Polonia. Și acolo se discutau, deci în 2025 a fost în Polonia”, a explicat Comaroni.

„Acum, mai nou, au scos Polonia, Ungaria, Slovacia, deci pe care le-au băgat în zona centrală. și în conceptul lui Trump vin în jos cu țările NATO, se duc cu Serbia, cu ce vin spre o iau spre Adriatică după Italia să închidă această chestiune. Trump are ideea că astea sunt țările lui, adică țările pro-Trump, exact unde a prins el, cu Polonia, Ungaria, cu Slovacia, cu Serbia în jos, deci și unde se vor dezvolta afacere americane.”

Existp trei zone de împărțire, după cum a mai spus Bogdan Comarină că prevăr planurile americanilor.

„În schimb, Europa puternică, să-i spunem așa, să rămână în Vest, adică să fie grupul european de Vest, care să fie construit cu țările nordice, să vină în jos. Franța, Germania, cu Spania Dar în ideea asta, că Europa puternică ea, cu Macron, ale Ursula, deci cu tot, dar pe sistem de apărare militară, deci repet, să fie împărțită în aceste trei zone”.

Jurnalistul a mai explicat că ar exista o înțelegere secretă între Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

„Și a apărut atunci ideea cu Putin, deci în dialogul cu Putin, acum ce spun e bazat pe foarte multe informații de intelligence, care apar în diverse site-uri de în care sunt foarte mulți foști ofițeri de inteligență care au la rândul lor informații și comentează. Că în această zona a coridorului ăsta, adică în acest no man's land, care e format din niște țări teoretic cazarmă, da? Bafărele de să fie făcute și în zona centrală pe România, Bulgaria, dar să intre în sfera de influență a Europei, Ucraina.

În vreme ce în partea cealaltă a Rusiei să rămână teritoriile luate și în continuare până la frontiera cu Nipru. Asta e o noutate că se pare că Trump s-a înțeles cu Putin ca până la urmă acel război sau până la urmă orice tratat de negociere și pace trebuie să includă Rusia până la Nipru, plus Belarusul. Iar Moldova să rămână tot un teritoriu no man's land care să intre în gruparea asta a coridorului sanitar”, a mai spus Comaroni.