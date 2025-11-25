Dosarul Igor Dodon, punct şi de la capăt. De ce a vrut fostul preşedinte să scape de un judecător

Republica Moldova. Curtea Supremă de Justiţie (CSJ) a reluat de la zero examinarea dosarului intentat pentru infracţiuni de corupţie fostului preşedinte pro-rus, Igor Dodon, după ce a fost examinat anterior timp de trei ani de un alt complet de judecată.

Chiar de la prima şedinţă, liderul socialist a înaintat recuzare unuia din cei trei magistraţi din completul compus de trei judecători.

Precizăm că este vorba de dosarul numit generic „kuliok” (sacoşa neagră), în care Vladimir Plahotniuc i-ar fi transmis lui Dodon bani pentru finanţarea Partidului Socialiştilor.

Examinarea dosarului în care este învinui fostul şef al statului a fost reluată de la zero pe motiv că niciunul din cei trei magistraţi din complet nu a participat la examinare de la început.

Legislaţia prevede că dosarul urmează a fi reexaminat, dacă pe parcursul examinării au fost schimbaţi toţi membrii completului de judecată. Continuarea examinării în asemenea situaţie este calificată ca eroare gravă de procedură. Care duce la consecinţe juridice grave, cum ar fi anularea sentinţei.

Pe parcursul celor trei ani de când dosarul Dodon a ajuns în Curtea Supremă de Justiţie, în instanţă au avut loc fluctuaţii majore.

Ion Malanciuc, singurul magistrat din complet care participase la examinarea cauzei, a fost numit judecător în Curtea Constituţională. Fiind înlocuit cu magistratul Vladislav Gribincea.

Pe parcursul celor trei ani de când cauza Dodon a ajuns la CSJ, completul de judecată a fost schimbat de trei ori.

Chiar de la prima şedinţa după reluarea examinării dosarului, Igor Dodon şi avocaţii săi au solicitat recuzarea lui Vladislav Gribincea. În timp ce Dodon a vrut să scape doar de Gribincea, apărătorii săi au solicitat recuzarea completului în întregime.

Igor Dodon a explicat că nu-i place Gribincea pentru că are „legături strânse” cu partidul aflat la guvernare.

„Planează dubii de o strânsă legătură între domnul magistrat Vladislav Gribincea și partidul de guvernare. Această legătură se explică prin legătura de afinitate cu fostul ministru al Justiției, Sergiu Litvinenco, al cărui cumnat este.

El, totodată fiind vice-președinte al partidului PAS, prin faptul că soția domnului Gribincea a fost numită prin decret prezidențial, fără concurs, în calitate de membru al Consiliului Național de Justiție și acum este președinte al Consiliului Național de Justiție, prin participarea tuturor colegilor domnului Gribincea din CRJM (n.r. Centrul de Resurse Juridice din Moldova) în etapele de reformare a justiției.

Prin creșterea și cariera fulminantă a domnului Gribincea în calitate de judecător al Curții Supreme de Justiție anume în perioada în care PAS este la guvernare”, a declarat avocatul Nicolae Posturusu, fost consilier al ex-preşedintelui Dodon.

Ambele cereri de recuzare au fost respinse.