Oana Țoiu a refuzat să răspundă clar dacă a lăsat-o pe fata lui Ponta în Dubai: Apartenența politică nu devine criteriu pentru evacuări

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a refuzat să dea un răspuns clar după ce fostul premier Victor Ponta a acuzat-o acuzat public că aceasta ar fi dat ordin ca fiica sa minoră să fie lăsată în Dubai, în contextul operațiunilor de evacuare a cetățenilor români din zone afectate de tensiuni.

Ea a declarat, într-o conferință de presă, că înțelege îngrijorarea părinților pentru siguranța copiilor lor, însă a spus că echipele consulare sunt obligate să respecte criterii stabilite în funcție de nivelul de urgență și nu pot face excepții individuale: „Sunt mamă şi înțeleg cu totul prioritatea pe care fiecare părinte o are pentru siguranța propriilor copii. Sunt însă şi într-un rol instituțional care îmi impune să respectăm încrederea cetățenilor, mai ales în momente de criză şi îngrijorare justificată.

Deşi înțeleg pe deplin fiecare părinte, echipele consulare nu se pot abate de la criteriile de nivel de urgență”. Deși a fost întrebată insistent, Țoiu refuzat să răspundă direct dacă a cerut ca fiica fostului premier să nu fie evacuată din Dubai.

Oana Țoiu a explicat procedura utilizată atunci când sunt organizate zboruri pentru evacuarea cetățenilor români, inclusiv a minorilor, din zone considerate cu risc.

Potrivit acesteia, autoritățile gestionează în prezent numeroase solicitări, iar printre persoanele aflate în evidențele consulare se află sute de copii români blocați departe de casă: „Ca părinți facem tot ce este în puterea noastră pentru copiii noştri. Avem sute de copii români care sunt blocați departe de casă şi treptat se întorc şi vom continua efortul diplomatic pentru acces pentru zborurile spre România”.

Ea a arătat că, în astfel de situații, echipele consulare trebuie să respecte criteriile stabilite și anunțate public, printre care se numără prioritatea pentru grupurile de elevi aflați în deplasări organizate și pentru cazurile medicale cu grad ridicat de risc.

„Dincolo de rolul de părinte, în rolul instituțional nu putem ceda presiunii pentru că între îngrijorările legitime ale părinților nu putem face ierarhii. Avem echipe care au sarcina foarte grea de a respecta criteriile anunțate transparent: grupurile şcolare de copii şi cazurile medicale cu grad ridicat de risc”, a adăugat aceasta.

Țoiu a făcut referire la criticile formulate de Victor Ponta, spunând că este posibil ca fostul premier să nu fi urmărit informațiile comunicate de minister în conferințele de presă din ultimele zile.

„Înțeleg că în spațiul public au apărut reproşuri din mediul politic de la un fost premier privind urgența cu care dumnealui ar dori ca fiica sa să ajungă acasă. Îl înțeleg, dar poate că în tumultul acestor zile nu au ajuns la dumnealui informațiile din conferințele de presă privind criteriile pe baza cărora stabilim ordinea în care informăm persoanele pe care le avem în evidența consulară”, a declarat ministra, fără să răspundă clar dacă

Ea a făcut și un apel ca situația să nu fie transformată într-un conflict politic: „Nu aş vrea să transformăm o perioadă deja foarte grea pentru echipele consulare care gestionează cazurile şi aplicarea criteriilor într-o nouă răfuială politică. Avem ceva mai important de făcut acum, iar pentru deciziile din aceste zile nu politica este cea care le ghidează”.

Țoiu a insistat, în legătură cu excluderea fiicei lui Victor Ponta de pe listele de evacuare , că apartenența politică a părinților nu este luată în calcul în procesul de prioritizare, însă a refuzat să răspundă clar dacă a cerut asta.

„Apartenența politică a părinților nu este o informație care să facă parte din detaliile cerute şi nici nu poate fi criteriu de prioritizare. Nu ministrul trebuie să decidă cine are locuri mai în față, nici dacă cineva este sau nu bolnav. Ministrul trebuie să decidă că nu apartenența politică devine criteriu pentru evacuări”, a spus Țoiu.