Cadou pentru Igor Dodon. Vladimir Plahotniuc a refuzat să facă declaraţii în dosarul de corupţie pe numele fostului preşedinte

Republica Moldova. Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a refuzat să facă declaraţii în calitate de martor în dosarul în care fostul preşedinte Igor Dodon este învinuit de corupere pasivă.

Este vorba despre dosarul numit generic „sacoşa neagră”, pornit în baza unei înregistrări video din vara lui 2019, care îl surprinde pe Plahotniuc în timp ce îi înmânează lui Dodon o sacoşă, în care se presupune că ar fi fost bani pentru finanţarea Partidului Socialiştilor.

Anterior, Plahotniuc a declarat că va face declaraţii în dosarul respectiv, iar instanţa l-a acceptat ca martor.

Jurnalişii prezenţi la şedinţa de judecată au făcut glume că oligarhul i-a făcut un cadou fostului şef al statului, care îşi va sărbători ziua de naştere pe 18 februarie.

Vladimir Plahotniuc, aflat în arest preventiv în Penitenciarul nr.13, a refuzat anterior să fie escortat la Curtea Supremă de Justiţie pentru a da declaraţii în calitate de martor al acuzării în dosarul de învinuire a lui Igor Dodon. Iar instanţa a decis ca martorul să fie adus forţat.

Avocatul oligarhului, Lucian Rogac, a declarat că clientul său a făcut uz de dreptul său de a nu depune declarații, deoarece are calitate într-o cauză conexă aflată la etapa de urmărire penală, iar declarațiile i-ar putea afecta dreptul la apărare.

De asemenea, apărătorul a menționat că Vladimir Plahotniuc a fost adus forțat de oamenii legii, deși nu se simțea bine.

După ce a fost scos din sala de judecată, fostul lider democrat a fost escortat de mascați la oficiul Buiucani al Judecătoriei Chişinău, unde era programată o altă şedinţă în dosarul în care fostul lider al PDM este învinuit în frauda bancară.

De la Vladimir Plahotniuc procurorii au aşteptat clarificări privind suma de bani care ar fi fost conținută în sacoșa neagră.

„Plahotniuc are calitate de învinuit privind săvârșirea infracțiunii de corupere activa. Dodon este învinuit de corupere pasivă. Faptul că dumnealui a refuzat să depună declarații este un drept prevăzut de lege și instanța se cuvine să îl respecte, iar această prezență a lui în ședința de judecată, și confirmarea refuzului sub jurământ, arată că aceste circumstanțe care au avut loc, în viziunea lor sunt susceptibile de a fi luate ca fiind pertinente și concludente”, a declarat procurorul Petru Iarmaliuc.

Fostul consilier al lui Plahotniuc, Serghei Iaralov, care apare în imaginile video, a fost citat la adresa sa din Chişinău. Acesta nu mai locuiește acolo de mult, iar procurorii menționează că, în ultimii cinci ani, nu există dovezi privind trecerea sa a frontierei.

Bazându-se pe postările soției sale pe rețelele sociale, acuzatorii consideră foarte probabil că se află în Statele Unite.

Dosarul „Kuliok” a început cercetarea judecătorească pe 4 februarie 2026, iar până acum au fost audiați martori importanți, printre care: deputatul Lilian Carp, fostul lider al Partidului Democrat Dumitru Diacov, ex-ambasadorul Andrei Neguță, fostul premier Pavel Filip, ex-președintele Parlamentului Andrian Candu, fostul deputat și ambasador Iurie Reniță și fostul ministru al Justiției Vladimir Cebotari.

Fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, a declarat în instanță că, potrivit discuțiilor purtate în trecut cu Vladimir Plahotniuc, în sacoșa care apare în imaginile video ar fi fost între 500 de mii și 750 de mii de euro.