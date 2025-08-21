Justitie Lovitură între foști parteneri. Voronin indică suma din „punga neagră” a lui Dodon







Republica Moldova. Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a făcut o dezvăluire surprinzătoare într-un dosar de rezonanță, vizându-l direct pe Igor Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova. În cadrul unei emisiuni televizate, Voronin a afirmat că în celebra pungă neagră oferită de Vladimir Plahotniuc lui Igor Dodon s-ar fi aflat 860.000 de euro.

„– Cum credeți, ce era în punga neagră a lui Plahotniuc? – 860.000 euro. – Dvs. cunoașteți suma exactă? – Da. – Pe care Plahotniuc a transmis-o lui Dodon? – Da, da. Plahotniuc încă se mira, nu se mira, se indigna că cineva a sustras 140.000.

– Se indigna unde? Eu nu am văzut nicăieri. – S-a indignat printre ai lui. – Aaaa, printre a lui. – El a spus: Eu știu exact că am pus acolo 1 milion. – Într-o pungă neagră 860.000 sunt cam mulți. Se zvonea de 500.000. – Acest lucru mi-a zis Plahotniuc personal. Ce vrei? Am dat deja declarații procurorilor anticorupție”, a spus Voronin.

Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a venit cu o reacție după ce Voronin a spus că în celebra pungă neagră pe care liderul PSRM ar fi primit-o de la Vlad Plahotniuc se aflau 860.000 de euro. Dodon susține că declarațiile lui Vladimir Voronin sunt o provocare a guvernării PAS. Și anume pentru a încerca să creeze tensiuni în interiorul blocului.

„Blocul electoral Patriotic este în creștere, este mai sus ca PAS. De aceea guvernarea este speriată de ceea ce se întâmplă și merge la diferite provocări. Ieri, a fost o provocare din partea guvernării, la un canal de televiziune al guvernării, pentru a încerca să creeze tensiuni în interiorul blocului. Noi în interiorul blocului o să avem discuții și o să ne clarificăm”, a declarat Dodon.

La finalul lunii februarie 2025, procurorii anticorupție au finalizat prezentarea probelor acuzării în dosarul „Kuliok”, în care este cercetat Igor Dodon. În cadrul ședințelor de judecată au fost audiați 15 martori, iar analiza probelor a durat peste doi ani.

Dosarul a fost inițiat în primăvara anului 2020, iar în 2022 a fost trimis în judecată. Igor Dodon este acuzat că ar fi pretins aproape un milion de dolari de la Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov pentru a negocia, în calitate de președinte al Republicii Moldova, condiții favorabile pentru Partidul Democrat și Plahotniuc, privind crearea unei coaliții de guvernare între democrați și socialiști.

Cea mai importantă probă în dosar este o înregistrare video realizată în biroul lui Vladimir Plahotniuc, în care Igor Dodon primește o pungă neagră despre care se presupune că ar conține bani. Toți cei implicați pledează nevinovați.

Anterior, Igor Dodon a declarat că imaginile sunt trucate și că nu a acceptat sacoșa. „Nu cunosc ce se afla în ea. Din imaginile publicate se vede că eu nu am luat punga. Totul a fost pus la cale de Plahotniuc”, a spus fostul șef de stat.

Tot Dodon susținea că filmarea ar fi fost făcută de însuși Plahotniuc. În sprijinul afirmațiilor sale, el a invocat faptul că în video se vede cum refuză sacoșa, cerând să fie transmisă unei alte persoane, „Costea”,

Igor Dodon este primul președinte al Republicii Moldova judecat pentru o infracțiune pretins comisă în perioada exercitării funcției. Din acest motiv, cauza a fost trimisă direct la Curtea Supremă de Justiție, singura instanță competentă să examineze astfel de dosare.