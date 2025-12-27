După sentința pronunțată în Franța, pe numele fostului premier Vlad Filat a fost emis un mandat internațional de arestare

Republica Moldova. Un mandat de arestare internațional a fost emis pe numele fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, în contextul condamnării sale în lipsă de către o instanță din Franța. Solicitarea a fost inițiată la data de 26 decembrie 2025 de Biroul Central Național INTERPOL Paris și a fost confirmată pentru presă de Inspectoratul General al Poliției.

Potrivit prevederilor articolului 18 alineatul (2) din Constituția Republicii Moldova, cetățenii moldoveni nu pot fi extrădați sau expulzați din țară, fapt care limitează aplicabilitatea practică a unui asemenea mandat în cazul fostului premier. Până la această oră, Vlad Filat nu a comentat public informația privind mandatul internațional.

Ministerul Justiției a declarat luni, 22 decembrie, după condamnarea în lipsă pronunțată la începutul lunii decembrie de o instanță din Franța, că tribunalul francez a constatat prejudicierea statului Republica Moldova. Vlad Filat a fost condamnat la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100 de mii de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție.

„Justiția din Franța a admis cererea Republicii Moldova de a fi recunoscută ca parte civilă în acest dosar. Prin sentința pronunțată, instanța a constatat că statul R. Moldova a fost prejudiciat. Cetățeanul Vlad Filat și fosta sa soție au fost condamnați pentru spălare de bani proveniți din acte de corupție, prin achiziționarea de proprietăți imobiliare”, au precizat reprezentanții Ministerului Justiției.

Totodată, autoritățile moldovenești au contestat decizia tribunalului francez în partea ce vizează cuantumul prejudiciului moral acordat statului.

Întrebată dacă Vlad Filat ar putea fi extrădat în Franța, șefa Serviciului de comunicare al Ministerului Justiției, Loreta Lisnic, a declarat că este prematur să se discute despre o eventuală extrădare, în condițiile în care decizia instanței franceze nu este definitivă.

„În prezent, Constituția interzice extrădarea propriilor cetățeni către oricare alt stat”, a subliniat Loreta Lisnic.

Vlad Filat a respins acuzațiile și califică decizia instanței franceze drept una „motivată politic” și influențată din Republica Moldova. Acesta susține că dosarul vizează exclusiv partajarea bunurilor după divorțul din 2012 și se referă la aplicarea sechestrului asupra unei locuințe din Franța.

„Solicitările transmise autorităților franceze au fost exagerate și lipsite de fundament juridic, ceea ce a dus la o hotărâre fără precedent în jurisprudența Franței”, afirmă fostul premier, care susține că procedura s-ar baza pe o „mărturie mincinoasă”.

În același dosar, instanța franceză a condamnat-o și pe fosta soție a lui Vlad Filat, Sanda Diviricean, la 18 luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 150.000 de euro. Aceasta urmează să achite, în solidar cu fostul premier, suma de 10.000 de euro Republicii Moldova cu titlu de daune morale.

Expertul în justiție Alexandru Bot a declarat pentru Teleradio-Moldova că extrădarea lui Vlad Filat nu este posibilă, întrucât Constituția nu permite extrădarea cetățenilor moldoveni.

Potrivit acestuia, unicul mecanism posibil ar fi recunoașterea și punerea în executare a sentinței franceze pe teritoriul Republicii Moldova, prin intermediul instanțelor naționale, la solicitarea autorităților franceze.

Vlad Filat a fost implicat de-a lungul anilor în mai multe dosare de corupție și spălare de bani, cel mai cunoscut fiind dosarul legat de frauda bancară, cunoscută drept „furtul miliardului”. În 2016, fostul premier a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru corupere pasivă și trafic de influență, fiind dispusă și confiscarea averii considerate ilicit dobândite.

În 2019, Filat a fost eliberat înainte de termen, iar în 2023 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat încălcarea dreptului la un proces echitabil în cazul său. Statul moldovean a achitat ulterior despăgubiri morale, hotărâre confirmată ca fiind executată integral în iunie 2025.

Vlad Filat a condus Guvernul Republicii Moldova în perioada 2009–2013 și a fost ulterior deputat al Partidului Liberal Democrat din Moldova. În 2015, Parlamentul i-a retras imunitatea, fiind ulterior reținut și trimis în judecată.