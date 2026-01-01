Jubileu după gratii. Mesajul transmis de Vladimir Plahotniuc

Republica Moldova. Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, împlineşte joi, 1 ianuarie, 60 de ani. Deşi este un jubileu, de această dată oligarhul nu-şi va sărbători ziua de naştere cu fast, fiind încarcerat în Penitenciarul nr.13.

Cu o săptămână înainte, avocaţii lui Plahotniuc au solicitat în instanţă transferarea clientului lor în arest la domiciliu. Cererea le-a fost respinsă de instanţă.

Prin intermediul avocaţilor, Vladimir Plahotniucc a transmis un mesaj moldovenilor în care acuză actuală guvernare că „este fără suflet pentru popor.

Născut la 1 ianuarie 1966, Plahotniuc a fost, timp de mai bine de un deceniu, una dintre cele mai influente figuri din Republica Moldova, acumulând putere politică, economică și mediatică. După pierderea controlului politic în 2019, acesta a părăsit țara, fiind ulterior anunțat în urmărire internațională, reținut în 2025 și extrădat.

Este singura persoană din Republica Moldova, a cărui biografie a ajuns subiect de film artistic în timp ce se află în viaţă.

Conform documentelor, Vladimir Plahotniuc s-a născut la 1 ianuarie 1966, în satul Pituşca, raionul Călăraşi, în familia unor profesori. Ulterior, familia a trecut cu traiul în satul Grozeşti, raionul Nisporeni.

Data oficială a naşterii oligarhul totuşi, este pusă sub semnul întrebării. Amator de identităţi false, Plahotniuc a indicat în acte diferite date şi ani de naştere. Presa din Republica Moldova a scris anteriorcă anul de naştere a lui Plahotniuc ar fi 1964.

În 2020, Andrian Candu, finul de cununie al oligarhului a declarat că data adevărată a naşterii lui Plahotniuc este 28 decembrie. Şi că îl felicită pe naşul său cu ziua de naştere doar pe 28 decembrie.

În perioada în care se afla la guvernare, Plahotniuc şi-a mai perfectat acte de identitate pe numele Vladislav Novac, în cre a indicat că s-a născut la 25 decembrie.

După ce a reuşit timp de cinci ni să se ascundă în diferite ţări sub identităţi false, în vara anului 2025 cel care a deţinut din umbră puterea absolută în Republica Moldova a fost reţinut în Grecia, apoi extrădat autorităţilor de la Chişinău.

Procurorii îi aduc mai multe acuzaţii lui Plahotniuc. Printre care:

Frauda bancară cunoscută drept „jaful miliardului”, în urma căreia aproximativ un miliard de dolari a dispărut din sistemul bancar al Republicii Moldova;

Crearea și conducerea unei organizații criminale, cu ramificații în instituții publice și mediul de afaceri;

Escrocherii și spălare de bani în proporții deosebit de mari;

Procurarea frauduloasă de documente oficiale și fapte de corupție și mituire;

Sustragerea de la urmărirea penală, prin părăsirea țării și evitarea anchetelor timp de mai mulți ani;

Sancțiuni internaționale, inclusiv restricții impuse de Statele Unite ale Americii pentru implicare în acte de corupție și subminarea proceselor democratice.

Anchetatorii susțin că, în perioada de maximă influență, Plahotniuc ar fi contribuit la capturarea statului, exercitând control asupra justiției, instituțiilor de forță și a unei părți semnificative a mass-mediei.

Vladimir Plahotniuc respinge toate învinuirile.

Procesul de judecată are loc la sediul Buiucani al Judecătoriei Chişinău şi se află la etapa audierii martorilor apărării.

Plahotniuc a trimis din detenţie un mesaj de Revelion. Oligarhul a criticat guvernarea şi a spus că a planificat să ajungă în 2025 în Republica Moldova. Dar a ajuns în detenţie pentru că unor le este frică de el.

„Acum e disperare multă în țară. Totuși, omul nu poate trăi fără speranță. Și eu cred, de rând cu cetățenii, că începând cu anul 2026 unele schimbări importante politice și sociale se vor produce. Mai întâi de toate, se vor produce schimbări în mentalitatea acestui popor, care va înceta să rabde, să suporte și să se lase mințit cu vorbe false despre „vremuri bune”.

2025 a fost anul când am planificat revenirea acasă, în mod asumat și cu idei pozitive pentru țară. Iar faptul că sunt acum în detenție e doar o consecință a fricii politice imense care tot timpul a existat față de mine, o frică de la care unii au decis să își subordoneze brutal și instituțiile statului, și justiția, numai să nu îmi permită libertatea de acțiuni”, a declarat Plahotniuc.