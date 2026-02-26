Vladimir Plahotniuc, jefuit la greu de un bucureştean. Declaraţiile făcute de un martor secret

Republica Moldova. Oligarhul Vladimir Plahotniuc ar fi fost deposedat de o parte din averea sa de de sute de milioane de euro de către un controversat om de afaceri din Bucureşti, condamnat la patru ani cu executare într-un dosar de corupţie.

Este vorba de Andrei-Bogdan Gheorghiu, care se ascunde de aproape zece ani ca să scape de închisoare. Acesta fiind singurul care a reuşit să-i dea ţeapă lui Plahotniuc.

Despre relaţia dintre Vladimir Plahotniuc şi Andrei-Bogdan Gheorghiu a făcut declaraţii un martor secret al acuzării în dosarul fraudei bancare, în care este încinuit oligarhul.

Martorul secret a fost audiat în incinta Ambasadei Republicii Moldova la Bucureşti, iar declaraţiile sigilate într-un plic, care afost expediat instamţei de la Chişinău. Completul de judecată adat citirii declaraţiilor martorului secret şi urmează să le aprecieze mai târziu.

Vladimir Plahotniuc l-ar fi cunoscut pe Andrei-Bogdan Gheorghiu în 2013. Controversatul afacerist i-a fost prezentat oligarhului de către finul său de cununie, Andrian Candu, fost vice-preşedinte al Parlamentului de la Chişinău, drept consultant în structurarea afacerilor, investițiilor și managementul portofoliului de active.

Gheorghiu a venit de mai multe ori la Chişinău, unde s-ar fi întâlnit cu fostul lider al PDM la renumitul sediu GBC, locul despre care se vorbea în perioada respectivă că este pusă la cale politica moldovenească.

Martorul secret susţine că Gheorghiu şi Plahotniuc au convenit asupra unui model de organizare a afacerilor prin intermediul unei companii de administrare - UNIASIA HOLDINGS, cu sediul inițial în Hong Kong. Cei doi au implementat o schemă, prin care clienții UNIASIA, printre care l-a indicat și pe Plahotniuc, ar fi transferat bani către companii din cadrul grupului, iar ulterior sumele ar fi fost reinvestite prin alte entități din același holding.

Scopul ar fi fost ascunderea provenienței inițiale a banilor, mascarea identității beneficiarului real și evitarea legăturii directe dintre fondurile transferate și afacerile ulterioare.

Martorul susține că, prin acest mecanism, clientul devenea beneficiar efectiv nedeclarat al unor afaceri controlate formal de nominali ai grupului UNIASIA, iar Gheorghiu primea comision pentru serviciile prestate.

Martorul secret a mai declarat că în perioada 2013 - 2015, oligarhul de la Chişinău Plahotniuc a transferat 35 de milioane de dolari de pe conturile din companiile sale off-shore pe conturile unor companii indicate de Gheorghiu.

Potrivit martorului secret, transferurile erau efectuate cu regularitate în fiecare lună.

În 2016, Andrei-Bogdan Gheorghiu a fost condamnat la patru ani cu executare şi a părăsit România. Iar Vladimir Plahotniuc l-ar fi ajutat să obțină cetățenia Republicii Moldova și să-și schimbe numele în Andrei Munteanu.

Deşi Plahotniuc l-ar fi ajutat pe Gheorghiu să se ascundă de justiţia română, bucureşteanul l-a trădat atunci când acesta s-a pomenit în aceeaşi situaţie.

Vladimir Plahotniuc şi Andrei-Bogdan Gheorghiu au fondat compania INSIDOWN LTD, înregistrând-o pe numele unui cetăţean german, propus de bucureştean. Compania a fost fondată pentru a procura 38% din acțiunile Victoriabank de la Veaceslav Platon.

În 2017, pachetul de acțiuni, ajuns la 39,2%, a fost vândut către BERD și Banca Transilvania pentru 38 de milioane de euro. Banii au fost transferați inițial într-un cont din Republica Moldova, iar apoi mutați în Dubai.

În iunie 2019, când Plahotniuc a părăsit Republica Moldova, Gheorghiu i-a întors spatele şi nu i-a returnat banii.

„A refuzat să-i întoarcă, să-i restituie sau să-i utilizeze în interesul lui Plahotniuc Vladimir, motivând că aceștia ar fi bani murdari, proveniți din tranzacții legate de furtul miliardului din Republica Moldova”, a declarat martorul în instanţă.

Deşi Plahotniuc şi Gheorghiu era unii din cei mai căutaţi fugari, aceştia s-au duelat din umbră din toamna anului 2019 și până în vara lui 2022, pe axa Cipru – Dubai.

Fladimir Plahotniuc a încercat să-şi recupereze avere de la Gheorghiu, care, pe lângă milioanele de dolari ar fi pus mâna pe mai multe proprietăţşi şi active ale oligarhului din paradisurile fiscale. curt, familia Plahotniuc acuza mai mulți români, în frunte cu Gheorghiu, că i-a înșelat încrederea și au deposedat-o de mai multe companii din paradisuri fiscale.

Potrivit unei anchete RISE Moldova, este vorba de un mare proiect imobiliar în Spania și o ambarcațiune de lux, evaluate la peste 80 de milioane de dolari,

„Proprietatea spaniolă”, numită în proces, sau „Los Pinos del Alcuzcuz”, numele oficial, e un complex rezidențial care se întinde pe aproape trei hectare, pe coasta sudică a Spaniei, în regiunea Marbella. Construcția în valoare de aproape 56 de milioane de euro nu este finisată, deși lucrările au demarat în 2005.

Gheorghiu a câștigat proprietatea spaniolă cu mai bine de jumătate de an înainte ca procurorii să o pună sub sechestru.

În Cipru, unde a început litigiul, cazul s-a numit „Childescu vs. Gheorghiu”.În Dubai, dosarul lor a fost mai greu de identificat pentru că judecătorii au folosit nume de cod, ca să protejeze identitatea părților.

Reclamanta Oxana Childescu, soția oligarhului, apare cu numele „Kaamil” și „Massun”, iar Andrei Bogdan Gheorghiu, principalul pârât, este codificat „Kaawa” sau „Mousi”, scrie RISE Moldova.

Andrei-Bogdan Gheorghiu, fiul unui fost ambasador la Vatican, este unul din cei mai căutaţi infractori români. La începutul anului 2017, Poliția Română l-a dat în urmărire generală internaţională, după ce l-a căutat prin ţară aproape două luni.

Afaceristul a reuşit dă fugă după ce, în noiembrie 2016, a primit patru ani de închisoare pentru că a facturat repetat „lucrări neefectuate” către compania de stat CFR și a contribuit astfel la un prejudiciu total de aproape 1,6 milioane de dolari, în 2001.

La fel ca şi fostul deputat PSD Cristian Rizea, Gheorghiu a trecut Prutul, ascunzându-se la Chişinău, unde doar cinci zile de la decizia instanței, o companie de consultanță financiară, Bogdan Consulting SRL. Întreprinderea a fost lichidată în octombrie 2020.

Aflat sub protecţia lui Plahotniuc, afaceristul român a devenit cetățean moldovean pe 17 mai 2017, iar pe 16 iunie şi-a schimbat identitatea Andrei Munteanu.

Dobândirea cetățeniei a fost verificată, în 2017 de Serviciul de Informații și Securitate din Republica Moldova, dfără să găsească ceva suspect. Patru ani mai târziu, în 2021, procurorii moldoveni au pornit pe numele lui Gheorghiu un dosar penal pentru mai multe infracţiuni - crearea sau conducerea unei organizații criminale, șantajul, escrocherie şi spălarea banilor. Toate săvârşite în proporții deosebit de mari.

Tot atunci, lui Gheorghiu i-a fost retrasă cetăţenia moldovenească. Doar că afaceristul părăsise Republica Moldova, nefiid de găsit până în prezent.