Oana Țoiu s-a lăudat cu un interviu în Financial Times, dar realitatea e alta. Unde au ajuns declarațiile ministrului

Oana Țoiu. Sursa foto: Facebook
Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, s-a lăudat pe Facebook că a „acordat un interviu pentru Financial Times”, postând un fragment în care vorbea despre eforturile insuficiente ale țărilor europene de a reduce birocrația și efectele negative asupra Uniunii Europene. În realitate, publicația britanică nu a publicat un interviu cu ministrul român de Externe, ci un newsletter intitulat „UE ar trebui să se concentreze pe competitivitate și nu pe crize, spune Suedia”, în care Țoiu este citată doar spre final, în contextul unei discuții mai ample despre competitivitatea blocului comunitar și rolul reformelor structurale, potrivit Gândul.

Oana Țoiu, despre declarațiile făcute recent

Articolul din FT se concentrează în principal pe declarațiile prim-ministrului suedez, Ulf Kristersson, care subliniază că Uniunea Europeană trebuie să înceteze să mai dea vina pe crizele geopolitice pentru dificultățile sale economice.

„Am acordat la Londra un interviu pentru Financial Times, în contextul summitului liderilor UE care caută astăzi soluții pentru competitivitatea europeană. Competiția globală intensă ne aduce în fața realității: am amânat prea mult reformele structurale. Reformele care pot susține mediul de afaceri și creșterea economică sunt o necesitate, nu doar o reacție. Europa trebuie să se modernizeze. Presiunile externe doar accelerează un proces care trebuia asumat demult. Vom avea o piață unică mai puternică, iar asta va avea un efect benefic și pentru economia noastră și pentru locurile de muncă ale românilor”, a arătat Țoiu.

Oana Toiu

Oana Toiu. Sursa foto: Facebook

FT a publicat un comentariu scurt

În context, Financial Times a preluat un comentariu scurt al Oanei Țoiu despre birocrația excesivă din UE. Redăm fragmetul citat:

„Această abordare este repetată și în alte capitale. Europa trebuia să facă asta pentru o perioadă, indiferent de relația cu Statele Unite», a declarat ministrul de externe al României, Oana Țoiu, pentru FT. Ceea ce s-a schimbat este că Statele Unite au creat acest efect de accelerare”, a afirmat aceasta.

Ministrul de Externe a subliniat că în piața unică a Uniunii Europene nu s-au depus încă suficiente eforturi pentru a reduce birocrația între state și că multe dintre aceste bariere sunt create chiar de statele membre.

„Trebuie să ne dăm seama că în cadrul pieței noastre unice, în cadrul Uniunii Europene, nu am depus încă suficiente eforturi pentru a reduce birocrația dintre țări… multe dintre aceste bariere sunt create chiar de națiunile [UE]”, a mai spus ea.

Oana Țoiu, vizită de lucru în Marea Britanie

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu,

Între 9 și 10 februarie 2026, Oana Țoiu a efectuat o vizită de lucru la Londra, având ca scop consolidarea relațiilor dintre România și Marea Britanie, unul dintre cei mai importanți parteneri strategici ai țării.

Proiecte speciale