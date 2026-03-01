Breșă de securitate la Vatican. Un cardinal, surprins cu telefon mobil în timpul votului pentru papă

În timpul conclavului organizat în mai 2025 pentru alegerea noului Suveran Pontif, agenții de securitate ai Vaticanului au detectat un semnal activ de telefon mobil în interiorul Capelei Sixtine, spațiu unde comunicațiile externe sunt strict interzise, potrivit Reuters.

Descoperirea a avut loc chiar înaintea primului tur de scrutin în urma căruia avea să fie ales Papa Leon al XIV-lea și este relatată într-o carte recent publicată de doi corespondenți specializați pe problemele Vaticanului.

Potrivit volumului „Alegerea Papei Leon al XIV-lea”, semnat de Gerard O’Connell și Elisabetta Piqué, unul dintre cei 133 de cardinali prezenți la conclav avea asupra sa un telefon mobil activ.

Episodul ar fi fost identificat în momentul în care sistemele de securitate instalate în Capela Sixtină, echipată cu dispozitive de bruiaj pentru a preveni orice comunicare externă, au detectat o conexiune activă.

Autorii descriu scena petrecută înaintea primului vot. Conform relatării, cardinalii „s-au privit unul pe altul cu neîncredere” în momentul în care a fost semnalată problema. Ulterior, „unul dintre clericii mai în vârstă a descoperit că avea un telefon în buzunar și l-a predat”.

Cartea nu menționează identitatea cardinalului și nu indică existența unui motiv pentru păstrarea dispozitivului. Potrivit autorilor, momentul l-ar fi lăsat pe acesta „dezorientat și tulburat”.

Gerard O’Connell a declarat că situația a fost neașteptată, afirmând:

„Realitatea (a fost) mai bună decât ficțiunea”. În volum, scena este descrisă drept „de neimaginat chiar și pentru un film și nemaivăzută în istoria conclavelor moderne”.

Biroul de presă al Vaticanului nu a oferit un punct de vedere oficial în legătură cu informațiile prezentate în carte, potrivit Reuters.

Conclavul reprezintă unul dintre cele mai confidențiale procese electorale din lume. Cardinalii participanți depun un jurământ prin care se angajează să nu comunice cu exteriorul pe durata procedurii și să predea telefoanele și orice alte dispozitive electronice până la finalizarea votului.

Reuniunea din 7–8 mai 2025 a avut loc după decesul Papei Francisc, survenit în aprilie 2025, după 12 ani de pontificat la conducerea Bisericii Catolice, care numără aproximativ 1,4 miliarde de credincioși la nivel global.

Conclavul a fost considerat cel mai divers din punct de vedere geografic, cu cardinali provenind din 70 de țări.

Potrivit informațiilor prezentate în carte, doi candidați s-au conturat rapid ca favoriți în timpul votului: cardinalul italian Pietro Parolin și cardinalul american Robert Francis Prevost, care avea să devină Papa Leon al XIV-lea, primul pontif din Statele Unite.

La primul scrutin, organizat în seara de 7 mai, Prevost ar fi obținut între 20 și 30 de voturi, „un număr neobișnuit de mare”, conform volumului.

Cardinalul filipinez Luis Antonio Tagle, considerat la rândul său favorit înaintea conclavului, ar fi primit „mai puțin de 10 voturi”.

În al patrulea tur de scrutin, desfășurat în după-amiaza zilei de 8 mai, Prevost a fost ales cu 108 voturi.

Cartea menționează că, în timpul numărării voturilor finale, Tagle, aflat lângă Prevost, i-ar fi oferit acestuia „o pastilă pentru tuse pentru a-i calma gâtul”.