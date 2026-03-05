Social

Al doilea zbor de repatriere din Dubai a adus zeci de români acasă, în siguranță: Mulțumim lui Dumnezeu

Al doilea zbor de repatriere din Dubai a adus zeci de români acasă, în siguranță: Mulțumim lui DumnezeuAeroport / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Zeci de români au fost repatriați din Dubai cu sprijinul Uniunii Europene. Prima aeronavă a aterizat după miezul nopții, a doua miercuri dimineața, relatează Digi24. Operațiunile sunt finanțate parțial de UE.

Zeci de români repatriați din Dubai cu sprijinul UE

Șase state membre ale Uniunii Europene, printre care și România, au activat mecanismul de protecție civilă al UE pentru a-și aduce cetățenii acasă în siguranță. Acesta permite finanțarea parțială a operațiunilor de repatriere, Uniunea Europeană acoperind până la 75% din costuri. Condiția este ca cel puțin 30% dintre pasageri să aibă o altă cetățenie decât cea a statului solicitant.

Între timp, în cursul nopții, a aterizat pe aeroportul Otopeni primul avion din Dubai, de la începerea conflictului. Ca să ajungă în siguranţă acasă, piloţii au făcut un ocol de două ore.

Mulţumim lui Dumnezeu că am ajuns acasă. Eu m-am impacientat, pentru că am stat în Burj Al Arab şi chiar acolo s-a întâmplat să pice o rămăşiţă de dronă. Au fost nişte momente grele, mai ales că am fost cu familia mea, cu părinţii mei, copiii mei”, a spus un român.

Ce face Codin Maticiuc cu banii. Investiții care astăzi se dovedesc riscante
Șefa DHS Kristi Noem, replică dură pentru Democrații care au vrut să afle cu cine s-a culcat înainte de căsătorie

Al doilea avion a aterizat joi dimineață

Al doilea avion, tot din Dubai, a aterizat joi dimineață. Românii au răsfulat ușurați că au revenit în țară și că au scăpat de clipele de coșmar din Orientul Mijlociu.

Cele două curse au fost operate de FlyDubai. "Aceste zboruri sunt operate de linia aeriană care a transmis bilete reprogramate pasagerilor", a menționat MAE.

Dubai

Dubai se află în centrul unui conflict / sursa foto: captură video

Peste 3.000 de români au cerut ajutor

Peste 3.000 de români au solicitat ajutor la consulat, însă doar 500 au reușit până acum să prindă un zbor spre România. În același timp, alte 15.000 de persoane sunt monitorizate de Ministerul Afacerilor Externe.

Cei care intenționează să treacă frontiera terestră în Oman pentru a se îmbarca pe zborurile din Muscat sunt sfătuiți să ajungă cu cel puțin 12 ore înainte de plecare, având în vedere traficul intens și posibilitatea unor timpi mai mari de procesare. Mulți dintre românii blocați, sunt, din păcate, în pragul disperării.

