Populari vs. Populiști: Viziunea lui Rareș Bogdan pentru o Europă a faptelor, nu a ideologiilor goale

Europarlamentarul Rareș Bogdan, membru PNL în cadrul Grupului EPP, consideră că în actualul context politic marcat de incertitudine și asaltul dezinformării, reuniunea strategică a popularilor europeni din Ljubljana, Slovenia, este extrem de importantă prin punctele de discuție aflate pe agenda întâlnirii. Miza este clară: viitorul Uniunii Europene nu poate fi lăsat în mâna celor care vând iluzii, ci trebuie construit pe piloni economici solizi și siguranță.

Rareș Bogdan subliniază o realitate pe care clasa politică europeană nu o mai poate ignora: cetățenii sunt mult prea informați pentru a mai fi seduși de „ideologii goale”. Dincolo de zgomotul politic, românii și europenii care merg zilnic la muncă au așteptări pragmatice:

„Cetățenii așteaptă fapte, nu vorbe! Așteaptă mecanisme care să asigure dezvoltarea, scheme de sprijin care încurajează valoarea și competiția corectă,” afirmă europarlamentarul PNL.

În cadrul reuniunii cu președintele Manfred Weber și șefii de delegații EPP, Rareș Bogdan a evidențiat rolul crucial pe care Partidul Popular European îl joacă în stabilitatea blocului comunitar. Acesta avertizează că Uniunea este „sub asediu”, fiind ținta unor atacuri sistematice asupra sistemelor vitale: energie, agricultură și sănătate.

Grupul EPP s-a poziționat ca o barieră în fața acestor „asedii”, blocând dezinformarea care urmărește destabilizarea statelor membre. Mesajul este unul de forță: schimbarea este necesară, dar ea trebuie să vină din interiorul sistemului, prin reformă, nu prin distrugere.

Rareș Bogdan folosește o metaforă puternică pentru a descrie starea actuală a Uniunii: o citadelă cu oase bătrâne care are nevoie de modernizare. Totuși, europarlamentarul avertizează împotriva forțelor radicale care vor să dărâme tot:

Schimbarea vine din interior: EPP își asumă rolul de reformator vocal.

Comunicare mai bună: Recunoașterea faptului că succesele UE trebuie explicate mai clar cetățenilor.

Conservarea Casei Comune: Uniunea Europeană este singura garanție a prosperității pentru România.

Punctul central al viziunii lui Rareș Bogdan rezidă în distincția profundă, atât semantică, cât și politică, dintre conceptul de „popular” și cel de „populist”. În timp ce populismul contemporan se hrănește din exploatarea temerilor colective și oferă soluții simpliste, adesea utopice, pentru probleme globale complexe, popularismul european — reprezentat de familia politică EPP — propune o paradigmă bazată pe pragmatism și construcție.

Această diferență se traduce în acțiuni concrete care definesc viitorul societății. Acolo unde populiștii propun o ideologie goală, lipsită de proiecte viabile, popularii vin cu planuri de dezvoltare riguroase. În timp ce discursul populist se bazează pe atacuri sistematice la adresa Uniunii Europene și pe o retorică distructivă, PPE acționează pentru întărirea instituțiilor, considerându-le singura garanție a stabilității.

Mai mult, contrastul devine evident la nivelul beneficiilor directe: populismul operează prin manipularea prin frică, pe când politica populară a demonstrat rezultate palpabile, precum cele peste 100 de miliarde de euro atrase de România, fonduri care au modernizat infrastructura și au oferit un sprijin real mediului antreprenorial. În esență, alegerea este între promisiunea unui miraj și certitudinea unor fapte care generează prosperitate.

„Fără Uniunea Europeană, România s-ar prăbuși iremediabil,” concluzionează acesta, catalogându-i pe cei care neagă această realitate drept fie prost informați, fie rău intenționați. Agenda strategică stabilită în Slovenia va fi, așadar, un test al rezilienței în fața promisiunilor deșarte, punând preț pe stabilitatea pe care doar cea mai mare familie politică europeană o poate garanta.