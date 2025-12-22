Vlad Filat, condamnat în lipsă de o instanță din Franța la închisoare și amendă pentru spălare de bani

Prin decizia din 8 decembrie, Tribunalul Penal din Paris a dispus și emiterea unui mandat de arestare pe numele lui Vlad Filat, fostul premier neprezentându-se în fața instanței pe parcursul procesului.

În același dosar, instanța a condamnat-o și pe fosta soție a lui Vlad Filat la 18 luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 150.000 de euro. Totodată, judecătorii au decis ca aceasta, împreună cu Vlad Filat, să achite 10.000 de euro Statului Republica Moldova, cu titlu de daune morale.

De asemenea, instanța franceză a dispus confiscarea proprietății imobiliare vizate în dosar.

Potrivit motivării instanței, Vlad Filat a fost condamnat pentru spălarea veniturilor provenite din luarea de mită a unui funcționar public străin. Ancheta a stabilit că acesta și fosta sa soție au achiziționat, în anii 2012 și 2014, mai multe proprietăți imobiliare în Franța, în special în regiunea Haute-Savoie.

Achizițiile ar fi fost realizate prin intermediul unor companii și al unui intermediar, utilizând fonduri provenite de la o companie canadiană care a câștigat, în anul 2011, contractul pentru administrarea Loteriei Naționale a Republicii Moldova, în perioada în care Vlad Filat era prim-ministru.

Instanța a reținut că Filat era „conștient de propria corupție” și că a acționat cu bună știință.

În hotărârea sa, Tribunalul Penal din Paris a subliniat că fostul premier moldovean a „spălat cu bună știință veniturile din propria corupție în timp ce conducea guvernul țării sale și, ca atare, era obligat să acționeze în interes public”.

Judecătorii au arătat că faptele trebuie analizate și în contextul situației Republicii Moldova. „Această spălare de bani trebuie luată în considerare și în lumina, pe de o parte, a fragilității economice și a subdezvoltării Republicii Moldova și, pe de altă parte, a valorilor democratice și a transparenței susținute de partidul pe care l-a condus, orientat spre Uniunea Europeană”, se arată în decizia instanței.

Într-o postare pe Facebook, Vlad Filat susține că hotărârea instanței franceze este rezultatul unei motivații politice și al unor solicitări nejustificate adresate autorităților din Franța.

„Decizia pronunțată de instanța franceză în dosarul privind partajarea bunurilor după divorțul meu din 2012 este una cu motivație politică și rezultatul unei puternice influențe din Republica Moldova. Solicitările transmise autorităților franceze au fost exagerate și lipsite de fundament juridic, fapt care a condus la o hotărâre fără precedent în jurisprudența Franței, uimind atât avocatul, cât și părțile implicate în proces”, a scris Vlad Filat într-o postare pe Facebook.

Fostul prim-ministru afirmă că dosarul vizează exclusiv o locuință din Franța, contestă implicarea Republicii Moldova în proces și anunță că a depus recurs împotriva sentinței.

„Consider atragerea mea în această speță drept nejustificată. Dosarul are ca obiect exclusiv o locuință în Franța, iar continuarea procedurilor în instanțele franceze se bazează pe o mărturie mincinoasă. Este surprinzător faptul că Republica Moldova a constituit parte în acest proces și a cerut despăgubiri de 18 milioane de euro, în condițiile în care dosarul a fost clasat anterior în Republica Moldova. Am depus recurs împotriva acestei sentințe. Sunt încrezător că adevărul și legalitatea vor prevala, iar abuzul de procedură și interferențele politice vor fi sancționate”, a menționat Vlad Filat.

Decizia instanței franceze nu este definitivă, urmând să fie examinată de instanțele superioare în urma recursului anunțat de fostul premier.

Vlad Filat, în vârstă de 56 de ani, a deținut funcția de prim-ministru al Republicii Moldova în perioada 2009–2013. În anul 2016, acesta a fost condamnat în Republica Moldova la nouă ani de închisoare pentru corupție și abuz de putere, fiind acuzat de delapidarea a 260 de milioane de dolari, într-un dosar de fraudă cu un prejudiciu total estimat la un miliard de dolari.

Fostul premier a fost eliberat din detenție în anul 2019.