International

Papa Leon spune că nu l-a vizat pe Trump cu comentariile sale despre tirani și războaie

Comentează știrea
Papa Leon al XIV-lea. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Papa Leon a declarat, într-un discurs susținut în această săptămână, că atunci când i-a criticat pe „tirani” pentru că cheltuiesc miliarde pe războaie nu îl viza pe președintele american Donald Trump, potrivit BBC.

Papa Leon spune că discursul era scris cu mult înainte de disputa cu Trump

Suveranul Pontif a spus că remarcile, rostite la câteva zile după o dispută de mare amploare cu președintele SUA, au fost scrise cu două săptămâni mai devreme – „cu mult înainte ca președintele să comenteze vreodată despre mine”.

„Și totuși, se întâmplă să se fi considerat ca și cum aș fi încercat să dezbat, din nou, cu președintele, ceea ce nu este deloc în interesul meu”, a declarat Papa Leon, un adversar înveterat al președintelui Donald Trump și un aliat al stângii radicale woke și progresiste din Partidul Democrat de pe când era episcop în SUA.

Luni, Trump a lansat un atac usturător la adresa primului Papă american – care a fost un critic vocal al operațiunii militare americano-israeliane din Iran – ca fiind „teribil pentru politica externă”.

Papa Leon: S-a dezvoltat o anumită narațiune care nu a fost exactă

Papa, care se află în prezent într-un turneu în Africa, a declarat sâmbătă că s-a dezvoltat o „anumită narațiune care nu a fost exactă”, invocând „situația politică creată” de comentariile lui Trump.

Într-un discurs susținut joi în Camerun, el a criticat liderii care „închid ochii la faptul că miliarde de dolari sunt cheltuiți pe ucideri și devastări, însă resursele necesare pentru vindecare, educație și restaurare nu se găsesc nicăieri”.

„Maeștrii războiului se prefac că nu știu că este nevoie doar de o clipă pentru a distruge, însă adesea o viață întreagă nu este suficientă pentru a reconstrui”, a spus el.

Papa a condamnat, de asemenea, „un ciclu nesfârșit de destabilizare și moarte” într-o regiune „însângerată” din Camerun, care a fost cuprinsă de insurgență timp de aproape un deceniu.

Donald Trump

Donald Trump / sursa foto: captură video

Trump: Papa Leon e „slab față de criminalitate și groaznic la politică externă”

Remarcile papei au fost interpretate de unii ca o referire la Trump – care le-a declarat ulterior reporterilor: „Papa poate spune ce vrea, iar eu vreau să spună ce vrea, dar pot să fiu de acord”.

Inițial, el a publicat lungile sale critici la adresa liderului Bisericii Catolice după ce pontiful și-a exprimat îngrijorarea cu privire la amenințarea lui Trump că „o întreagă civilizație va muri” dacă Iranul nu va fi de acord cu cererile SUA de a pune capăt războiului și de a deschide Strâmtoarea Ormuz.

Președintele a spus că „nu este un mare fan” al Papei și l-a numit „slab față de criminalitate și groaznic la politica externă”.

Turneul liderului catolic în Africa include opriri în 11 orașe din patru țări. Este a doua sa vizită majoră în străinătate de când a fost ales în papalitate anul trecut și reflectă importanța catolicismului în Africa.

Mai mult de o cincime dintre catolicii lumii – aproximativ 288 de milioane de oameni – locuiesc în Africa, conform cifrelor din 2024.

Ne puteți urmări și pe Google News

HAI România!

