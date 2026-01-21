Dosarele lui Vladimir Filat din afara ţării. Ce spune fostul premier. Video

Republica Moldova. Pe lângă dosarul din Franţa, în care a fost găsit vinovat şi condamnat pentru spălare de bani, fostul premier moldovean, Vladimir Filat, ar mai avea cel puţin încă două dosare penale în afara Republicii Moldova.

Sursele EvZ susţin că fostul şef al Guvernului de la Chişinău ar fi cercetat penal pentru spălare de bani în Germania şi în Emiratele Arabe.

Vladimir Filat a evitat să vorbească despre dosarele din Germania şi Dubai, iar despre sentinţa din Franţa a precizat că nu este definitivă.

Dosarul din Germania ar fi fost pornit încă în 2020. Dintr-o scrisoare semnată la 24 februarie 2020 de un procuror din Parchetul specializat pentru infracțiuni economice din oraşul Frankfurt pe Main, landul Hessen, aflăm că procurorii au pornit pe numele lui Filat un dosar penal cu numărul 7742 Js 209753/20 GW.

Într-un comunicat al Inspectoratului de Poliţie din landul Hessen, care datează din 25 martie 2020, aflăm că Poliţia germană a primit de la Parchet două cauze penale pe numele lui Vladimir Filat pentru efectuarea investigaţiilor.

Sursele EvZ susţin că investigaţiile din Germania se apropie de final.

Faptul că Filat este cercetat penal în Germania este confirmat şi de către fostul său avocat, Igor Popa. Așa cum am declarat public încă din anul 2021, Vladimir Filat este cercetat pentru spălare de bani în Germania, la Frankfurt am Main. Mai mult, Igor Popa a recunoscut în premieră pentru EvZ că el este autorul denunţurilor pe numele fostului premier, depuse în Germania şi în Franţa.

Acest fapt nu reprezintă o afirmație politică sau mediatică, ci este confirmat oficial de autoritățile judiciare din Germania – Parchetul din Frankfurt am Main (Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafachen), care au comunicat în mod formal existența unui dosar penal în care Vladimir Filat este cercetat, aspect consemnat printr-un act oficial emis de această instituție. Totodată, faptele respective au fost constatate de autorități judiciare din alte jurisdicții, iar persoana în cauză este deja condamnată în Franța, fiind în prezent în desfășurare proceduri judiciare în Germania și în alte state. Acest context confirmă caracterul grav, sistemic și transnațional al faptelor investigate. În prezent nu pot oferi detalii privind stadiul investigațiilor, deoarece acestea sunt acoperite de secretul anchetei. Mă refer la celelalte state și jurisdicții, în afara Franței, unde persoana în cauză a fost deja condamnată. Pot însă menționa că în aceste dosare figurează și alte persoane din anturajul său, implicate în fapte de corupție și infracțiuni conexe. Este de așteptat ca, în următoarele luni, după finalizarea cooperării judiciare internaționale, aceste informații să devină publice” a declarat apărătorul.

În context, precizăm că Vlad Filat şi Igor Popa se află în relaţii ostile, după ce ultimul a făcut declaraţii publice privind pretinse ilegalităţi comise de clientul său. Iar în baza unei plângeri a fostului premier, lui Igor Popa i-a fost retrasă licenţa de avocat în Republica Moldova, rămânând cu licenţa de avocat german.

„Demersurile mele nu au avut și nu au ca scop o vendetă personală și nici o așa-zisă „condamnare mediatică”. Scopul este unul legitim, legal și moral: recuperarea banilor proveniți din corupție și restituirea acestora către cetățenii Republicii Moldova, care au fost prejudiciați direct de aceste fapte.

Am apelat la autoritățile judiciare din alte state deoarece justiția din Republica Moldova a eșuat să recupereze prejudiciul stabilit prin hotărâri definitive și să asigure executarea efectivă a sentințelor. În toate jurisdicțiile statelor de drept din Uniunea Europeană, confidențialitatea profesională a avocatului are limite clare atunci când sunt puse în pericol justiția, ordinea publică sau integritatea procedurilor judiciare.

În momentul în care un client solicită avocatului să participe, direct sau indirect, la săvârșirea unor fapte ilegale, la tăinuirea averilor obținute din infracțiuni, la disimularea probelor sau la intimidarea martorilor, relația profesională încetează de drept. În astfel de situații, avocatul este obligat să refuze, să se delimiteze și, în cazurile grave – așa cum a fost și acesta – să sesizeze autoritățile competente”, a precizat Igor Popa.

Fostul apărător al lui Filat a recunoscut că el este autorul denunţului în urma căruia Filat s-a ales cu condamnarea din Franţa.

„Exact acest lucru l-am făcut.Am refuzat să particip la fapte ilegale, iar în condițiile în care aceste fapte au continuat și au căpătat un caracter transnațional, am decis să le denunț public în mass-media și să sesizez autoritățile judiciare competente din afara Republicii Moldova, în deplină conformitate cu obligațiile mele profesionale și cu principiile statului de drept”, a declarat avocatul.

În Dubai Vlad Filat at fi cercetat penal pentru o investiţie dubioasă a mijloacelor financiare dintr-o firmă offshore în afacerea imobiliară din Dubai, înregistrată pe numele fiului său. Despre acest dosar am fost informaţi că investigaţiile se află în plină desfăşurare, iar Vlad Filat nu a fost încă audiat.

În vara anului 2023, presa a scris că Luca Filat deţine în Dubai compania Kostrix, specializată în Imobiliare. Într-un interviu pentru Business Insider, piața imobiliară dinamică din Dubai, a oferit mediul perfect pentru ca firma să înflorească. Articolul dedicat proaspătului om de afaceri, Luca Filat, subliniază că afacerea a pornit grație sprijinului bănesc al unei instituții financiare. Numele acesteia nu este însă menționat.

Luca Filat, plecat la Londra în 2016 ca să-și facă studiile, a rămas în anul 2021 fără aproape 500 de mii de lire, după ce Guvernul Marii Britanii i-a confiscat. Banii au fost folosiți pentru remunerarea asistenților personali care îngrijesc persoane cu dizabilități severe din Republica Moldova.

În lipsa veniturilor înregistrate în Marea Britanie, înregistrările HSBC au arătat că toate conturile și cheltuielile de viață ale lui Vlad Luca au fost finanțate de companii din alte țări, cu sediul în principal în Turcia și Insulele Cayman.

Vlad Filat s-a abţinut să comenteze aceste situaţii ale fiului său, menţionând doar că Luca este matur şi poate să ia singur decizii.

Solicitat de EvZ, Vlad Filat s-a abţinut să se expună asupra potenţialelor dosare din Germania şi Emiratele Arabe. „Întrebaţi-l pe Popa (fostul său avocat n.r.), dacă el vă plăteşte (acuzaţia este nefondată n.r.)”, ne-a sugerat fostul premier.

Întrebat despre sentinţa de condamnare din Franţa şi faptul că este căutat de Interpol, Vlad Filat a răspuns că se va clarifica singur cu problemele sale şi că sentinţa nu este definitivă.

„Sunt căutaţi acei care se ascund, nu sunt localizaţi. Dar eu sunt aici. Atât am avut să vă spun. Căutaţi-vă de problemele dumneavoastră. Afară ninge, e lunecos. Vă doresc o zi bună”, a fost răspunsul liderului PLDM.

Justiţia franceză a reuşit ceea ce nu a reuşit justiţia moldovenească – să-l deposedeze pe Filat de un bun cumpărat din bani obţinuţi din acţiuni de corupţie. Este vorba despre somptuoasa vilă de la poalele Munţilor Alpi, pe malul lacului Geneva.

În 2012, pe când conducea Guvernul de la Chişinău, Vlad Filat a reuşit să îşi procure şi o vilă de lux la poalele munţilor Alpi, pe malul lacului Geneva. Costul imobilului a fost achitat prin intermediul a două firme offshore.

Vila care l-a costat pe fostul premier 1.337.000 de euro se află în Veigy-Foncenex, o comună situată la poalele Alpilor, în departamentul Haute-Savoie din sud-estul Franței, pe malul lacului Geneva.

Banii pentru vila din Franţa au fost obţinuţi de Filat pe când se afla la şefia Guvernului. Astfel, profitând de funcţie, politicianul a vândut un drept exclusiv unei companii străine, prejudiciind drepturile altor agenţi economici, inclusiv autohtoni.

În decembrie 2025, Vlad Filat a fost condamnat de justiţia franceză la doi ani de închisoare.

La fel, fostul premier a dat vina pe guvernarea de la Chişinău, în special pe preşedinta Maia Sandu, pentru condamnarea recentă din Franţa.