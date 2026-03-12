Rareș Bogdan după propunerea lui Macron: „Un Cal Troian!” Europarlamentarul PPE dă de pământ cu „zâzania” care îl face pe Putin să-și frece palmele

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL și liderul delegației române din PE (grupul PPE), a lansat un atac la adresa strategiei recente a președintelui Emmanuel Macron. Într-o analiză tăioasă publicată pe rețelele de socializare, liberalul avertizează că oferta Franței privind „umbrela nucleară” nu este un colac de salvare, ci un măr otrăvit care riscă să dinamiteze unitatea NATO exact când Rusia pândește orice semn de slăbiciune.

Rareș Bogdan nu menajează deloc orgoliul de la Palatul Élysée. Potrivit europarlamentarului, ideea extinderii umbrelei nucleare franceze asupra întregii Europe este departe de a aduce siguranța promisă. Din contră, aceasta ar fi introdus un element de discordie profundă într-un moment în care „lumea civilizată” are nevoie de certitudini, nu de experimente geopolitice.

„Propunerea președintelui Macron [...] nu a făcut lumea mai sigură, ci a introdus un element de zâzanie exact între aliați. Unul dintre acești decidenți trimite o ofertă partenerilor fără să realizeze că aceasta s-ar putea transforma ușor în cal troian. Mă gândesc ce a făcut Putin când a auzit ideea: și-a frecat palmele și a tras de firele care merg către dezbinarea inamicilor”, punctează Rareș Bogdan.

Menționăm că, Manfred Weber, liderul PPE, a declarat în repetate rânduri că securitatea Europei fără Statele Unite este, în prezent, o iluzie. Grupul consideră că propunerile de „umbrelă nucleară franceză” riscă să transmită un semnal de dezbinare către Washington, oferindu-i lui Donald Trump (sau oricărui lider izolaționist) pretextul perfect pentru a retrage trupele americane de pe continent.

Liberalul merge mai departe și deconspiră ceea ce el consideră a fi „motorul” real al generozității franceze: banii și imaginea. Bogdan sugerează că popularitatea în scădere a lui Macron și dorința de a impune industria de armament franceză (în special aeronavele de generație nouă) stau la baza acestui demers.

Industria de armament: Contractele pentru avioanele franceze ar fi atenuat prăbușirea în sondaje a președintelui francez.

Complexul de inferioritate: Franța vrea să scape de eticheta de „categoria B” în materie de geopolitică și să demonstreze ce înseamnă o „lume cu două viteze”.

Rareș Bogdan nu a ratat ocazia de a taxa și ezitările politice de la București, vizând-o direct pe doamna Țoiu (USR/Renew). El critică dur șovăiala acesteia de a reconfirma pilonii de nezdruncinat ai securității naționale: NATO, UE și Parteneriatul Strategic cu SUA.

„Este Biblia doamnei”, spune Bogdan, reamintind că România a atins cel mai înalt nivel de securitate din istorie tocmai prin axa cu Washingtonul. Mai mult, europarlamentarul subliniază o realitate tehnică pe care Parisul pare să o ignore: România va cumpăra F-35, un lucru „de neimaginat” pentru interesele comerciale ale Franței.

Mesajul lui Rareș Bogdan este, de fapt, linia oficială a „durilor” din PPE. Grupul susține achizițiile de armament bazate pe eficiență și interoperabilitate (cum sunt avioanele F-35), în timp ce Parisul insistă ca banii europeni să meargă exclusiv către industria proprie (Dassault/Rafale).

Finalul analizei lui Rareș Bogdan este un duș rece de realism militar. Acesta pune sub semnul întrebării însăși capacitatea Franței de a oferi o descurajare reală în fața arsenalului rusesc, demontând logica unei înlocuiri a scutului american.

„Despre ce descurajare nucleară vorbim, când Parisul are 300 de focoase nucleare, iar Rusia 5500?”, se întreabă retoric europarlamentarul.

Deși Manfred Weber a sugerat la un moment dat că Europa trebuie să discute despre propria descurajare nucleară, majoritatea membrilor PPE din statele nordice și estice au reacționat negativ.

Rareș Bogdan concluzionează că fără o discuție aprofundată cu americaniii, care au investit enorm în securitatea Europei, propunerea pare o mișcare de „grădiniță”, amintind că aliați majori precum Italia au refuzat deja oferta, preferând arhitectura de securitate verificată, bazată pe prezența nucleară a SUA.