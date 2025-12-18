Dosarul „sacoșa neagră”. Igor Dodon îl vrea pe Vladimir Plahotniuc martor

Republica Moldova. Fostul președinte al Republicii Moldova și liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, declară că dorește ca Vladimir Plahotniuc să fie audiat în dosarul dosarul numit generic „kuliok” (sacoşa neagră), în care este acuzat de corupere pasivă și acceptarea finanțării ilegale a partidului. Declarațiile au fost făcute pe 18 decembrie, în incinta Parlamentului, după ce Plahotniuc a confirmat public că este gata să depună mărturii în această cauză penală.

Igor Dodon a afirmat că, încă de la începutul examinării dosarului, a solicitat audierea lui Vladimir Plahotniuc, considerând că declarațiile acestuia sunt esențiale pentru clarificarea circumstanțelor cazului.

„Îl așteptăm. Noi tot timpul am spus că am vrea ca domnul Plahotniuc să vină în acest dosar, să spună ce a fost și cum a fost”, a declarat Igor Dodon înaintea ședinței Parlamentului.

Totodată, fostul șef al statului a atras atenția asupra faptului că, în acest moment, Vladimir Plahotniuc nu figurează oficial în lista martorilor din partea acuzării, iar o eventuală audiere trebuie să fie susținută de acte procedurale clare.

„Vreau să menționez că procurorii nu l-au inclus pe Plahotniuc în lista martorilor din partea acuzării. De aceea, această declarație trebuie să aibă parte și să aibă o continuare în actele care au fost prezentate în judecată”, a precizat Dodon.

Amintim că, pe 15 decembrie, fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, aflat în detenție în Penitenciarul nr. 13, a confirmat că este dispus să depună declarații în calitate de martor în dosarul „pungii negre”. Declarația a fost făcută în timp ce participa la o ședință de judecată într-un alt dosar penal, cel al fraudei bancare.

Audierea lui Vladimir Plahotniuc, precum și a fostului său asociat Serghei Iaralov, a fost solicitată de Procuratura Anticorupție, care i-a indicat drept martori ai acuzării în cadrul ședinței din 10 decembrie de la Curtea Supremă de Justiție.

Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov apar în înregistrarea video realizată în iunie 2019, care stă la baza dosarului. În imagini, lui Igor Dodon i se transmite o pungă neagră despre care procurorii susțin că ar fi conținut între 600.000 și un milion de dolari, bani destinați, potrivit acuzării, finanțării ilegale a Partidului Socialiștilor.

Igor Dodon a respins constant aceste acuzații și a declarat că imaginile ar fi fost trucate. La rândul său, Vladimir Plahotniuc a evitat până în prezent să precizeze ce sumă s-ar fi aflat în punga respectivă.

În paralel cu acest dosar, Vladimir Plahotniuc este judecat pentru implicare în frauda bancară, fiind acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. Procurorii susțin că acesta ar fi beneficiat de peste 39,28 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro, bani sustrași din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială.

Plahotniuc se declară nevinovat. În cazul unei condamnări, fostul politician riscă o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între 8 și 15 ani.