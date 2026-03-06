Interesele Renew sau intereslele României? Rareș Bogdan despre culisele reacției ministrei Oana Țoiu la propunerea lui Macron

Europarlamentarul PPE Rareș Bogdan critică propunerea proeședintelui Franței, Emmanuel Macron, de a extinde „umbrela nucleară” franceză asupra altor țări europene, potrivit unei postări pe rețelele sociale.

„Propunerea președintelui Macron privind extinderea umbrelei nucleare a Franței asupra aliaților nu a făcut lumea mai sigură, ci a introdus un element de zâzanie exact între aliați”, acuză politicianul.

„Exact când cetățenii așteaptă de la decidenții lumii civilizate soluții și certitudini privind siguranța copiilor lor, unul dintre acești decidenți trimite o ofertă partenerilor fără să realizeze că aceasta s-ar putea transforma ușor în cal troian. Mă gândesc ce a făcut Putin când a auzit ideea: și-a frecat palmele și a tras de firele care merg către dezbinarea inamicilor. Ca și când nu erau destule teme în dezacord, mai trebuia adusă una, exact în materie de securitate”, consideră Rareș Bogdan, europarlamentar din partea PNL.

„Sigur că intențiile președintelui Franței nu sunt rele! Contractele de achiziții pentru industria de armament franceză ar mai fi atenuat din căderea în popularitate/încredere. În plus, i-ar mai fi șters din senzația că în materie de conflict/arme/geopolitică, Franța e din categoria „B” – să afle și alții ce înseamnă o lume care se dezvoltă cu două viteze, viteze asumate, reglementate, pentru a ști ce e în inima românilor!”, mai spune eurodeputatul.

„Ce nu pricep este șovăiala doamnei Țoiu în a rosti, fără să clipească, faptul că România are deja o umbrelă de securitate. Ca șef la Ministerul de Externe, știi pe de rost că există o triadă formată din piloni strategici: apartenența la NATO, apartenența la Uniunea Europeană și Parteneriatul Strategic cu SUA. Acest concept ghidează interesele și dezvoltarea României. Este Biblia doamnei”, arată politicianul.

„Nu o acuz de iresponsabilitate sau lipsă de profesionalism. Cred că s-a pierdut cu firea. Se întâmplă. Sunt convins că știe că de la intrarea în NATO și semnarea Parteneriatului Strategic cu SUA, România a dobândit cel mai înalt nivel de securitate din istoria sa”, mai spune Rareș Bogdan.

„Și fără îndoială, a realizat că Franța, legând extinderea umbrelei nucleare de folosirea aeronavelor franceze, apoi aeronave de generația a 6-a, ceea ce germanii se pare că nici nu vor să audă, dorește să devină primus inter pares. Tot doamna Țoiu știe că România va cumpăra F35, ceea ce pentru Paris este de neimaginat”, mai adaugă parlamentarul european, membru al PPE.

„Dar Parisul înseamnă și Renew, deci …complicat. Vrea Renew să desființeze NATO? Că asta ar însemna înlocuirea unui sistem care funcționează cu altul, unde se nasc discuții lungi legate de achiziții”, explică Rareș Bogdan dedesubturile afacerii.

„Normal că Italia a refuzat! Italia are pe teritoriu arme nucleare americane. De ce să își schimbe arhitectura de securitate? Americanii au girat/validat/investit enorm în arhitectura de securitate a Europei, ce sens are să-i sfidezi? Numai deoarece nu te-a informat Trump ce urmează cu Iranul? Suntem la grădiniță?

În plus, despre ce descurajare nucleară vorbim, când Parisul are 300 de focoase nucleare, iar Rusia 5500?”, a încheiat Rareș Bogdan.