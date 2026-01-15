Denunţ după zece ani. Ce ar urmări fostul premier Vladimir Filat

Republica Moldova. La zece ani de la procesul de judecată în care Vladimir Filat a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru infracţiuni de corupţie, fostul premier încearcă să-l aducă pe banca acuzaţilor pe fostul său subaltern şi cumătru, Victor Bodiu, învinuidu-l de declaraţii false.

Vlad Filat a depus o plângere la Procuratura Anticorupţie pe numele lui Victor Bodiu, învinuindu-l că a dat declaraţii false în şedinţa de judecată, care au dus la condamnarea sa. Fostul şef al Guvernului de la Chişinău, condamnat anterior pentru infracţiuni de corupţie, şi-a justificat denunţul printr-o investigaţie jurnalistică şi o scrisoare a Poliţiei de frontieră.

Procuratura Anticorupţie a anunţat că a pornit un proces penal în baza denunţului depus de fostul premier la 17 decembrie 2025 şi l-a citat pe Filat să vină la audieri pe 15 ianuarie 2026.

Denunţul privind presupusa infracţiune pe care ar fi comis-o fostul şef al secretariatului Guvernului şi preşedinte al Consiliului de administraţie al Băncii de Economii cu zece ani în urmă a fost depus de Filat la scurt timp după ce o instanţă din Franţa l-a condamnat la doi ani cu executare.

Totodată, depunerea denunţului coincide cu perioada audierii martorilor apărării în dosarul în care oligarhul Vladimir Plahotniuc este învinuit de frauda bancară. În lista martorilor fostului lider democrat se regăseşte şi Victor Bodiu. Iar mai mulţi din martorii apărării care au fost audiaţi în instanţă l-au incriminat pe Filat în frauda bancară.

Fostul premier a declarat public că l-a denunțat pe Victor Bodiu pentru mărturie falsă în instanță, susținând că declarațiile acestuia au constituit fundamentul condamnării sale.

Într-o postare video, distribuită pe reţele, Filat a declarat că demersul nu reprezintă „un act de răzbunare și nici un exercițiu de imagine”, ci „un demers necesar, după ani în care o minciună rostită sub jurământ a fost acceptată și transformată în fundamentul unei condamnări penale”.

Filat îl acuză pe Victor Bodiu că a declarat, sub jurământ, că în februarie 2013, ar fi avut loc, la indicaţia şefului Guvernului, o întâlnire în clădirea Guvernului Republicii Moldova, între el și un presupus reprezentant al unei bănci rusești, Pavel Neumîvakin.

„Potrivit martorului, această întâlnire ar fi stat la originea unor decizii majore legate de Banca de Economii și ar fi constituit punctul de plecare al unei pretinse conduite infracționale care mi-a fost imputată ulterior.

Am prezentat instanțelor probe oficiale ale Poliției de Frontieră a Republicii Moldova și ale autorităților de frontieră ale Ucrainei, care demonstrează fără echivoc că persoana indicată de martor nu a intrat pe teritoriul Republicii Moldova în perioada respectivă și nu putea ajunge la Chișinău pe nicio cale”, a declarat Filat.

El a mai afirmat că investigațiile jurnalistice au confirmat că presupusul „bancher rus” nu s-a aflat în Republica Moldova și nu a participat la nicio întâlnire legată de Banca de Economii. „Avem o convergență clară între probele statului și constatările presei independente: faptele descrise de martor nu s-au produs”, a spus fostul premier.

Filat a declarat că, în pofida acestor elemente, instanțele au refuzat să excludă declarațiile respective din materialul probator. „Pe baza acestei minciuni s-a construit un întreg concept de condamnare. Mărturiile false au suplinit lipsa probelor reale și au justificat existența unei infracțiuni, rezultatul fiind condamnarea mea la 8 ani de închisoare”, a declarat fostul premier.

În sentinţa de condamnarea a lui Vlad Filat pronunţată de prima instanţă se face referinţă şi la declaraţia lui Victor Bodiu în calitate de martor al acuzării. Fostul funcţionar a vorbit despre faptul că s-a întâlnit cu Neumyvakin în clădirea Guvernului de la Chişinău, la indicaţia lui Filat, unde a vorbit despre cedarea activelor neperformante ale Băncii de Economii unei bănci din Rusia.

„Declarațiile martorului Bodiu Victor, care a comunicat că, la începutul anului 2013, în luna februarie, a primit indicația de la Filat Vladimir să se întâlnească cu reprezentanții unei băncirusești, care ar fi avut interesul să procure o parte din activele neperformante. A menționat că, Vladimir Filat i-a spus imperativ să se întâlnească cu aceste persoane.

Întâlnirea cu reprezentantul acestei bănci care era însoțit de o doamnă a avut loc în clădirea Guvernului, în biroul secretarului general și din cartea de vizită pe care a prezentat-o a înțeles că este vorba de banca „PetroComerţBank” reprezentantă de Neumîvaichin, sau Neumîvachin, nu-şi aminteşte exact numele.

Dânsul a zis că este interesat să procure o parte din activele neperformante ale BC „Banca de Economii” S.A, însă urmează să discute cu banca detaliile şi că el va fi reprezentat în toate discuţiile cu banca de către partenerii săi din Moldova, şi anume Şor llan şi echipa de la BC „UNIBANK” SA. Informaţia a venit verbal, de la Filat Vladimir, care i-a spus să se întâlnească cu reprezentanţii ruşi ai acestei bănci, pe care el nu-i cunoştea pentru că ei au manifestat un interes de a procura creditele neperformante”, se menţionează în sentinţa pronunţată de prima instanţă.

Victor Bodiu a mai declarat că în vara anului 2013, şi-a exprimat dorinţa din motive personale de a se retrage din consiliul de administraţie al BC „Banca de Economii” S.A. şi deja se vehiculau, inclusiv din raportul Reidman, diferite scenarii privitor situaţia băncii.

In acest timp a venit propunerea din partea acţionarilor minoritari de a participa cu majorarea de capital şi diminuarea cotei statului, consiliul neavând competenţa de a decide o astfel de majorare a transmis documentele către Ministerul Finanţelor. In acea perioadă ministrul Finanţelor era în concediu şi această informaţie i-a fost transmisă lui Barbăneagră Victor, care exercita atribuţiile ministrului.

Barbăneagră Victor l-a întrebat ce părere are Bodiu Victor, ultimul sugerându-i că orice decizie pe astfel de subiect trebuie să aibă suport juridic şi politic şi i-a sugerat să discute cu decidenţii politici. La una din discuţiile de la partid, Bodiu Victor l-a informat pe Filat Vladimir că, Barbăneagră Victor nu ştie ce să întreprindă şi dânsul i-a sugerat să-l contacteze pe ultimul pentru a avea această întrevedere.

Ulterior, la o întrevedere a lui Barbăneagră Victor cu Filat Vladimir, la care a participat şi dânsul la întrebările primului, privind acţiunile ce urmează a fi întreprinse de Ministerul Finanţelor, Filat Vladimir i-a explicat că la moment nu există posibilitate din partea statului să participe la capitalizarea BC „Banca de Economii" S.A., şi că unica soluţie este cedarea pachetului statului unui investitor privai pentru a salva situaţia din bancă.

Filat Vladimir i-a spus lui Barbăneagră Victor că aceasta este unica soluţie şi că nu există alt suport politic pentru a soluţiona situaţia de atunci.

La şedinţele ulterioare cu „PetroComerţBank” a participat din partea BC „Banca de Economii" S.A., Corina Burlacu - preşedintele cârmuirii, secţia juridică şi Bodiu Victor, iar din partea cealaltă era Şor llan cu câţiva reprezentanţi de la BC „UNIBANK” SA . (Citate din volumul XXVII, f.d.228-233, dosarul Vladimir Filat).

Precizăm că Victor Barbăneagră a confirmat în mare parte declaraţiile lui Bodiu. Totodată, fostul funcţionar a declarat în instanţă că Filat i-a promis funcţia de ministru al Finanţelor.

În urma discuţiei cu Filat Vladimir, a primit o ofertă, dat fiind faptul că Ministrul Negruţa, pe lângă cererea de concediu, a depus cererea de demisie, i s-a propus să accepte în timpul apropiat funcţia de Ministru al Finanţelor. Dar subiectul dat a fost discutat nu la sediul PLDM, dar la Filat Vladimir acasă şi acolo, în acea zi a fost prezent şi Bodiu Victor. Oferta privind funcţia de Ministru al Finanţelor nu a fost condiţionată de către Filat Vladimir pentru emisia suplimentară de acţiuni. se subînţelegea, deoarece discuţiile referitoare la emisia suplimentară de acţiuni, cât şi oferta respectivă au avut loc în decursul a câteva zile, una de la altă, până a li luată decizia de emisie suplimentară a acţiunilor la BC „Banca de Economii’' S.A.. Din aceste considerente i s-a creat impresia că oferta vine întru susţinerea emisiei suplimentare. Din considerente că funcţia de ministru este o funcţie politică, o funcţie mai responsabilă decât funcţia de Viceministru, de aceea nu a acceptat”, se menţionează în dosarul lui Filat cu referinţă la declaraţiile lui Victor Barbăneagră. Ancheta la care face referinţă Filat

Investigaţia la care face referinţă Filat în denunţul împotriva lui Bodiu se numeşte bancherul „din umbră” din dosarul lui Vlad Filat. Ancheta semnată de Mariana Raţă a fost publicată la 20 decembrie 2016 pe portalul anticoruptie.md.

În anchetă este prezentată înregistrarea audio a convorbirii telefonice dintre Mariana Raţă şi Pavel Neumîvakin. Ultimul spune că nu a fost în Republica Moldova în 2013, nu îl cunoaşte personal nici pe Filat, nici pe Victor Bodiu.

La anchetă a fost ataşat şi un răspuns al Poliţiei de frontieră, care confirmă că nu deţine date privind trecerea frontierei Republicii Moldova de către Pavel Neumîvakin. Totuşi, cei de la Poliţia de frontieră lasă loc să se înţeleagă că nu controlează întreaga frontieră a Republicii Moldova şi bancherul ar fi putut să vină prin Transnistria.

Anterior, Mariana Raţă a publicat o altă anchetă jurnalistică despre trei tinere din Federația Rusă care figurau în dosar în calitate de intermediari prin care Ilan Șor pretindea că i-a transmis fostului premier 320 de milioane de lei.

După dezvăluirile făcute de acestea (tinerele care figurau în calitate de martore), Curtea de Apel Chișinău a exclus acest episod din hotărârea de judecată, reducând cu 320 de milioane de lei valoarea mitei pe care fugarul de la Moscova a declarat în judecată că i-ar fi plătit-o fostului prim-ministru.

Mariana Raţă a mai scris că Nichifor Corochii i-a spus că epizodul cu Neumîvakin a fost exclus din probele acuzării. Totuși, în hotărârea motivată a Curții de Apel Chișinău, cazul cu bancherul rus se regăsește.

Solicitată de EvZ, Mariana Raţă a declarat că „martorii falşi şi declaraţiile false ale lui Bodiu” ar demonstra neimplicarea lui Filat în frauda bancară. „Nu sunt eu judecător. Dar am demonstrat în anchetă că s-au făcut declaraţii false sub jurâmânt. Iar în urma anchetei noastre valoarea mitei a fost redusă.

Cred că Filat vrea să-şi demonstreze în totalitate nevinovăţia. El a fost condamnat pentru acţiuni de corupţie: că a luat bani, cadouri, călătorii. Dar nu a fost condamnat în baza declaraţiilor lui Bodiu.

Procurorii trebuiau să se autosesizeze şi să pornească dosare penale pentru declaraţiile false. În primul rând pe numele lui Ilan Şor, apoi şi pe numele lui Bodiu. Dar nu au făcut-o”, a declarat jurnalista.

Mariana Raţă a respins vehement zvonurile că ar fi lucrat la comanda apărării lui Filat. „Mi-a trezit suspiciuni faptul că nişte femei au venit din Rusia cu milioane ca să i le aducă la Guvern lui Filat. Cum au adus ele aceşti bani? Sunt sume foarte mari. Astfel am decis să fac această investigaţie.

Dar era foarte dificil. Procesul se desfăşura cu uşile închise, Filat nu putea fi contactat de loc. Nimeni nu spunea nimic. Avocatul Igor Popa mi-a dat doar numele femeilor şi al bancherului. M-au ajutat să-i identific nişte jurnalişti ruşi pe care îi cunoşteam, erau alte timpuri atunci”, ne-a spus Mariana Raţă.

Jurnalista crede că aceste investigaţii i-au făcut mai mult rău lui Filat. „Pe termen scurt cred că l-am ajutat. I-a fost redusă suma mitei, a scăpat de nişte acuzaţii nefondate. Dar pe termen lung cred că i-am făcut mai mult rău. Dacă Filat ar fi fost condamnat în baza declaraţiilor false, atunci cred că CEDO ar fi anulat sentinţa”, a opinat Mariana Raţă.

Solicitat de EvZ, avocatul Igor Popa, cu care Vlad Filat se află în conflict, a declarat că a transmis informaţia Marianei Raţă, care i-a fost recomandtă de Filat ca să scrie anchetele.

„Reamintesc fără echivoc că, la acel moment, am convocat o ședință în birou cu cinci avocați, în cadrul căreia s-a decis transmiterea către Mariana Rață a numelor martorilor falși din dosarul Filat, în scopul declanșării unei investigații jurnalistice.

Aceasta a fost ideea mea personală, motivată exclusiv de obligația profesională de a-mi apăra clientul și de a demonta acuzațiile false formulate de procuror. Martorii respectivi au fost identificați inițial de mine si discuțiile cu acești așa-ziși martori au fost purtate personal de mine. Totodată, jurnalistul care urma să realizeze investigația a fost ales chiar de către Filat, nu de mine”, a precizat apărătorul.

Igor Popa a refuzat să se expună în privinţa denunţului lui Filat pe numele lui Victor Bodiu pe motiv că a fost avocatul fostului premier.

Chiar dacă sunt probe că declaraţia lui Victor Bodiu în instanţă ar fi fost falsă, fostul subaltern al lui Vlad Filat, cel mai probabil, nu va fi tras la răspundere penală.

Conform articolului 312 din Codul Penal, pedeapsa maximă pentru declaraţia mincinoasă în instanţă este de cinci ani de închisoare, fapt care clasifică infracţiunea la categoria celor „mai puţin grave”.

Potrivit articolului 60 din Codul Penal, termenul de prescripţie pentru infracţiunile mai puţin grave este de cinci ani de la comitere. Astfel, în cazul lui Bodiu, termenul de prescripţie a expirat aproape de două ori.

Fostul premier care este licenţiat în drept, nu are cum să nu cunoască acest lucru. Deci, miza nu este o răzbunare, după cum declară însăşi Filat. Aici se profilează ideea că Filat ar urmări fie scopul de a mai depune încă o dată cererea de revizuire a dosarului, fie că ar încerca să-l discrediteze pe Victor Bodiu ca martor în dosarul Plahotniuc. Nu este exclus că fostul ministru de stat îl va învinui repetat pe fostul său şef în dosarul fraudei bancare.

Din păcate, Victor Bodiu nu a răspuns la apelurile şi mesajele noastre repetate pentru a ne răspunde la o întrebare cheie: este sigur că a vorbit anume cu Pavel Neumîvakin?