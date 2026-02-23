Cu flipchart și scheme în judecată. Vladimir Plahotniuc depune mărturii și contestă învinuirile din dosarul furtul miliardului. Video

Republica Moldova. Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, a fost adus luni, 23 februarie, în instanță în dosarul cunoscut sub numele de „furtul miliardului”. Plahotniuc a acuzat că procesul a fost viciat de la început, fiind influențat de intervenții politice și afectat de nereguli interne.

În declarațiile sale, inculpatul a susținut că dosarul este instrumentat politic, încercând să distragă atenția de la eșecurile guvernării și a subliniat că este hotărât să-și apere nevinovăția.

„Atunci când în economie, în domeniul social, în domeniul securității și al ordinii publice, în demografie – în toate domeniile este un colaps, pentru a ascunde aceste lucruri, guvernarea a făcut declarații despre vinovăția mea anticipată, încălcând grav prezumția nevinovăției”, a declarat Plahotniuc, adăugând că aceasta este tactica „oricărei guvernări eșuate”.

Fostul lider democrat a explicat că drepturile sale sunt lezate atât prin presiunea exercitată asupra opiniei publice și a magistraților, cât și prin încălcările procedurale din dosar. Plahotniuc a menționat că a avut la dispoziție prea puțin timp pentru a studia cele circa 100 de volume ale dosarului și că doar 17% dintre cei 160 de martori propuși au fost selectați, aceștia fiind, în opinia sa, umiliți și presați în instanță.

În plus, inculpatul a susținut că procurorii nu au adus învinuiri concrete, limitându-se la a indica articolele de lege și definițiile acestora.

„În dosarul meu, am găsit probe care arată că învinovățirile implică alte persoane. Ei doar au uitat de ele, le-au ascuns”, a afirmat Plahotniuc.

Referitor la tranzacțiile financiare menționate în dosar, Plahotniuc a precizat că o parte dintre acestea, conform unor decizii definitive, au fost deja atribuite altor persoane. De asemenea, inculpatul a acuzat că dosarul conține documente incomplete și erori aritmetice semnificative.

„Din 60–70–80 de milioane invocate, ajungem la 20 de milioane, și acelea, așa, cârpite. Toate volumele abundă în fraze clișeu „Știind cu certitudine”, „Fiind siguri că el este beneficiarul companiei”, fără dovezi”, a mai spus Plahotniuc.

Acesta a subliniat că este decis să-și demonstreze nevinovăția pe fiecare element al definiției și ulterior pe acuzațiile identificate pe baza aluziilor procurorilor din rechizitoriu. În apărarea sa, Plahotniuc a pregătit argumente pentru trei capete de acuzare: crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani.

La ședința din 12 februarie, Plahotniuc nu a fost audiat, invocând probleme de sănătate, iar acuzarea a considerat cererile de amânare tentative de tergiversare a procesului, în lipsa documentelor medicale. De data aceasta, apărarea a prezentat un certificat medical, permițându-i lui Plahotniuc să fie audiat.

În cadrul anchetei privind frauda bancară din 2014–2015, Plahotniuc este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani. În 2026, i se adaugă un dosar pentru confecționarea, deținerea și utilizarea actelor de identitate false, iar inculpatul mai figurează în cauze mai vechi sub acuzații de trafic de influență.

Plahotniuc a fost extrădat autorităților de la Chișinău pe 25 septembrie și a pledat nevinovat încă de la prima ședință, declarând că vrea să „facă lumină” în frauda bancară. Potrivit procuraturii, fostul lider PDM ar fi beneficiat de 39.282.000 de dolari și 3.518.000 de euro, iar inculpatul riscă până la 20 de ani de închisoare.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că finalizarea dosarelor în care este implicat Plahotniuc reprezintă „cel mai important test” pentru justiția națională. Șefa statului a avertizat asupra riscului ca fostul lider democrat să încerce să corupă judecătorii și procurorii, subliniind că sistemul trebuie să reziste pentru ca procesul de curățare a justiției să continue.

Procurorii investighează cinci alte cauze împotriva lui Plahotniuc, printre care escrocherii la întreprinderea de stat „Metalferos”, achiziții frauduloase de blanchete pentru pașapoarte, dosarul Kuliok în care este cercetat Igor Dodon, un alt episod din frauda bancară și dosarul pentru acte de identitate false. În toate aceste cazuri, Plahotniuc pledează nevinovat.