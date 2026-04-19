Vance, „recunoscător” pentru declarația Papei Leon despre Trump

Vicepreședintele american JD Vance a declarat că este „recunoscător” după ce Papa Leon al XIV-lea a încercat să destindă tensiunile cu președintele Donald Trump și a indicat că nu are niciun interes să se implice într-o dispută publică, potrivit Fox News.

Suveranul Pontif a declarat anterior că relatarea remarcilor pe care le-a făcut în timpul unei recente călătorii în Africa a creat „o anumită narațiune care nu a fost exactă în toate aspectele sale”. El a adăugat că discursul în cauză a fost pregătit cu săptămâni înainte de orice răspuns din partea lui Trump, respingând sugestiile că ar fi fost îndreptat către președintele SUA.

Vance, care este catolic și s-a întâlnit cu Papa Leon la Vatican în 2025, a salutat ultimele comentarii ale suveranului pontif. La începutul săptămânii, Vance sugerase că Papa ar trebui „să fie atent” atunci când se pronunță asupra chestiunilor teologice și politice, subliniind tensiunile care au apărut.

„În timp ce narațiunea media stârnește constant conflicte - și da, au avut loc și vor avea loc dezacorduri reale - realitatea este adesea mult mai complicată”, a spus Vance.

„Papa Leon predică Evanghelia, așa cum ar trebui, iar asta va însemna inevitabil că își oferă opiniile cu privire la problemele morale ale zilei. Președintele - și întreaga administrație - lucrează pentru a aplica aceste principii morale într-o lume haotică. El va fi în rugăciunile noastre și sper că și noi vom fi în rugăciunile lui”, a adăugat Vance.

Se pare că a existat tensiune după ce Papa Leon a rostit declarații în Camerun în care i-a criticat pe cei care „manipulează religia” pentru câștiguri politice și militare.

„Iisus ne-a spus: fericiți sunt cei care fac pace. Dar vai de cei care manipulează religia și chiar numele lui Dumnezeu pentru propriul lor câștig militar, economic sau politic, trăgând ceea ce este sacru în întuneric și murdărie”, a spus Papa Leon.

Cuvintele au fost interpretate de unii ca fiind legate de poziția administrației Trump față de conflictul cu Iranul, contribuind la declanșarea unei dispute mai ample între Casa Albă și Vatican.

Papa a criticat, de asemenea, retorica din jurul conflictului, numind la un moment dat comentariile despre potențiala vizare a „întregii civilizații” a Iranului „cu adevărat inacceptabile”. Trump a răspuns numindu-l pe pontif „slab în ceea ce privește criminalitatea și groaznic la politica externă”.

Dezacordul s-a desfășurat pe parcursul a mai multor zile, înalți oficiali ai administrației apărându-l pe președinte și oferind propriile critici la adresa remarcilor Papei, amplificând și mai mult conflictul.

În ciuda tensiunii percepute în creștere, Papa a declarat sâmbătă că „nu este deloc în interesul” său o dezbatere cu președintele și a subliniat că va continua să predice un mesaj centrat pe pace, dreptate și fraternitate.

„O mare parte din ceea ce s-a scris de atunci a fost comentariu asupra comentariului care încearcă să interpreteze ceea ce s-a spus”, a spus Papa.