Oana Țoiu afirmă că Franța a invitat România la discuții despre „umbrela nucleară”, iar decizia va fi analizată în CSAT

Sursa foto: Facebook/Nicușor Dan
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat marți că Franța a invitat România la discuții privind „umbrela nucleară” franceză, potrivit Reuters. Anunțul vine în contextul în care Parisul a transmis recent că intenționează să își consolideze capacitatea de descurajare nucleară.

Declarația a fost făcută în Polonia, iar oficialul român a precizat că o eventuală decizie va fi analizată la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Oana Țoiu afirmă că România a primit invitația pentru discuții privind descurajarea nucleară

Potrivit Reuters, ministra de Externe a confirmat că România a fost invitată să participe la discuții legate de „umbrela nucleară” franceză.

Oana Țoiu a subliniat că subiectul este unul sensibil și că decizia finală nu poate fi una individuală sau politică punctuală, ci trebuie adoptată în cadrul instituțional adecvat.

Ea a refuzat, într-un interviu acordat postului polonez TVP World, să își exprime o opinie personală privind oportunitatea aderării României la viitoare acorduri de partajare nucleară sau de „descurajare avansată”.

Ministrul a precizat că astfel de decizii țin de competența instituțiilor de securitate de la vârful statului și trebuie să reflecte un consens național.

Oana Țoiu

sursa foto: captură video

Decizia va fi analizată în CSAT, iar discuțiile la nivel prezidențial urmează

Oana Țoiu a declarat că analiza va avea loc în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Ministrul român de Externe a mai spus că președinții României și Poloniei vor discuta în curând pe această temă, semnalând existența unor consultări regionale privind inițiativa franceză.

Subiectul se înscrie într-un context mai larg de reevaluare a arhitecturii de securitate europeană.

Emmanuel Macron anunță consolidarea descurajării nucleare franceze

Luni, președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că țara sa va mări dimensiunea arsenalului nuclear și își va consolida puterea de descurajare.

Potrivit declarațiilor liderului de la Paris, măsura este determinată de riscul crescând de conflicte la nivel global care depășesc pragul nuclear.

