Oana Țoiu, acuzată că nu i-a permis fiicei lui Victor Ponta să se întoarcă din Dubai alături de ceilalți copii români

Fiica minoră a lui Victor Ponta nu ar fi putut să urce în autocarul organizat pentru transportul copiilor români din Dubai către Oman, de unde urma să fie repatriată în România. Fostul premier acuză că Oana Ţoiu, ministrul de Externe, a dat ordin ca fata să fie oprită, relatează gandul.ro.

Fiica fostului premier ar fi fost exclusă din zborul destinat copiilor minori neînsoțiți tocmai pentru că este fiica lui Victor Ponta.

„O fetiță minoră, aflată la un curs, singură în Abu Dhabi, a fost exclusă la ordin de către Muma Pădurii din avionul care aduce minorii români acasă prin Oman”, a scris Dana Budeanu.

Potrivit declarațiilor publicate, fetița se afla la școală în Abu Dhabi. Reprezentanții instituției s-au asigurat ca aceasta să ajungă la consulatul din Dubai pentru a fi preluată în vederea zborului. La consulat, însă, i s-a comunicat că nu poate pleca, decizia fiind atribuită ministrului de Externe.

Aceleași surse au precizat că Oana Ţoiu i-ar fi amenințat pe angajații consulatului cu demiterea dacă fiica lui Ponta ar fi urcat în autocar.

„Vreau să o vedem acasă întâi”, a spus Victor Ponta referitor la incident.

Zborul de repatriere, destinat copiilor minori neînsoțiți, urma să plece din Oman la ora 5 dimineața. Drumul cu autocarul din Dubai până în Oman durează aproximativ șapte ore, conform surselor citate.

Până la această operațiune, autoritățile române au reușit să repatrieze peste 200 de români din Dubai, în contextul anulării zborurilor comerciale și tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Până în prezent, Ministerul de Externe nu a oferit o declarație oficială privind motivele pentru care fiica lui Victor Ponta a fost împiedicată să participe la transportul organizat.

Operațiunea pentru repatrierea minorilor continuă, iar autoritățile monitorizează situația românilor din regiune și adaptează transportul în funcție de condițiile de securitate și de trafic aerian.