Vila de la poalele Alpilor, care îl va ţine pe Vlad Filat în Moldova. Ce a reuşit să facă justiţia franceză

Republica Moldova. După ce justiţia franceză l-a condamnat pe Vladimir Filat la doi ani cu executare pentru corupţie şi spălare de bani, anunţându-l şi în urmărire generală prin Interpol, fostul premier de la Chişinău nu va mai putea călători peste hotare, unde ar putea fi arestat.

Legislaţia moldovenească nu permite extrădarea cetăţenilor Republicii Moldova. Fostul şef al Cabinetului de miniştri, care discuta chestiuni de stat cu preşedintele României în timp ce se giugiulea gol-puşcă cu amanta, ar putea să-şi execute pedeapsa şi într-o închisoare moldovenească, dacă Parchetul francez va trimite dosarul la Chişinău, iar instanţă moldovenească va decide executarea pedepsei stabilite în Franţa.

Încarcerat la 15 octombrie 2015, Vlad Filat urma să stea în pușcărie 9 ani. După căderea regimului Plahotniuc, la 1 august 2019 instanța i-a recompensat deținerea în „condiții inumane și degradante” în perioada 23 octombrie 2015 și 30 iulie 2019 prin reducerea pedepsei cu un an și zece luni. Iar la 3 decembrie 2019, când Repullica Moldova era guvernată de socialiştii lui Igor Dodon, Filat a fost eliberat condiţionat înainte de termen.

El a stat în penitenciar 4 ani și aproape 2 luni. Iar lista lungă de bunuri, care urmau a fi confiscate, cinfirm sentinţei, a rămas aproape intactă. Bunurile fiind salvate de fostul premier prin implementrea diferitor scheme alambicate. Şi, desigur, nu fără concursul justiţiei moldoveneşti. Care nu a putut (sau nu a vrut?) să se clarifice până la capăt.

Astfel, justiţia franceză a reuşit ceea ce nu a reuşit justiţia moldovenească – să-l deposedeze pe Filat de un bun cumpărat din bani obţinuţi din acţiuni de corupţie. Este vorba despre somptuoasa vilă de la poalele Munţilor Alpi, pe malul lacului Geneva.

În 2012, pe când conducea Guvernul de la Chişinău, Vlad Filat a reuşit să îşi procure şi o vilă de lux la poalele munţilor Alpi, pe malul lacului Geneva. Costul imobilului a fost achitat prin intermediul a două firme offshore.

Vila care l-a costat pe fostul premier 1.337.000 de euro se află în Veigy-Foncenex, o comună situată la poalele Alpilor, în departamentul Haute-Savoie din sud-estul Franței, pe malul lacului Geneva.

Jurnaliştii de la RISE Moldova, care au reuşit să ajungă la vila politicianului, au relatat că vila are două nivele. Acoperită cu tencuială decorativă, în partea de deasupra poate fi observat finisajul din lemn. Locuința este compusă din două părți fiind semidetașată.

Pe interior, la fiecare dintre cele două părți, se află la parter un coridor care face accesul spre living și bucătărie, un WC, un garaj și o terasă acoperită. La etaj sunt trei dormitoare, un duș, un WC și o cameră care se poate utiliza ca mezanin sau dormitor.

Până la Filat, imobilul a aparţinut unui miliardar arab.

Banii pentru vila din Franţa au fost obţinuţi de Filat pe când se afla la şefia Guvernului. Astfel, profitând de funcţie, politicianul a vândut un drept exclusiv unei companii străine, prejudiciind drepturile altor agenţi economici, inclusiv autohtoni.

La 24 mai 2011, Guvernul condus de prim-ministrul Vladimir Filat a aprobat o hotărâre de guvern prin care a fost creată Loteria Națională a Moldovei (LNM), prin care a fost instituit monopolul statului în jocurile de noroc. LNM era o societate pe acțiuni, deținută exclusiv de Ministerul Finanțelor.

La 19 august 2011, LNM a încheiat, fără concurs public, deşi era o întreprindere de stat, un contract de colaborare cu Amaya Gaming Group, specializată în administrarea platformelor electronice cu jocuri de noroc. Înțelegerea a fost de 50 la 50 din profitul direct obținut din jocurile de noroc.

Banii pentru vilă au fost transferaţi de Amaya Gaming Group uei întreprinderi offshore, care la rândul său, i-a transferat pe contul unei case ntariale din Franţa. Tranzacţiile au fost gestionate de Ion Rusu, regretatul cumnat al fostului premier.

Conform anchetelor penale efectuate de Procuratura Republicii Moldova, s-a constatat că Ion Rusu gestionează direct companiile offshore EARLSFORD FINANCE LTD (manager nominal Alin Dor Ciocoiu) și SUPERKEY GRONIT LLP, în numele și în interesul lui FIlat.

De asemenea, ca urmare a analizei cifrelor de afaceri bancare ale companiei Superkey Gronit LLP, s-a constatat că la data de 19.01.2012, compania EARLSFORD FINANCE LTD, a primit în contul bancar nr. LV 17 AIZK 0000 0103 4326 2 deschis la ABLV BANK AS, numerar în sumă de 64.905,50 EUR de la compania canadiană AMAYA GAMING GROUP INC, conturi înregistrate la HSBC BANK CANADA.

În timpul examinării dosarului penal, s-a constatat că între nerezidenții EARLSFORD FINANCE LTD (Belize) și SUPERKEY GRONIT LLP (Regatul Unit) a fost încheiat un contract de agent, prin care SUPERKEY GRONIT LLP, se angajează să identifice și să cumpere o proprietate in Europa.

Prin urmare, fondurile primite în cont de EARLSFORD FINANCE LTD de la compania AMAYA GAMING GROUP INC, sunt transferate către societatea SUPERKEY GRONIT LLP, contul nr. LV17AIZK0000010343262, reprezentat de Jesse Grant Hester.

Astfel, fondurile în valoare de 749 779,5 EUR încasate în contul societății SUPERKEY GRONIT LLP, sunt transferate către asociația notarială din Republica Franceză, SCP BAUD O. ET NEUVECELLE B. NOTARI ES ASSOCIES LE MAJESTIC, conturi deschise grupului financiar CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, nr. contul FR6040031000010000176167K65, având ca destinație plata pentru achiziția imobilului.

De asemenea, în cadrul urmăririi penale s-a constatat că imobilul identificat de asociația notarială SCP BAUD O. ET NEUVECELLE B. NOTARI ES ASSOCIES LE MAJESTIC, se află în Republica Franceză, comuna Veigy Foncenex.

Vlad Filat a fost conştient că tranzacţiile erau dubioase şi a încercat să-şi protejeze proprietatea din Franţa. Astfel, contractul de vânzare – cumpărare cu Sheikh Nehayan Hamdan Mohd ALNEHAYAN a fost semnat de Ana Roşca, o studentă de 25 de ani, nepoata primei soţii a lui Vlad Filat, Sanda (fostă Roşca şi Filat) Diviricean. Aceasta, la fel ca şi fostul soţ, a fost recunoscută vinovată şi condamnată în dosarul respectiv.

Victor Roşca, tatăl Anei Roşca, a fost secretar general al PLDM, deputat, deţinând şi alte funcţii publice.

Într-o ordonanță emisă în 2016 de către un tribunal din Paris privind aplicarea sechestrului pe un bun imobiliar, se arată că există suspiciuni că bunul ar aparține fostului premier moldovean Vlad Filat, încarcerat în 2015 pentru acțiuni de corupție de 250 de milioane de euro.

Fiind în închisoare, Filat a transmis fostei soţii mesaje prin intermediul avocaţilor, în care i-a cerut să vândă de urgenţă imobilul.

Centrul de Investigații Jurnalistice a obținut copia unui contract de împrumut, întocmit în septembrie 2019 între Vlad Filat şi naşul său, Ion Rusu, prin care ultimul i-ar fi împrumutat 750.000 de euro pentru procurarea vilei din Franţa.

Contractul a fost expediat de Cristina Bancu prin poşta electornică lui Ion Rusu în seara de 1 septembrie 2019 pentru semnare. A doua zi, Cristina Bancu a plecat în penitenciar la Vlad Filat, care a semnat contractul respectiv. Dar cu o dată din urmă.

Ulterior, acest contract a fost prezentat drept argument procurorilor francezi că vila nu a fost procurată din bani proveniţi din infracţiuni de corupţie.

Doar că procurorii francezi nu s-au lăsat păcăliţi de tertipurile fostului premier.

Vila din Franţa nu se regăseşte în lista bunurilor lui Vlad Filat, pe care justiţia de la Chişinău a decis să le confişte. Şi care aşa şi nu au mai fost confiscate în interesul statului.

În perioada în care Vlad Filat se afla sub urmărire penală, a fost formată o comisie rogatorie pentru stabilirea bunurilor deținute de fostul premier în afara țării.

Autoritățile de la Chișinău au înaintat un demers privind aplicarea sechestrului şi pe vila de pe malul lacului Geneva, însă autoritățile franceze au refuzat pe motiv că au inițiat și ele o cauză penală și că imobilul lui Filat urmează să fie supus sechestrului în interesul statului francez.

La câteva zile de la condamnarea lui Filat în Franţa, Ministerul Justiției de la Chişinău a contestat decizia Tribunalului din Franța în partea referitoare la valoarea prejudiciului moral.

Potrivit Ministerului Justiției de la Chişinău, justiția franceză a recunoscut Republica Moldova ca parte civilă în dosarul lui Filat și a constatat că statul a fost prejudiciat. Deși Moldova ceruse 18 milioane de euro pentru despăgubiri pe care trebuie să le primească de la Filat, tribunalul francez a acordat doar 10 milioane de euro.

După cum am relatat mai sus, Vlad Filat a reuşit să-şi salveze proprietăţile.

În lista bunurilor confiscate au fost incluse patru automobile de lux cu o valoare totală de peste 4,5 milioane de lei, dar și mai multe imobile și terenuri de circa 792 milioane de lei, printre care și casa fostului premier, dar și clădirea IPTEH din centrul Capitalei.

Lista bunurilor confiscate citită la pronunțarea sentinței:

Volkswagen Touareg, fabricat în 2013, cu o valoare de 973.828 de lei;

Volkswagen Touareg, fabricat în 2013, cu o valoare de 1.018.124 de lei;

Toyota Land Cruiser 200, fabricat în 2013, cu o valoare de 1.246.266 de lei;

Porsche Cayenne, fabricat în 2013, cu o valoare de 1.255.976 de lei. Instanța a confiscat și bunurile care constituie contravaloarea remunerației ilicite în sumă de 791.298.222 de lei: Cota socială a companiei SC Kapital Invest Company SA, de 49,63% din acțiunile Ipteh SA, în valoare de peste 6,2 milioane de lei;

Cota-parte din cadrul unei alte companii de 35,28% din acțiunile companiei Ipteh SA, în valoare de peste 4,4 milioane de lei;

Imobilulul amplasat pe strada Mitropolit Gurie Grosu 27 din municipiul Chișinău, estimat la peste 4,6 milioane de lei (ca sa fostului premier - n.r.);

Cota-parte de 95,3% din compania SC Kapital Invest Company SA, estimată la circa 5,8 milioane de lei;

Teren amplasat pe strada Ismail 33/1 din Capitală, cu valoare cadastrală de 1.597.859 de lei;

Construcție amplasată pe strada Ismail 33/1 în valoare de aproape șase milioane de lei;

Teren de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 65, cu valoare cadastrală de peste 15 milioane de lei;

Construcție amplasată pe bulebardul Ștefan cel Mare și Sfânt 65, cu valoare cadastrală de peste 62 de milioane de lei;

Construcție amplasată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 65, cu valoare cadastrală de circa 18 milioane de lei;

Construcție amplasată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 65, cu valoare cadastrală de 1.175.540 de lei;

Încăpere pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 65, cu valoare cadastrală de 337.141 de lei;

Construcție pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 65, cu valoare cadastrală de 571.624 de lei;

Încăpere pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 65, cu valoare cadastrală de 316.863 de lei.

În mare parte, politicianul a fost salvat de femei – fostele soţii şi amante, pe numele cărora au fost înregistrate o bună parte din bunuri.

De exemplu, complexul de imobile IPTEH de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 65 a fost salvat printr-un proces de partajare a averii, în urma căruia Sanda Diviricean se alege cu 48,445% din acțiunile Kapital Invest Company. Rămânând cu 48,445 la sută în compania din Iaşi, Vlad Filat ajunge beneficiarul a cca 20 la sută din IPTEH.

În aprilie 2017, la o lună după ce Judecătoria Chişinău i-a dat câştig Sandei Diviricean în procesul de partajare a averii cu fostul soţ, Kapital Invest Company a vândut mai multe proprietăţi deţinute de întreprindere în România. În mai 2017, Sanda Filat şi Virgil Păvăleanu, administratorul Kapital Invest Company şi fin de cununie al fostului cuplu Filat, convoacă la Chişinău adunarea acţionarilor IPTEH, la care se decide majorarea capitalului social cu 17.400.000 de lei. În urma acestiei operaţiuni sunt diminuate substanţial cotele deţinute de ceilalţi acţionari la IPTEH.

În 2018, Vladimir Rusu, nepotul lui Filat, a venit cu o declaraţie publică în care a acuzat-o pe Sanda Diviricean că împreună cu cel de al doilea soţ al ei l-au deposedat de avere atât pe unchiul său, cât şi pe familia sa. Acesta a depus o plângere la Procuratura Anticorupţie, însă nu i s-a dat curs.

EvZ a publicat un an în urmă o anchetă despre cum s-a reuşit salvarea afacerii agricole Caravita. La zece ani de când a fost pronunţată prima decizie de judecată privind lichidarea afacerii din agricultură, dirijată din umbră de fostul premier Vlad Filat, această prevedere a sentinţei este încă departe de a fi executată.

Prin diferite tertipuri şi scheme alambicate, liderul PLDM pare-se că reuşit, la fel ca şi în cazul celorlalte bunuri care urmau să fie confiscate, să-şi salveze o bună parte din activele Caravita.

Iar în timp ce procesul de lichidare a Caravitei se desfăşoară cu viteza melcului, în toţi aceşti ani, chiar dacă într-un ritm mai lent, afacerea de la Zolotievca, Anenii Noi a funcţionat.

În cazul Caravitei, bunurile sute de milioane de lei au fost procurate la preţuri derizorii, de persoane şi întreprinderi din anturajul fostului premier. Şi niciun leu din cele 50 de milioane, nu a ajuns în conturile Băncii de Economii, aflată în proces de lichidare, aşa cum prevedea sentinţa.

Fostul premier nu şi-a recunoscut niciodată vina, iar în ultima perioada devenise foarte vocal. Cu o zi înainte ca sentinţa din Franţa să fie făcută publică în Republica Moldova, Filat a venit pentru prima dată la o şedinţă de judecată în dosarul Plahotniuc.

După ce a fost pus în libertate, Vlad Filat a încercat să obţină revizuirea dosarului în care a fost condamnat la 9 ani de închisoare. Fapt care nu i-a reuşit. Fostul premier plasând vina pe guvernare.

La fel, fostul premier a dat vina pe guvernarea de la Chişinău, în special pe preşedinta Maia Sandu, pentru condamnarea recentă din Franţa.

Este greu de imaginat cum ar fi telefonat Maia Sandu judecătorii francezi să le poruncească sentinţa de condamnare a lui Vlad Filat. Şi cum magistraţii din Franţa au executat, fără să crâcnească, porunca Maiei Sandu.

Iar când lansează astfel de acuzaţii, fostul premier se face a uita cum a fost achitat, în primăvara lui 2024, în dosarul în care era învinuit de spălare de bani după ce banii luaţi credite de la Banca de Economii au ajuns pe contul unei firme din SUA ca să facă imagine electorală pentru PLDM.

Iar Procuratura Anticorupţie s-a dovedit impotentă când a trebuit să învestigheze schemele prin care au fost salvate bunurile de la Caravita.