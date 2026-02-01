Igor Dodon, din nou linguşitor pe lângă Patriarhul Kiril. Cu ce ocazie i-a scris şefului bisericii ortodoxe ruse

Republica Moldova. Fostul preşedinte pro-rus Igor Dodon nu ratează nicio ocazie de a-i felicita cu anumite ocazii pe liderii de la Kremlin şi persoanele din anturajul lor, exprimându-şi admiraţia faţă de activitatea lor. Iar după Vladimir Putin, fruntaşul socialist de la Chişinău pare să aibă un respect deosebit pentru conducătorul bisericii ortodoxe ruse, Patriarhul Kiril.

După ce la 20 noiembrie l-a felicitat pe Patriarhul Kiril cu împlinirea a 79 de ani de la naştere, pe 1 februarie Igor Dodon l-a felicitat deja cu ocazia a 17 ani de la întronarea la şefia bisericii ortodoxe ruse.

Amintim că Patriarhul Kiril este un susţinător fidel al lui Vladimir Putin şi al războiului din Ucraina. Acesta le-a cerut ruşilor să meargă la război şi să-şi sacrifice viaţa, pentru a le fi iertate păcatele şi să ajungă în rai.

Precizăm că Dodon nu i-a felicitat niciodată cu ziua de naştere pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Patriarhul României Daniel sau pe careva din liderii europeni actuali.

În mesajul de felicitare adresat Patriarhului rus, Igor Dodon nu a ezitat să-i aprecieze meritele. Dar şi să – şi repete dezideratul că biserica ortodoxă din Republica Moldova este parte componentă a Patriarhiei Ruse.

„Îl felicit pe Sanctitatea Sa Kiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, cu ocazia celei de-a 17-a aniversări a întronării sale și îi mulțumesc pentru munca sa pastorală în beneficiul Bisericii Ortodoxe Ruse și al credincioșilor ei.

Biserica Ortodoxă din Moldova este parte integrantă a Bisericii Ortodoxe Ruse. Sunt încrezător că vom păstra această unitate, credința noastră ortodoxă, tradițiile spirituale și valorile, indiferent de orice provocări. Vă doresc multă sănătate, putere și ajutorul lui Dumnezeu”, i-a scris Igor Dodon Patriarhului Kiril.

Bisericile din subordinea Mitropoliei Moldovei, aflată sub jurisdicţia canonică a Patriarhiei ruse, au fost folosite întotdeauna de Moscova pentru promovarea intereselor geopolitice.

În perioada electorală din anul trecut, agenţii Kremlinului au revenit din nou la clericii loiali din biserica ortodoxă moldovenească. Instituţia care se bucură de cea mai mare încredere din partea populaţiei de pe teritoriul dintre Nistru şi Prut.

Clerul ortodox care face parte din Mitropolia Moldovei, aflată sub jurisdicţia canonică a Patriarhiei Ruse, a fost folosit şi în perioada electorală a scrutinului prezidenţial din 2024 pentru propagandă electorală în favoarea candidaţilor pro-ruşi.

Înainte să înceapă perioada electorală, Ilan Şor le-a organizat preoţilor pelerinaje, achitându-le drumul dus-întors şi cazarea. Şi desigur, oferindu-le şi bani de buzunar.

La Moscova, preoţimea moldovenească credincioassă patriarhului Kiril, pe lângă rugăciunile din lăcaşele sfinte, au fost instruiţi de agenţii Kremlinului cum şi pentru cine să facă propagandă electorală. Şi cum să convingă enoriaşii să nu voteze la referendum pentru integrarea europeană.

Este cunoscut faptul că Partidul Socialiştilor condus de Igor Dodon a fost finanţat la greu de Federaţia Rusă. Finanțarea ilegală a Partidului Socialiștilor face obiectul dosarului "Bahamas" – un offshore prin care Rusia a pompat în buzunarul socialiștilor milioane de dolari.

Incriminatoare sunt și înregistrările video din vara lui 2019, în care Plahotniuc îi transmite lui Dodon o sacoșă de bani pentru a plăti salariile membrilor PSRM și tratează cu el federalizarea Republicii Moldova în schimbul unor indulgențe din partea lui Putin.

Acuzația de trădare de patrie adusă de procurori lui Dodon este cea mai gravă, pentru că vizează subminarea statului Republica Moldova în favoarea Rusiei și a regimului de la Tiraspol. Dodon, pe durata mandatului său, a făcut nenumărate vizite la Moscova după instrucțiuni.