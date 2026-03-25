Papa Leon al XIV-lea face summit al exorciștilor, de frica sataniștilor

O întâlnire discretă desfășurată la Vatican readuce în atenție preocupările Bisericii Catolice legate de fenomenul practicilor oculte la nivel global, potrivit New York Post.

Papa Leon al XIV-lea a primit recent o delegație formată din unii dintre cei mai experimentați exorciști catolici, care au prezentat un raport privind extinderea unor astfel de practici și efectele lor asupra credincioșilor.

Întâlnirea a avut loc pe 13 martie, însă informația a fost făcută publică ulterior, luni, de către publicația EWTN Vatican.

Potrivit informațiilor prezentate în cadrul întrevederii, reprezentanții Asociației Internaționale a Exorciștilor (AIE) au atras atenția asupra unei tendințe în creștere la nivel global. Aceștia au subliniat că tot mai multe persoane sunt implicate în practici asociate ocultismului, ezoterismului și satanismului.

„Ei au prezentat un raport privind prevalența în creștere a cazurilor legate de ocultism, ezoterism și satanism, precum și consecințele spirituale pe care consideră că acestea le au asupra multor oameni”, a relatat EWTN Vatican.

În acest context, exorciștii au solicitat sprijin instituțional din partea Bisericii, cerând ca fiecare dieceză să dispună de preoți special instruiți pentru astfel de situații.

Unul dintre principalele puncte discutate în cadrul întâlnirii a fost necesitatea unei pregătiri adecvate a clerului în domeniul exorcizării. Membrii AIE au cerut ca Papa să se asigure că există cel puțin un exorcist bine pregătit în fiecare dieceză din lume.

Această solicitare vine în contextul în care reprezentanții organizației susțin că lipsa unor astfel de specialiști poate avea consecințe asupra credincioșilor care caută ajutor.

Vicepreședintele AIE, părintele Francesco Bamonte, a explicat implicațiile acestei situații: „Ignorarea acestor preocupări lasă mulți credincioși fără un răspuns adecvat la suferințe spirituale grave, împingându-i uneori spre soluții nepotrivite.”

În timpul audienței, delegația i-a oferit Suveranului Pontif și materiale de referință utilizate în activitatea de exorcizare. Printre acestea s-a numărat volumul „Ghid pentru ministerul exorcizării”, considerat un instrument important pentru preoții implicați în astfel de practici.

De asemenea, Papa Leon al XIV-lea a primit o imagine a Sfântului Arhanghel Mihail, provenind din sanctuarul Monte Sant’Angelo, un loc de pelerinaj cunoscut în tradiția catolică.

Potrivit informațiilor citate de LA Mag, Papa Leon al XIV-lea a abordat anterior rolul exorciștilor în cadrul Bisericii, descriindu-l drept unul „delicat”, dar „extrem de necesar”. Acesta a încurajat preoții să trateze această misiune „atât ca un minister de eliberare, cât și de consolare”.

În aceeași declarație, Suveranul Pontif a subliniat importanța sprijinului spiritual oferit credincioșilor, menționând că aceștia trebuie însoțiți „cu rugăciune și invocarea prezenței eficiente a lui Hristos”.

Asociația Internațională a Exorciștilor, cu sediul la Roma, este o organizație recunoscută în cadrul Bisericii Catolice, reunind preoți specializați în acest domeniu. Activitatea sa a atras și atenția publicului larg, inclusiv prin producții cinematografice recente.

Întâlnirea dintre Papa Leon al XIV-lea și delegația AIE reflectă o preocupare constantă a Bisericii față de fenomenul practicilor spirituale alternative și impactul acestora asupra credincioșilor.