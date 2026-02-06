Până la 750.000 de euro în „sacoșa neagră”. Dezvăluiri făcute în instanță în dosarul lui Dodon

Republica Moldova. Fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, a declarat în instanță că, potrivit discuțiilor purtate în trecut cu Vladimir Plahotniuc, în sacoșa care apare în imaginile video ar fi fost între 500 de mii și 750 de mii de euro.

Declarațiile au fost făcute în cadrul audierilor din dosarul în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este judecat pentru corupere pasivă și acceptarea finanțării ilegale a unui partid politic, în timp ce apărarea susține că afirmațiile sunt interpretabile și nu confirmă transmiterea banilor.

În timpul audierilor, Vladimir Cebotari a precizat că nu a văzut personal conținutul sacoșei, însă ar fi aflat despre presupusele sume direct de la Vladimir Plahotniuc, în perioada în care au avut discuții pe acest subiect. Procurorul de caz, Vitalie Codreanu, a menționat că martorul a confirmat în fața instanței existența unor relatări privind conținutul sacoșei.

„Dumnealui a confirmat că domnul Plahotniuc a relatat că în aceea pungă erau mijloace bănești în sume de la 500 până la 700 sau 750 de mii. Dumnealui acum nu a putut spune cu exactitate dacă era vorba de euro sau dolari, dar acest lucru era vorba de euro”, a declarat procurorul.

Tot în cadrul ședinței de judecată, Cebotari a afirmat că ar fi primit de la Plahotniuc două stick-uri USB care ar fi conținut, cel mai probabil, înregistrările video devenite ulterior publice. Potrivit declarațiilor sale, dispozitivele ar fi fost transmise mai departe, conform indicațiilor primite, către Ambasada Statelor Unite, către președintele Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și către Reprezentantul pentru Politica Externă al Comisiei Europene.

În fața presei, fostul ministru a refuzat să ofere detalii suplimentare despre aceste acțiuni, invocând faptul că informațiile au fost prezentate doar în fața instanței.

„Am vorbit despre anumite materiale care conțineau probabil acele înregistrări care au fost făcute publice. - Și pe care le-ați trimis unde? - Le-am transmis anumitor cercuri de persoane. - Ce cercuri? - Nu o să comunic public pentru că nu pot și nu vreau să comunic aceste detalii. Le-am comunicat sub jurământ și numai instanței”, a spus Vladimir Cebotari.

Avocații lui Igor Dodon au declarat că mărturiile lui Cebotari nu demonstrează că banii ar fi fost efectiv transmiși. Potrivit acestora, fostul ministru ar fi relatat doar ce i-ar fi spus Plahotniuc, fără a avea cunoștință directă despre existența sau transmiterea sumelor de bani.

„Cel puțin domnul Cebotari nu a spus că banii au fost transmiși. Domnul Cebotari a spus că în filmări este o sacoșă în care domnul Plahotniuc probabil i-a spus că sunt bani. Dar la întrebarea dacă au fost transmiși, dumnealui a spus că nu ia nimic și nu cunoaște despre asta”, a declarat avocatul Nicolae Posturusu.

Apărarea a mai precizat că Vladimir Plahotniuc ar putea fi persoana care să ofere clarificări definitive privind conținutul sacoșei, acesta urmând să fie audiat în dosar la data de 11 februarie.

În cadrul aceleiași ședințe au fost audiați și fostul ambasador Iurie Reniță, cel care a făcut public videoclipul cu „sacoșa neagră”, precum și Ion Harghel, fost membru de partid. De asemenea, a fost prezent Adrian Candu, finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, care a evitat să ofere declarații presei.

„V-am spus foarte bine că declarații nu mai fac și că tot ceea ce s-a declarat în sala de ședințe... Numai bine, o zi bună”, a spus Adrian Candu.

Pe 4 februarie s-a dat start cercetării judecătorești în dosarul „sacoșa neagră”. Printre cei care au fost audiați până acum ca martori se numără: deputatul PAS, Lilian Carp, fostul lider al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, ex-ambasadorul Andrei Neguță, fostul premier Pavel Filip, fostul președintele Parlamentului, Andrian Candu, fostul deputat și ambasador Iurie Reniță.

Amintim că la sfârșitul lunii noiembrie 2025, dosarul numit generic „Sacoșa neagră” a fost reluat de la zero, după ce unul dintre cei trei judecători din complet a fost înlocuit. Igor Dodon este judecat pentru că ar fi pretins și acceptat de la Vladimir Plahotniuc între 600 de mii și un milion de dolari pentru a promova interesele Partidului Democrat din Moldova.

Potrivit procurorilor, suma menționată era pretinsă de către Igor Dodon pentru achitarea cheltuielilor curente ale PSRM, inclusiv pentru achitarea salariilor angajaților partidului, dar și pentru interese personale. Dodon, care pledează nevinovat, riscă până la 20 de ani de închisoare.