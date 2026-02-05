Justitie Exclusiv

Apărarea lui Vladimir Plahotniuc mai rămâne fără un martor. De ce nu va face declaraţii Victor Bodiu

Apărarea lui Vladimir Plahotniuc mai rămâne fără un martor. De ce nu va face declaraţii Victor BodiuSursa foto: Capture video
Republica Moldova. Victor Bodiu, ministru de stat în Guvernul Vladimir Filat, unul din cei 26 de martori ai apărării în dosarul Vladimir Plahotniu, care a fost acceptat de instanţă, nu va fi adus silit în instanţă.

Victor Bodiu nu a răspuns la apeluri şi nici nu a dat curs citaţiilor de a se prezenta în instanţă în calitate de martor al apărării lui Plahotniuc. La recomandarea instanței, avocații au solicitat ca Victor Bodiu să fie adus cu forța la ședința de judecată. Procurorul Alexandru Cernei s-a opus.

Totuşi, instanța a dispus ca Bodiu să fie identificat și adus silit.

De ce nu va fi audiat Victor Bodiu în instanţă

Sursele EvZ din cadrul Judecătoriei Chişinău au comuunicat că, la decizia instanţei, poliţia a fost la Victor Bodiu pentru a-l aduce silit să facă declaraţii în dosarul Plahotniuc. Însă oamenii legii nu l-au găsit acasă pe fostul ministru.

„Au fost utilizate toate pârghiile pentru aducerea martorului. Inclusiv aducerea silită. Nu mai sunt alte pârghii”, ne-a explicat sursa.

Totuşi, dacă partea apărării reuşeşte să-l convingă pe Victor Bodiu să vină în instanţă pentru declaraţii, acesta va fi audiat.

De ce se teme Victor Bodiu?

Amintim că, în sentinţa de condamnare a lui Vlad Filat, pronunţată de prima instanţă, se face referinţă şi la declaraţia lui Victor Bodiu în calitate de martor al acuzării. Fostul funcţionar a vorbit despre faptul că s-a întâlnit cu Neumyvakin în clădirea Guvernului de la Chişinău, la indicaţia lui Filat, unde a vorbit despre cedarea activelor neperformante ale Băncii de Economii unei bănci din Rusia.

Fostul premier Vlad Filat a depus recent o plângere la Procuratura Anticorupţie pe numele lui Victor Bodiu. Filat îl acuză pe Victor Bodiu că a declarat, sub jurământ, că în februarie 2013, ar fi avut loc, la indicaţia şefului Guvernului, o întâlnire în clădirea Guvernului Republicii Moldova, între el și un presupus reprezentant al unei bănci rusești, Pavel Neumîvakin.

„Potrivit martorului, această întâlnire ar fi stat la originea unor decizii majore legate de Banca de Economii și ar fi constituit punctul de plecare al unei pretinse conduite infracționale care mi-a fost imputată ulterior.

Am prezentat instanțelor probe oficiale ale Poliției de Frontieră a Republicii Moldova și ale autorităților de frontieră ale Ucrainei, care demonstrează fără echivoc că persoana indicată de martor nu a intrat pe teritoriul Republicii Moldova în perioada respectivă și nu putea ajunge la Chișinău pe nicio cale”, a declarat Filat.

Apărarea lui Plahotniuc, refuzată de alţi doi martori acceptaţi de instanţă

Alţii doi din cei 26 martori ai apărării în dosarul de învinuire în frauda bancară a lui Vladimir Plahotniuc refuză să facă declaraţii în instanţă.

Este vorba despre fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, considerat un presupus complice al fostului lider al Partidului Democrat în mai multe scheme de fraudă, precum şi fostul deputat din partea Partidului Şor, Denis Ulanov.

Vladimir Andonachi, considerat un apropiat al lui Vladimir Plahotniuc, este învinuit în mai multe dosare, inclusiv în dosarul fraudei bancare.

Vladimit Andronachi, control judiciar

Sursa foto: realitatea.md

Fostul deputat a transmis din Penitenciarul nr.13 o cerere, în care anunţă că se abține să dacă declaraţii în dosarul "Frauda bancară", deoarece este judecat într-un caz conex al aceluiaşi dosar.

Într-o pledorie din 2023, în cadrul unei şedinţe de judecată în care se examina prelungirea mandatului de arestare, Vladimir Andronachi a declarat că este nevinovat şi că a fost făcut ţap ispăşitor la comandă politică.

Şi Denis Ulanov a refuzat să depună declarații ca martor al apărării în dosarul lui Vladimir Plahotniuc.

Denis Ulanov, Ilan Șor

Sursa foto: Parlamentul Republicii Moldova

Iniţial, Ulanov nu a dat curs citaţiei, motivând că este bolnav. Ulterior, a transmis prin intermediul avocatului o cerere în care a spus că refuză să dea declaraţii pe motiv că este inculpat şi el în dosarul fraudei bancare.

